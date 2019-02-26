Seçer: "Mersin üzerinde oyunlar oynanıyor"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasını kendilerine karşı yapılmış bir hamle olarak nitelendirdi.

Seçer, yaptığı açıklamada, yerel seçim sürecinde Mersin'de 3 aday yarışıyorken, İl Seçim Kurulunun, Kocamaz'ın hiçbir partiden ya da bağımsız olarak aday olamayacağı yönünde karar verdiğini hatırlatarak, "Görünen o ki Mersin üzerinde oyunlar oynanıyor. Aslında bu hamle bize karşı yapılan bir hamle. Son araştırmalara göre biz bu tatlı rekabeti bir adım önde götürüyorduk. Bazıları bundan rahatsız oldu. Ama bunda da başarılı olamayacaklar. Bizim milliyetçiliğimizi, ülke sevgimizi, vatan sevgimizi test etmek, sorgulamak ne kimsenin hakkıdır, ne kimsenin haddidir. İnanıyorum ki Mersin halkı 31 Mart'ta bu siyaset oyununa gereken cevabı verecektir. Burhanettin Kocamaz hakkındaki bu kararı, bir siyasetçi olarak, bir insan olarak üzüntüyle karşıladığımı da vurgulamak isterim" dedi.

"Amatör spora destek olacağız"

Öte yandan seçim çalışmaları kapsamında, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) üyesi spor kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya gelen Seçer, spora yakın bir insan olduğunu, belediye başkanı olması durumunda spora destek vereceğini söyledi.

Belediye bünyesinde bir amatör spor kurulu oluşturacaklarını, şehirdeki amatör sporu bu kurulun sevk ve idare edeceğini belirten Seçer, “Amatör sporcuların büyük kısmı yoksul ailelerin çocukları. Bunların antrenmana gitmesi, gelmesi aile bütçesine bir yük getiriyor. Faal olan ve ulaşım desteğine ihtiyacı olan amatör sporculara belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı getirebiliriz. Bununla ilgili çalışma yapacağız. Bu çocuklara, onlara sahip çıkıldığını hissettirmek lazım” diye konuştu.

Vahap Seçer konuşmasında, bu sezon amatör ligde mücadele eden Mersin İdmanyurdu'nun da kentin en köklü kulüplerinden biri ve markası olduğunu dile getirerek, "Mersin İdmanyurdu'nu bulunduğu yerden daha iyi konuma getirmek için gereken desteği vereceğiz. Elbette destek vermek yetmez. Mersin İdmanyurdu'nun kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak bir sistem de kuracağız” ifadelerini kullandı.