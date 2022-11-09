Seçer: "Mersin'de mezarlık konusunda sıkıntı kalmamıştır"

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı 1. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste birimlerden gelen 49, komisyonlara havale edilen 12 olmak üzere 61 madde görüşüldü. Seçer, gündem dışı konularla ilgili meclis üyelerinden gelen soruları yanıtladı. Mezarlıklarla ilgili açıklama yapan Seçer, özellikle kırsal alanlarda mezarlıklarla ilgili sorunu, yıl sonuna kadar bitireceklerini ifade etti. Mersin genelinde 4 bin mezarlık olduğunu ve bunların 2 bin tanesinin aktif olarak kullanıldığını kaydeden Seçer, “Tarsus'ta mezarlık sorunu kalmadı. Anayurt'un ihalesi 5 Aralık'ta yapılacak. Buluklu Mezarlığını da yakın zamanda devreye alınca sorun kalmayacak. Kısacası mezarlıklarla ilgili hiçbir problemimiz yok” dedi.

Sokak köpeklerinin vatandaşlara zaman zaman sıkıntı oluşturduğuna dair yapılan değerlendirmeye de yanıt veren Seçer, “Bizim uhdemizde bulunan barınaklar, geçici rehabilitasyon yerleri. Bakıma ihtiyacı olanların yaralarını tedavi ettikçe, tekrar doğaya salmamız lazım. Radikal bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Toplu taşıma maliyetinin yüzde 76'sını sübvanse ediyoruz”

Ulaşım ücretleri konusunda, toplu taşıma giderlerinin yüzde 76'sını kendilerinin karşıladığını vurgulayan Başkan Seçer, “Normalde 100 liralık bir toplu taşıma masrafının 50 lirasını yolcudan almamız, 50 lirasını da belediyenin sübvanse etmesi gerekir. Biz şu anda vatandaşların yaşadığı hayat pahalılığından dolayı, sübvanse oranını yüzde 76'lara kadar çektik. Çünkü bu hizmet sonuçta sosyal bir politika” diye konuştu.

Başkan Seçer ayrıca, 25 kilometrenin üstünde seyahat eden öğrencilerin seyahat ücretlerinin de 1 liraya çekilmesi konusunun UKOME'de görüşülmesini istedi.

Amatör spor kulüplerine nakdi yardımların aralık ayının başında verileceğini ve harcamalarını ona göre yapsınlar diye bu durumu kulüplere bildirdiklerini ifade eden Seçer, bir başka gündem dışı konu olan Karamancılar Konağının restorasyon çalışmaları hakkında da “Oradaki çalışmalar çok iyi gidiyor. Oraya, gastronomi konusunda eğitim alan insanlar gelecek. Yani bir akademi veya eğitim merkezi gibi düşünün” şeklinde konuştu.

“Ciddi bir sübvansiyon mezbahanelerde de var”

Normalde her bir mezbahanede günlük en az 100 hayvanın kesiminin yapılması gerekirken, ekim ayı boyunca Büyükşehir Belediyesinin 7 mezbahanesinde toplam 133 küçükbaş ve 30 büyükbaş hayvan kesimi yapıldığına dikkat çeken Seçer, mevzuat gereği hayvan pazarlarının yapım, bakım ve temizliğinden ilçe belediyelerinin sorumlu olduğunu kaydetti. Bu sorunun kesinlikle çözülmesi gerektiğini belirten Seçer, “Uygulanacak cezalar mutlaka caydırıcı ama çare değil. Bu insanlar bu işi yapıyorsa, denetim de şart. Uygun bir hayvan pazarı yapılsın, uygun bir yer bulunsun. Hazinenin, ormanın, devlet kurumlarının arazileri var. Belediyelerin sınırlı olabilir ama ilçeler oralardan talep edebilir. Onların da rahat ulaşabileceği, çevreye de rahatsızlık vermeyeceğe bir noktaya yapılırsa, o zaman kimseye ceza kesmeye de gerek kalmaz. Nihayetinde o adamlarda o işi yapmak zorunda” ifadelerini kullandı.

“Bizim bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değil”

Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 140 ada 8 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili madde ise mecliste tartışmalara yol açtı. Başkan Seçer, oylamadan önce söz konusu yer ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunarak, “Bu konu Jandarma Teşkilatının yapacağı yeni bir tesis ile ilgili çalışmaları hızlandırmak için, belediyemizce bütün bir çalışma alanı içerisinden çıkarılıp, spesifik olarak yapmak istediği bir çalışma. Ama görüyorum ki, Toroslar Belediyesi bu çalışmayı yaparken hem tekniğe hem mantığa hem de adalete uygun olmayan bir uygulama yapmış. Bizim bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla ya bu işi Toroslar Belediyesi düzeltsin ya da bizim bu işi kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.