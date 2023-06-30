Seçer: "Mersin'i Avrupa kenti ve imrenilecek bir kent yapacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in hak ettiği değeri görmesi için hizmetlerini sürdüreceklerini belirterek, “Emin olun Mersin'i Avrupa kenti ve imrenilecek bir kent yapacağız” dedi.

Seçer, Kurban Bayramın 2. günü Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği, Gözne, Soğucak, Bekiralanı ve Kepirli mahallelerini ziyaret ederek, mahalle halkıyla bir araya gelip, bayramlarını kutladı. İlk ziyaretini Ayvagediği Mahallesi'ne gerçekleştiren Seçer, mahalle ziyareti öncesi esnafı gezdi, esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların bayramını kutladı. Vatandaşlar da başta yol ve suya yönelik çalışmalar olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden ötürü Seçer'e teşekkür etti. Bayram ziyaretlerinde hem talepleri aldıklarını hem de olabilecek eksiklikleri görüp çözüme kavuşturduklarını anlatan Seçer, Ayvagediği'ne ilk seçildikleri yıl geldiğini ve su sıkıntısı yaşandığını aktardı. Seçer, “‘Bitireceğiz bunu' dedik, bitirdik” ifadelerini kullandı. Seçer, bayramlarda Mersin'den ayrılmadığını anlatarak, “Bir Belediye Başkanı işinin başında değilse sıkıntı. İşinin başında olacak. Hiçbir belediyenin görevini yapmayıp bayramı vatandaşa zehir etme hakkı yok. Çünkü biz görevlerimizden sorumluyuz. Onun için seçildik ve oyunuzu aldık. İşimizin başındayız. Sorunlara hakimiz, çözüyoruz” diye konuştu.

“Cehennemdere'de 13 kilometre isale hattını bitirdik”

Ayvagediği Cehennemdere'de 13 kilometre isale hattını bitirdiklerini ve sistemin devrede olduğunu söyleyen Seçer, “Bunun yanında depoyla suyu tanzim ettiğimiz ve dağıttığımız için bir adet 5 bin metreküplük, 2 adet 2 bin metreküplük, 3 adet 500 metreküplük yeni depo yapıldı ve bunlar da hizmete girdi. 13 kilometre de isale hattı bitti. 2 bin 414 metre mevcut şebekede de rehabilitasyon yaptık. Son 2 yıldır öyle ciddi bir sorun yaşamıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, Ayvagediği'ndeki yol çalışmalarından da söz ederek, Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olduğu 15 metre ve üzeri cadde ve bulvarlarda ihtiyaç halinde yol yenileme faaliyetlerini eksiksiz yerine getirdiğini, fakat 15 metreden daha kısa caddelerin ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olmasına karşın çok talep geldiğinde vatandaşın mağdur olmaması için oralara da müdahale ettiklerini anlattı. Seçer, “Bunu sadece Toroslar'ın Ayvagediği'nde değil, Tarsus'un Çamlıyaylası'nda da Mezitli'nin Fındıkpınarı'nda da köylerde de yapıyoruz. Ama herkes kendi görev alanında görevini tam olarak yerine getirirse daha temiz bir çevre ve şehir olur. Bu hepimizin ortak görevi” ifadelerine yer verdi.

“Ben herkesin belediye başkanıyım”

Türkiye'nin bir genel seçimden çıktığını hatırlatan Seçer, “Ben herkesin belediye başkanıyım. Burada MHP'li, AK Parti'li diye hizmet yapmamazlık olmaz. Biz herkese hizmet ederiz. Bir MHP'linin de bir AK Parti'linin de ‘bizim belediye başkanımız' demesini arzu ederim. Ben buradaki yolu da Cehennemdere'den 13 kilometrelik isale hattını da herkes su sıkıntısı çekmesin diye yapıyorum” dedi.

“Gecemiz, gündüzümüz, 24 saat sizlerin mutluluğu, huzuru için”

Önümüzdeki süreçte bir yerel seçim yaşayacaklarını da kaydeden Başkan Seçer, tekrar aday gösterildiği takdirde partisi ve şahsı adına gelip Ayvagediği halkından destek isteyeceğini kaydetti. Seçer, “Gecemiz, gündüzümüz, 24 saat sizlerin mutluluğu, huzuru için” ifadelerini kullandı.

“Gözne'nin 1. etap kanalizasyonu yapıldı”

Ayvagediği'nin ardından Gözne Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Seçer, yapılan hizmetlerin tüm Mersinliler için olduğunu belirterek, “Gözne'nin 1. etap kanalizasyonu yapıldı. Şimdi bağlantıları yapılıyor. Çok zaman yitirmeyelim diye acilen bir paket arıtma da kurduk. Merkez arıtmayı beklemeyelim, onu daha sonra yapacağız. Gözne'nin 2. etabı var. Sonra Ayvagediği var. 3 etabı bitirdikten sonra merkeze bağlarız dedik. Bunları yaparken sadece bize oy veren vatandaş için yapmadık, herkes yararlansın diye bu hizmetleri yapıyoruz” dedi.

“Halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmetler yapıyoruz”

Başkan Seçer, bölgelere uygun hizmetleri götürmeye devam ettiklerini kaydederek, şöyşle devam etti; "Ne yaptığını bilen, halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmetler yapıyoruz. Bir belediyenin, yüzde 99,5 bütçe gerçekleşmesi olabilir mi? Yüzde 99,5 yatırım gerçekleşme oranı olur mu? Bizde oluyor. Herkes şaşırıyor. Bütçemiz, gelecek paramız üç aşağı beş yukarı belli. Hizmetlerimiz aynı ciddiyetle devam edecek. Sadece Ayvagediği, Gözne değil, Kepirli'si de Soğucak'ı da Bekiralanı da Gülnar'ın Dayıcık'ı da Anamur'un Akine'si de bizim için fark etmiyor. Anamur da bir, Tarsus da bir, Gözne de bir, Çamlıyayla da bir.”

“Merak etmeyin bir daha su sorunu konuşulmayacak' dedik ve o günden beri konuşulmuyor”

Daha sonra Soğucak Mahallesi'ne geçen ve mahalle halkından Soğucak Mahallesi'nde su kesintisi yaşanmadığını duyan Başkan Seçer, göreve geldiğinde bu bölgelerin çok fazla su sıkıntısı yaşadığını gördüğünü ve bu sorunu çözmek için harekete geçtiklerini anlattı. Mahalle gezilerinde yaşadığı bir anısından söz ederek konuşmasının sürdüren Seçer, “Gözne'de, Ayvagediği'nde, Soğucak'ta, Kepirli'de, Bekiralanı'nda her tarafta vardı. Su önemli, su olmazsa bayram zehir olur, hafta sonu zehir olur. ‘Çözeceğiz. Merak etmeyin bir daha su sorunu konuşulmayacak' dedik ve o günden beri konuşulmuyor. Çünkü yatmadık, çalıştık. Bütün depoları gözden geçirdik. Eski depolarımızın bu bölgedeki tadilata ihtiyacı olanların tamamını yaptık. Yeni depolar yaptık. Belediye başkanınız olarak her zaman bayramları Mersin'de geçirdik. Çünkü Mersinli hemşehrilerimiz bayramda huzursuz bir bayram geçirmesin, suydu, sinekle mücadeleydi, çöptü, günlük ihtiyaçları ne var ise biz hazır nazır teyakkuzda olalım, bayramı huzurlu, mutlu geçirsinler istedik” ifadelerini kullandı.

“Yaptığımız yollar Karayolları standardındadır”

272 yeni araç aldıklarını ve 2029 yılına kadar Mersin'in yeni otobüs alımına ihtiyacı olmadığını hatırlatan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları yolların da Karayolları standardında olduğuna dikkat çekerek, “Tarihinizde böyle standardı yüksek yollar gördünüz mü? İşin kalitelisini, doğrusunu, güzelini yapmak önemli. Yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“Sizin huzurunuz için herkes burada”

Ardından Bekiralanı Mahallesi halkı ile bir araya gelen Seçer, bölgenin temel sorunu olan su sorununu ortadan kaldırdıklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin bütün bürokratları ile daire başkanlarının bayram boyunca mahalle mahalle kendisi ile birlikte gezdiklerini ve vatandaşlar için hizmet ürettiklerini anlattı. Seçer, “Sizin huzurunuz için herkes burada. ‘Başkan burada' diye kimse bir yere gitmemiş. Sinekle mücadele eden de yolunuzu yapan da otobüs seferinizi koyan da burada, herkes burada” dedi.

“Mersin'i imrenilecek bir kent yapacağız”

Başkan Seçer, Mersin'in hak ettiği değeri görmesi için hizmetlerini sürdüreceklerini belirterek, “Emin olun Mersin'i Avrupa kenti ve imrenilecek bir kent yapacağız. Mersin çok değerli, güzel ve üreten bir kent. Bunun değerini bileceğiz” dedi.

“Ben tarıma önem veriyorum”

Buradan Kepirli Mahallesi'ne geçen Seçer, mahalle ziyaretinde bölgedeki 7 kilometrelik yol yenileme işlemine bayram ertesi başlanacağını söyledi. Seçer, mezarlık konusunda da değerlendirmede bulunarak, “Mezarlıkları önemli buluyoruz. Çünkü bizim için çok manevi değeri yüksek yerler” diyerek, devam ettirdikleri çalışmaları anlattı. Seçer, tarım ve hayvancılık desteklerinden de bahsederek, “Her yıl 100 kilometre boru dağıtıyorum. Yeter ki üretici üretim yapsın. Ben tarıma önem veriyorum. Hayvan dağıtıyorum. Öyle böyle değil, çiftlik kuruyorum. ‘Dostlar alışverişte görsün' diye değil. Arıcısına güneş panelinden malzemesine kadar hepsini veriyoruz. Ziraatçı olduğum için tarımı önemsiyorum” şeklinde konuştu.