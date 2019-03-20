Seçer: "Mersin'i uçuracağız"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, hiç kimsenin etkin kökeninden ve mezhebinden dolayı ayrımcılığa uğramayacağını belirterek, "Biz Anadoluyuz. Biz bin yıllardır burada birlikte kardeşçe yaşadık. Ve sonsuza kadar bu ülkede kardeşçe yaşayacağız” dedi.

Seçer, partisinin Toroslar adayı ile birlikte Mevlana Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. 1 Nisan sabahı Mersin'e güneş gibi doğacaklarını söyleyen Seçer, "Ama seçimi kazanınca davul çaldırmayacağız. Bismillah deyip işe başlayacağız. İşimiz çok. Mahallenizde yol var mı? Kreş var mı? Kanalizasyon var mı? Önce bunları düzelteceğiz. Adil bir hizmet yapacağız ama ben kadınlardan taraf olacağım, çocuklardan taraf olacağım. Kimse etnik kökeninden, mezhebinden dolayı ayrımcılığa uğramayacak, bunun sözünü veriyorum” diye konuştu.

Daha sonra partisinin genel başkan yardımcısı Tekin Bingöl ile birlikte Tarsus'un Kaleburcu Mahallesi'ne geçen Seçer, burada da vatandaşlarla seçim süreci üzerine sohbet etti. Seçer, “Şu an Mersin'de 3 aday iddialı durumda. Bu adaylardan en iyisini seçmek seçmenin görevi. Mersinlilerin Ankara'dan gelen talimatlara uymayacağını düşünüyorum. Burada talimatla değil, Mersin'in geleceği için oy verilmesi lazım. Onun için herkesin oyunu istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Çok çalışkan bir belediye geliyor"

Seçer, ardından Tarsus'un Şehitishak Mahallesi'nde, Tarsus Belediye Başkan adayı tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Alanı dolduran kalabalığa hitap eden Seçer, “Mersin bu dönem farklı bir sonuç çıkaracak. Tarsus'tan Anamur'a kadar CHP'li belediyelerin dönemi başlıyor. Çok çalışkan bir belediyecilik geliyor. Mersin'i uçuracağız. Mersin bir başka Mersin olacak. Mersin'in yüzü gülecek. Çocuklarımızın yüzü gülecek. Yoksulluk kader olamaz. Eğer kaderse bu kaderi değiştireceğiz. Gençlerimizi işsizliğe, yoksulluğa mahkum etmeyeceğiz. Tarsus bir başka Tarsus olacak. Tarsus hak ettiği yere gelecek. Ve buradan iddia ediyorum. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde öyle bir sonuç çıkacak ki, herkesin gözü böyle açılacak" şeklinde konuştu.

Seçer, 'Doğa dostu belediye' taahhütnamesini imzaladı

TEMA Vakfı, Mersin Çevre ve Doğa Derneği, Mersin Hayvan Dostları Derneği üyeleri ve hayvansever aktivistlerle bir araya gelen Seçer, TEMA Vakfı'nın ‘Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi'ni de imzalayarak, "Yapacağımız her iş, her proje doğaya minimum zarar verecek şekilde yapılacak. Ölçeceğiz, biçeceğiz, doğal yaşama ve tarıma en az zarar veren proje ve yöntemleri bulacağız” dedi.