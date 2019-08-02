Seçer. “MESKİ'yi çok daha ileri noktaya getireceğim”

Seçer, “MESKİ'yi devraldığım noktadan çok daha ileri bir noktaya getireceğim. Ama bunu yaparken benden hizmet alan vatandaşlarımın cebine, mümkün olduğu kadar elimi minimum noktada uzatmam lazım” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mersin'in kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu gibi altyapı çalışmaları ve atık su arıtma tesisi projelerinin şekillendiği Stratejik Plan toplantısına katıldı. Toplantı, 9 ilçeyle canlı bağlantı kurularak, eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

“Vatandaşların cebine elimi minimum düzeyde uzatacağım”

Stratejik Plan Çalıştayında, MESKİ bünyesindeki Yatırım ve İnşaat Dairesi, İçmesuyu, Kanalizasyon, Arıtma Tesisleri Plan ve Proje Daire Başkanlıklarının beş yıllık süreç içerisinde gerçekleştirmeyi planladıkları altyapı, içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi projeleri görüşüldü. Toplantıda, Anamur, Erdemli, Silifke, Aydıncık, Gülnar, Mut, Tarsus, Bozyazı ve Çamlıyayla ilçelerinde görev yapan MESKİ yetkilileri ile video konferans yöntemi ile canlı bağlantı kuruldu.

Yapılan sunum sonrası konuşan Başkan Seçer, MESKİ'nin gelir getiren bir hizmet kurumu olduğunu söyledi. Yakın zamanda yaptıkları su indirimi gibi sosyal bazı kararlar da alabildiklerini belirten Seçer, “Kesinlikle bakış açım tamamen rasyonel bir bakış açısı ile maksimum bir fayda sağlamak. Alacağım kararlar sosyal içerikli olacak. MESKİ'yi devraldığım noktadan çok daha ileri bir noktaya getireceğim. Gelirlerini artırmak, hem insan kaynağı olarak hem teçhizat olarak daha iyi noktalara getirmek durumundayım. Ama bunu yaparken benden hizmet alan vatandaşlarımdan çok daha fazla kar etme prensibiyle çalışamam. Tam tersi, mümkün olduğu kadar onların cebine elimi minimum noktada uzatmam lazım” diye konuştu.

“MESKİ'de finansmana ulaşma sıkıntısı yok”

MESKİ'nin iyi bir kurum olduğunu vurgulayan Seçer, “MESKİ'nin sorunlarının üstesinden gelme şansı çok yüksek, çünkü gelir getiren yatırımlar yapabiliyorsunuz. Eğer bir proje masası olursa, bu işi iyi bilen kadrolarla çalışırsak çok büyük işler çıkıyor. MESKİ olarak finansmana belediyede olana göre daha çabuk ulaşabiliyoruz. Bu son derece önemli. Bir de finans kuruluşları daha güvenle bakıyor” ifadelerini kullandı.

MESKİ bünyesinde adil bir yönetim anlayışıyla ve akılcı uygulamalarla hareket ederek, gelirleri arttırabileceklerini vurgulayan Seçer, şöyle devam etti:

“Hiçbir şey yapmadan aynı fiyatıyla, aynı hizmet bedeli ile kendimize çekidüzen verirsek karımız artıyor. Örneğin kaçak-kayıp oranını azaltmak. Bir yurttaşımızın bir bedel ödeyerek aldığı mal ve hizmeti, bir diğer yurttaş hiç bir bedel ödemeden gayri kanuni yollarla kendine fayda olarak sağladığı zaman bunun adı hırsızlık olur. Bunu ortadan kaldıracağız; bunun altını çizerek söylüyorum ki, bakış açımı görün diye. Demode olmuş hatlar var. Teknolojiden uzaklaşmışız. Arıza oluyor, patlak oluyor, zamanında işimizi yapmıyoruz. Daha önce uygun şartlarda yatırım yapılmamış. Teknik olarak kurallara uyulmuş ama kötü tesisler yapmışız. Bunların getirdiği bazı olumsuzluklar var. Bizim bunlardan süratle ayrılmamız lazım. Bu konuda da olumlu çalışmalar yapılıyor.”

“Stratejik planlar gerçekçi olmalı”

Seçer, akılcı ve sürdürülebilir stratejik planların uygulamaya konulması gerektiği ifade ederek, “Stratejik planlar farklı görüşleri almak ve hizmetlere yön vermek açısından önemli. Farklı bilgileri alırız, bir potada eritiriz ve 5 yıllık planı ona göre yaparız. Planları etkin, sürdürülebilir, ekonomik, belli prensipler çerçevesinde yapmak durumundayız. Stratejik planları masa başında, kes yapıştır uygulamaya koyarsanız, 5 yıl sonra koca bir hiç olur. Hiçbir hedefiniz tutmaz. Onun için gerçekçi bir plan yapmak zorundayız. Biz beş yıl sonra başarılı olmak istiyoruz. Bunları da hep beraber yapacağız” şeklinde konuştu.

“Batı Mersin'de önemli çalışmalar yapacağız”

MESKİ'nin vatandaşların en sık hizmet talep ettiği kuruluşlardan biri olduğunu kaydeden Seçer, şunları söyledi:

“MESKİ direkt vatandaşa temas ettiğimiz bir kurum. Vatandaşımızın benimle en çok temas kurduğu olayların başında MESKİ'nin hizmet alanları geliyor. Su kesintileri, kanalizasyon meseleleri çokça karşıma çıkan sorunlar. Özellikle batı Mersin olarak tabir ettiğimiz bölgede önemli çalışmalar yapacağız. Yatırımlarımız olacak. Özellikle Erdemli ve ötesi, Toroslar'ın eteklerinde kırsal mahalleler, yani yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında fark olan bölgeler var. Buralarda ya hiç yatırım yok ya da yapılan yatırımlar artık hiç kifayet etmiyor. Önümüzdeki 5 yılda o bölgelere daha çok yöneleceğiz. Yapabileceğimiz maksimum yatırımları bu 5 yıllık süre içerisinde yapacağız. Tarsus'ta pek sorun görünmüyor; merkezde Mezitli arıtması ile beraber pek sorun görünmüyor. 2014'te Büyükşehir'in hizmet alanının genişlemesi ile beraber büyük yatırım alanları çıktı. Nüfus yoğunluğu az olabilir ama hizmet son derece dağınık bir alanda yapılacak ama bu işimizi güçleştirmez. Akıllı, planlı, programlı insanlarız. Kurum içerisinde de çok yetenekli elemanlarımız var. Hep beraber bunu başaracağız.”