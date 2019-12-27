Seçer, metro için ihaleye çıktıklarını açıkladı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte yapılması planlanan metro ihalesinin EKAP'a girdiğini belirterek, “13,4 kilometre yeraltı raylı sistem için ihaleye çıkıldı” dedi.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 yılı 2. Olağanüstü Toplantısında metro ve merkez Mezitli ilçesindeki ağaç katliamına ilişkin açıklama yaptı.

“Metro için ihaleye çıkıldı”

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde metroya ilişkin bilgi veren Seçer, önümüzdeki yıl özellikle ulaşım alanında büyük projelere imza atacaklarını söyledi. Metro yapımıyla ilgili bilgi veren Seçer, “Dün itibariyle metro ihalesi EKAP'a (Elektronik Kamu Alımları Platformu) girdi. İlk faz 13,4 kilometre yeraltı raylı sistem için ihaleye çıkıldı. Henüz lansmanını yapmadım, yılbaşından sonraya bıraktım. Boş durmuyoruz, çalışıyoruz. Ama bunu hep beraber yapıyoruz” dedi.

“Çukurova Havalimanını gelecek yıl sonuna bitirilmesi planlanıyor”

Meclis üyelerinin gündeme getirmeleri üzerine Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili bilgi de paylaşan Seçer, “Çukurova Bölgesel Havalimanı önemli. Projede biraz daraltılmaya gidilmiş. Maliyeti düşürülmüş. Milletvekillerimizden, bakandan aldığım bilgileri aktarıyorum. Gelecek yıl sonuna doğru bitirilmesi planlanıyor. Ben de çok arzu ediyorum. Belediye olarak da her türlü katkıyı yapmaya hazırız” diye konuştu.

“Kesilen orman alanlarını imara açmamız kesinlikle söz konusu olmaz”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın toplantıda gündeme getirmesi üzerine Mezitli'deki orman katliamını da değerlendiren Seçer, “Orman kesimi hiçbirimizin arzu etmediği bir durum. Yasalar, Anayasa açık. Anayasa 169, 170 amir hükümlerinde ormanla ilgili değerlendirmeler açık. ‘Devlet burayı koruyacak' diyor. Alamaz, satamaz, daraltamaz, zarar verilmesine müsaade edemez. Her şey orada yazıyor. Buna bağlı kanunlar da açık. Cezai müeyyideler var. Bu cezalar af kapsamı dışında da tutulmuş ama uygulamada sıkıntılar var. Bu davalara Büyükşehir Meclis adına müdahil olarak hukukçu meclis üyeleri katılabilir, istiyoruz. Bu konuda bir hazırlık yapılırsa ben de başkan olarak desteklerim” ifadelerini kullandı.

Orman katliamının Türkiye'de eskiden bu yana var olan bir konu olduğuna işaret eden Seçer, şöyle devam etti:

“Özellikle rant kokan yerlerde orman katliamları çok olur, işgaller olur. Ama bu demek değildir ki, bu tip kriminal olaylar oluyor, ağaçlar kesiliyor, biz de burada uyuyoruz, yarın planlar önümüze gelecek, biz de oraları imara açacağız. Bu komik bir durum. Böyle bir durum söz konusu değil. Biz kesinlikle karşısında oluruz. ‘Niçin kestiler, nasıl kestiler, neden kestiler, organize bir tertip midir, birileri göz mü yummuştur?', tabi ki yetkili merciler bunu araştırıyordur. Ama ‘biz burada ağaç keselim, nasıl olsa belediyeden adamını buluruz, burayı imara açarız', bunları geçsinler. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir muhatap da bulamazlar.”