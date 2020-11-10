Seçer: "Metro ihalesine giren firmalar, finans kuruluşlarını kendilerini belirleyecek"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'metro' ihalesinde birinci aşamanın tamamlanmasının ardından ön yeterlilik izni alan firmaların tekliflerini alacaklarını belirterek, “Bu ihaleye giren firmalar biliyorlar ki, finans kuruluşlarını kendileri belirleyecekler. Onlar kendi görüşmelerini yapıyorlar. Kimi Avrupa, kimi Çin sermayesi ile görüşüyor. Proje için dosya sunan firmalar arasında Türk, Çin, Japon, ABD, Azerbaycan ve İspanya'dan firmalar var” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 Yılı Kasım Ayı Toplantısının Birinci Birleşimi, Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e Mersin Metrosunun yaklaşık maliyeti, önceden planlanan güzergahlarda bir değişime gidilip gidilmediği ve finansal kaynaklar oluşturma konusunda ne tür çalışmalar yürütüldüğü soruldu. Metro ihalesinin başta iptal edildiğini ama pandemiden dolayı pek de bu konunun üzerinde yoğunlaşamadıklarını kaydeden Başkan Seçer, “9 Ekim'de bu projemizin ön yeterlilik ihalesi gerçekleşti. Bu 1. etap yer altı hafif raylı sistem. Toplam uzunluğu 7 bin 930 metre. TBM ile yapılacak olan kısım ise 4 bin 880 metre uzunlukta. Her iki başlangıç ve bitiş noktasında birinde 170 metre diğerinde ise 400 metre depolama alanları olarak kuyruk uzunluğu var. 11 adet de yer altı metro istasyonu var. Bunun da toplam uzunluğu 13.4 kilometre” dedi.

“İlgili bakanlığın raylı sistemler konusundaki yetkili dairesiyle iletişim halindeyiz”

Yönetime geldikten sonra mevcut metro projesini değiştirdiklerini hatırlatan Seçer, “Tabi Cumhurbaşkanı da bunu yatırım programına aldı ve bize bu konuda pozitif bir ayrımcılık yaptığını da düşünüyorum. Projemizi 2019 programına aldı ve bu gelişmenin anlamı hareket kabiliyetimizin bir an önce artması demektir. Burada tabi başta Lütfi Elvan olmak üzere katkısı olan arkadaşlarımız var. Biz bu proje değişikliğine ilişkin ilgili bakanlığın raylı sistemler konusundaki yetkili dairesiyle iletişim halindeyiz” diye konuştu.

“Şu an ihale aşaması olduğu için bir maliyet rakamı vermem yasal değil”

Projenin maliyeti ve finansal kaynakları konusunda bilgi veren Seçer, “Bizim ihalemiz bir inşaat ihalesi. İstasyonları ve tünelleri içeriyor ve kendi finansmanlarını firmaların kendisinin bulması şartıyla yapıldı. İnşaat süresinin 4 ile 6 yıl olduğu ve ödemesinin de inşaat teslim edildikten sonra 11 yıl olduğu bir çalışma. Bu ihaleye ön yeterlilik yapıldı. Toplamda 28 firma 13 ayrı teklifle katıldı. Şu anda incelemeler tamamlanmak üzere. Ama şu an ihale aşaması olduğu için bir maliyet rakamı vermem yasal değil. Birinci aşama bittikten sonra ön yeterlilik izni alan firmaların tekliflerini alacağız. En yalın ve sade ifade ile metro projemiz budur. Bu ihaleye giren firmalar biliyorlar ki, finans kuruluşlarını kendileri belirleyecekler. Onlar kendi görüşmelerini yapıyorlar. Kimi Avrupa, kimi Çin sermayesi ile görüşüyor. Proje için dosya sunan Türk, Çin, Japon, ABD, Azerbaycan ve İspanya'dan firmalar var” ifadelerini kullandı.

“Endişelerin farkındayım”

Yurtdışındaki metro projelerinden de örnekler veren Başkan Seçer, finansal konuda yaşanan endişeleri anladığını aktararak, “Şimdi şu endişe var. Ben farkındayım. ‘Acaba Mersin borç altına mı sokuluyor, yük altında mı sokuluyor?' Mutlaka önemli bir yatırım, değerli bir yatırım. Bunu sadece Mersin için konuşmuyorum. Birçok bölgede de bunun gibi konforlu, süratli, güvenli, bir anlamda çevre dostu toplu taşıma sistemlerine Türkiye çok geriden geliyor” şeklinde konuştu.

“Borç stokunu 3'te 1 oranında azalttık”

Büyükşehir Belediyesi olarak mali disiplini sağlamış bir belediye olduklarını ifade eden Seçer, MESKİ ve Büyükşehir Belediyesinin 3 milyar lira olan borç stokunu 2 milyar liraya düşürdüklerini anlattı. Seçer, “Biz 1.5 yıl içerisinde MESKİ ve Büyükşehirin borç stokunu 3'te 1 oranında azalttık. Bu önemlidir, bu çok değerlidir, bu bir mali disiplindir. Bir şey daha söylüyorum önemli, hiçbir kimse benim ağzımdan bu kent fakir bir kent lafını duymamıştır. Biz geliri olan bir kentiz, daha da büyüyeceğiz diyorum. Bir vizyon ortaya koyuyorum. Bir öngörü ortaya koyuyorum” diye konuştu.

“10 liralık işi 100 liraya yaparsam lütfen beni sorgulayın”

Meclis tarafından sorgulanmaya açık olduğunu belirten Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Gereksiz yatırımlar yaparsam, koca koca binalar dikip, içini boş bırakırsam, koca koca beton yığınları yaparsam, 10 liralık işi 100 liraya yaparsam lütfen beni sorgulayın. Ama akılcı, mantıklı, gelecek vadeden yatırımlarda meclis beni desteklesin. Sizler de araştırın. Başkan böyle iddialı konuşuyor: ‘Metro şudur, budur. Kim ne yapmış, Konya ne yapmış, Gaziantep, İstanbul, Ankara, bunlar ne yapmış? Avrupa ne yapmış, Amerika ne yapmış?' Biz bir Avrupa kenti olabiliriz. Bunu gelişmişlik açısından söylüyorum. Yoksa biz kendi kendimizden memnunuz, biz kendi medeniyetimizden memnunuz. Kendi kültürümüzden, yaşam biçimimizden memnunuz. Burada da yanlış anlaşılmasın. Bizim ayağımız Anadolu topraklarına basıyor, merkezimiz burası. Ama gözümüz de tüm dünyayı takip etmek zorunda. Nerede, ne oluyor bunlara bakmak durumundayız. Tabi ki, ihale sonuçlandığı zaman bunların da açıklamasını meclisimizde kamuoyu ile paylaşacağız.”

“Bir bilim müzesi yapma çalışmalarımız var”

Meclis üyesinden gelen kelebek vadisi ve panorama müzesi değerlendirmelerini de dikkate alacaklarını ifade eden Başkan Seçer, “Bir bilim müzesi yapma çalışmalarımız var. Yenişehir Belediyemizin bu konuda daha önceki dönemde başlattığı bir çalışma. Şu anda akamete uğramıştı. Büyükşehir olarak oranın devrini alıp, biz o inşaatı sonuçlandırıp, güzel bir bilim müzesi yapmak istiyoruz. Bize aslında külfetli bir proje olacak ama tabi ki, ‘hayatta en hakiki mürşit ilimdir' prensibiyle de olması gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum” dedi.