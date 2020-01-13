Seçer: "Metro sadece bir ulaşım projesi değil, kenti dönüştürecek proje"

Seçer, katıldığı bir radyo programında görevdeki 9 ayını değerlendirerek belediyenin projelerini anlattı. “Bizim hedeflerimiz yüksek, hedeflerimiz büyük" diyen Seçer, " İnsanların da bizden beklentilerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Bu da bizi rahatsız etmiyor. Aksine bana çalışma azmi veriyor” dedi.

“Hem vatandaş, hem esnaf kazanıyor”

Önceki dönemde açılan Dosteli Marketleri kapatarak sosyal yardımlara yeni bir boyut getirdiklerini anlatan Seçer, “Biz böyle bir sosyal yardımın uygun olmadığını düşündük. Halk Kart uygulamasına geçtik. Elektronik kartlara yüklediğimiz para marifetiyle vatandaşımız gidiyor mahalle bakkalından, esnaf odalarına kayıtlı bakkallardan, marketlerden gıda yardımını alıyor. Burada hem mahalle bakkalı kazanıyor hem vatandaşın mutfağına gıda yardımı olarak giriyor” ifadelerini kullandı.

“Parklar ve temizlik işleri kadınlara emanet”

Belediye olarak kadın istihdamını önemsediklerini vurgulayan Seçer, "İşe alımlarda kadınlara öncelik tanıyoruz. Daha önce Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü ortak çalışmasıyla alımlar yapıldı. Tamamı kadın 105 personel edindik. Mersin sokaklarında temizlik fark edildi. Çünkü kadınlar temizliyor. Orada torpil yok, siyasi referans aranmıyor. ‘Gerçekten ben çalışırım, bu işi yaparım' diyen tüm kadın vatandaşlarımızdan mülakata giren, koşulları uygun olanları aldık. Ben de onlardan çok memnunum. Ellerine sağlık. Ben de onları çok seviyorum. Kentimizi temiz tutsunlar benim onlardan istediğim bu. 155 istihdam daha sağlıyoruz. Bunların mülakatları yapıldı. Önümüzdeki günlerde alımlar başlayacak. Anamur'dan Tarsus'a kadar ilçelerimizde de park bahçeleri ve çevre temizliğini kadınlara yaptıracağız. Otobüs şoförlerimiz kadın olsun istiyorum. Geçtiğimiz günlerde eleman aldık. 40 müracaatımız vardı. Gerçekten sınavı geçemeyen, direksiyonu yetersiz olanlar elendi, 33 otobüs şoförü aldık" şeklinde konuştu.

100 otobüse daha ihtiyaç duyulduğunu anlatan Seçer, daha konforlu, daha rahat toplu taşıma ortamı oluşturmak istediklerini belirterek, "Bunun 73 adedinin alımı yapıldı. 3 Ocak'ta ihalesi gerçekleşti. İhale sonuçlandı. Yeni otobüs için de 100 yeni şoför alacağız. Kadınlarımız itibar ederse yine çoğunluğu kadınlar olacak. Kadın kooperatiflerini önemsiyoruz. Kadın kooperatifini kurduk. Önemli ve değerli çalışmalar yapıyorlar" açıklamasında bulundu.

‘Ücretsiz internet yaygınlaşacak'

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 7 bin 200 üniversite öğrencisine eğitim yardımı yaptığını, 4 bin 200 öğrenciye ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu verdiğini, 33 okulda haftada 56 bin paket süt dağıttığını kaydeden Seçer, “Mersin bir üniversite şehri. 4 üniversite var. 60 binin üzerinde öğrenci var. Onların yoğun olarak yaşadıkları yerlerde ya da sosyalleştikleri mekanlarda, bunun yanında 110 otobüste ücretsiz internet var. Bunu yaygınlaştıracağız. Şehrin tamamında bunu yapmak, bütün toplu taşıma araçlarında yapmak amacıyla çalışmalarımız var. Öğrenci ücreti 1.25 TL idi, 1 TL'ye indirdik. Öğrencilerimiz 1 liralık ulaşım hizmetinden faydalanıyor. 5 yıllık süreçte ulaşım fiyatlarında artışlar öğrencileri etkilemeyecek” diye konuştu.

“Metro bir çağdaşlaşma projesi”

Seçer, 2020 yılı içerisinde ilk kazmayı vuracakları metronun sadece bir ulaşım projesi olmadığını, kenti dönüştürecek, değiştirecek büyük bir proje olarak değerlendirdiklerini söyledi. Seçer, “Toplu taşıma önemli. Metro demek sadece bir toplu taşıma projesi değil. Bir anlamda kenti dönüştüren bir proje. Bir sosyal proje olarak da düşünülebilir, bir medeniyet projesi olarak da düşünülebilir. Çünkü modern kent, çağdaş kent oranının her anlamda gelişmesi anlamına gelir. İlk faz doğu-batı arasında Mezitli-Gar arasında. Daha sonra da ikinci ve üçüncü faz yapılacak. Biz geldiğimizde önceki yönetimin bir projesi vardı ama biz o projeyi uygun görmedik. Onun üzerinde bazı çalışmalar yaptık. Bu yeni projelerimizle devam edeceğiz. Şu anda da ilk fazın, 13.4 kilometre yeraltı raylı sistemin ihalesine girdik” ifadelerini kullandı.

Mezitli içme suyu için Fransa'dan kaynak

Büyük projeler için ilave kaynaklar oluşturulması gerektiğini ifade eden Seçer, şöyle devam etti; "Bunun için de uğraşlarımız devam ediyoruz. Mezitli'de içme suyu projemiz var. 17 milyon Euro gibi Fransız Kalkınma Ajansı'ndan bir hibe kredisi sözleşmesi üzerinde çalışıyoruz. Protokolü yapmak üzereyiz. Bu tip arayışlarımız fazla. Altyapı bizim için önemli bir sorun. Temiz içme suyuna erişim, arıtma tesisleri, temiz çevre koşulları için bunları önemsiyoruz. 300 binin üzerinde Suriyeli misafir var. Bunları da düşünerek altyapının ne kadar önemli olduğunu söylüyorum. Birden bire göç aldı Mersin. Altyapısı buna hazır değildi, şehir buna hazır değildi. Bunların getirdiği bazı travmatik durumlar var. Bunları da çözebilmemiz için dış kaynaklı hibe ya da ucuz finans destekleriyle kentimizin aniden karşılaştığı bu sorunların süratle üstesinden gelmemizi sağlamamız lazım.”