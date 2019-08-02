Seçer: “Mezitli Atıksu Arıtma Tesisini yakın zamanda açacağız”

Koku sorunu olmayacak. Ayrıca bu tesisten çıkan gazı elektrik enerjisine çevireceğiz. Arıtmadan elde edilen çamuru ise gübre olarak kullanacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayılan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi ile Viranşehir Pompa İstasyonunda incelemelerde bulundu. İlk olarak Viranşehir Pompa İstasyonuna giden Başkan Seçer, tesisin son durumu ile ilgili Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Seçer, eksikliklerin bir an önce giderilmesi için de yetkililere talimat verdi.

Daha sonra Mezitli Atıksu Arıtma Tesisini gezen Seçer, incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

“Koku sorunu olmayacak”

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili bilgi veren Seçer, tesisin 550 bin kişilik nüfusa hizmet edecek kapasitede olduğunu söyledi. Mezitli Atıksu Arıtma Tesisinin, 77 dönüm arazi üzerine inşa edilmiş, son derece yeni teknoloji ile donatılmış, Avrupa Birliği (AB) kriterlerine de uygun biyolojik bir arıtma tesisi olduğunu vurgulayan Seçer, “Bu tesis Mezitli ilçesi Viranşehir, Tece, Davultepe, Kuyuluk, Bozön ve Çiftlikköy mahallelerine hizmet veriyor. Burada biyolojik arıtma prosesi gerçekleştiriliyor. Patlama riskine karşı son derece güvenli bir yer. Gerekli tüm önlemler alınmış. Mevcut koşullara göre etrafa minimum, hatta hiç rahatsızlık vermemek için çaba sarf edeceğiz. Koku sorunu olmayacak. Burası 384 bin kişilik nüfusa hitap edebilen bir tesis ama bu kapasite 550 bin rakamına kadar da çıkartılabilir. Önümüzdeki süreçte bazı ilave yatırımlarla bu gerçekleşebilir” diye konuştu.

Tesisten gübre ve elektrik enerjisi elde edilecek

Tesisin biyolojik arıtma prosesi ile çalıştığını, bu sistemle elde edilen çamuru gübre olarak, gazı ise elektrik enerjisi olarak kullanacaklarını ifade eden Seçer, “Bu tesis daha entegre bir tesis. Elde edilen atık su çamuru önemli bir enerji kaynağı içeriyor. Aynı zamanda gerekli prosesten geçtikten sonra tarım alanlarında gübre olarak kullanılabiliyor. Biz de burada elde edilen çamuru biyolojik arıtmadan sonra belirli kriterlere ve mevzuata uygun olacak çerçevede kurutarak, Park ve Bahçeler ekiplerimizin kullanımına sunacağız. Ayrıca bu çamur elde edilirken bir biyogaz oluşuyor. Bu gazdan elektrik enerjisi üretiyoruz. Elde edilen elektrik ise bu tesisi çalıştırıyor. Bu son derece önemli” diye konuştu.

MESKİ'nin 38 milyon TL alacağı olduğunu ve bu rakamın önemli bir kısmının tahsilatına başladıklarını da kaydeden Seçer, MESKİ'nin teknik ve tecrübeli kadrolarıyla altyapı ve içme suyu konusunda önemli projelere imza atacaklarını ifade etti.

“Denizimizi kirletenin gözünün yaşına bakmayız”

Sadece atıksu arıtma tesisleriyle değil, yaptıkları deniz denetimleriyle de denizlerin temizliği konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Seçer, “Belli koordinatları Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olan denizlerimiz de son derece sıkı bir şekilde denetleniyor. Bu konuda affedici bir tavrımız yok. Geçtiğimiz günlerde de denize sintine bırakan gemilere önemli cezalar yazdık. Denizimizi kirletenlerin gözünün yaşına bakmıyoruz. Bu konular affedilecek konular değil. Çevre katliamı, insanlık suçudur. Bu konuda da gerekli hassasiyeti gösteriyoruz ve göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Halk artık kendine gelmeli. Bir çevre bilinci olmalı “

Seçer, yerel yönetimlerde çevre temizliği konusunda zaman zaman yetki karmaşası yaşandığını, ancak Büyükşehir Belediyesi olarak çevre sağlığı ve temizliği konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Çevre bilinci konusunda vatandaşlara da uyarıda bulunan Seçer, “Çevre sağlığı ve çevre temizliği önemli. Biz tabi ki, bu konuda belediye olarak görevimizi yerine getiriyoruz ama halk da artık kendine gelmeli. Bir çevre bilinci olmalı. ‘Biz gereksiz yere çevreyi kirletiyoruz' diyen yok. Bakıyorsunuz sahillere, bir taraftan bizler belediye olarak temizlemeye çalışıyoruz ama vatandaşlar da ısrarla kirletmeye devam ediyor. Vatandaşımız da bu konuda hassas olmalı. Bilen bilmeyene anlatsın. Bunlar önemli şeyler. Mersin medeni, eğitimli, kültürel birikimleri olan bir kent. Bana da düşen bu kente yaraşır bir belediye başkanı olmak. Tüm ekibimizle, kadromuzla, elemanlarımızla bunu yapma gayreti içerisindeyiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Seçer, incelemeleri sırasında Mezitli Atıksu Arıtma Tesisinin etrafına dökülmüş olan hafriyatların kaldırılması ve denetimlerin sıklaştırılması konusunda da yetkililere talimat verdi.