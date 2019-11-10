Seçer, MGC'nin genel kuruluna katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gazetecilik mesleğinin bir gönül işi olduğunu belirterek, "Bu iş parayla yapılacak, maaşla yapılacak bir iş değil. Zaten kıt kanaat geçinen bir çalışma alanı. Yıpratıcı da bir alan. Gazeteci, hala bunu ısrarla, inatla devam ettiriyorsa, hakikaten bu mesleği aşkla yapıyor demektir" dedi.

Seçer, Kaya Tepe'nin başkanlığa seçildiği Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin (MGC) olağanüstü genel kurul toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, 7 aydır belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Seçer, "Acemi bir siyasetçi değilim ama belediye başkanlığı çok farklı bir hizmet alanı. 8 yıl parlamentoda parlamenter olarak görev yaptım. Burası çok farklı bir dünya. Hayata bakışınızı değiştiriyor. Belediye başkanlığından önceki hayata, yaşama, dünyaya bakış açımla, bu 7 aylık süreçte çok muazzam değişiklikler oldu" diye konuştu.

“Bana göre Metro Projesi'nin telif hakkı size ait”

Seçer, gazetelerden aldığı yorumlar, değerlendirmeler ve eleştiriler ışığında, devraldığı 'Metro Projesi' ile alakası olmayan yeni bir 'Metro Projesi' üzerinde çalıştığını belirterek, yeni projenin telif hakkının aslında gazetecilere ait olduğunu dile getirdi. Seçer, “Size çok somut ve bariz bir örnek vereceğim. Örneğin çok önemli bir proje var, Metro Projesi. Benim de seçim öncesi vaatlerim içerisinde ve önemli bir yatırım. Benim tabirimle, sadece bir toplu taşıma projesi değil, Mersin'e hayat verecek olan bir gelişim projesi. Gazetelerden aldığım yorumlar, değerlendirmeler, eleştiriler, yol gösterici yazılarla ben bugün devraldığım 'Metro Projesi' ile alakası olmayan yeni bir 'Metro Projesi' üzerinde çalışıyorum. Bazı spekülatif hareketler olmasın diye bunu henüz kamuoyu ile paylaşmadım. Açıkladığım zaman gerçekten bugünkü konuşmamı hatırlamanızı istiyorum. Daha önce ortaya konulan proje ile hiçbir alakası olmadığını sizler de göreceksiniz. Bu projenin telif hakkı size ait” ifadelerini kullandı.

“Bu iş parayla, maaşla yapılacak bir iş değil”

Gazetecilik meslek ahlakına ve kurallarına riayet ederek, bu mesleği icra eden tüm basın mensuplarını tebrik ettiğini dile getiren Seçer, “Basın mensubu kisvesi altında basın meslek kurallarına, ahlakına uygun olmayan, uzaktan yakından yanından geçmeyen kalemler, beyinler, bu topluluğun içinde olursa burayı da kirletir. Bir bardak temiz süte bir damla kirli su karıştırdığınız zaman, o berrak sütün hiçbir kıymeti kalmaz. Buna itina ve itibar göstermek lazım. 'Ben gazeteciyim' deyip aklına geleni, fikir olarak, zikir olarak ya da yazı olarak kaleme döken insanlar gazeteci değildir. Ama kendini iyi yetiştirmiş, bu alanda, alaylı, okullu, gerçekten gazeteciliğin meslek ahlakına uygun ve kurallarına riayet ederek bu mesleği icra eden gazetecidir. Bu gönül işi. Bu iş parayla yapılacak, maaşla yapılacak bir iş değil. Zaten kıt kanaat geçinen bir çalışma alanı. Yıpratıcı da bir alan. Fiziksel olarak yıpratıyor, beyinsel olarak yıpratıyor, sağlığınız yıpranıyor. Bunu kabul ediyorum. Ama hala bunu ısrarla, inatla devam ettiriyorsa, hakikaten bu mesleği aşkla yapıyor demektir. Onların da alınlarından öpüyorum” şeklinde konuştu.

“Sizlerin sorunlarına kayıtsız kalan bir belediye yöntemi anlayışı içerisinde değiliz”

4 adayın da değerlendirmeleri ve başkan oldukları takdirde cemiyete neler kazandırabilecekleri konusunda anlattıklarını dinlediğini aktaran Seçer, şöyle devam etti; "Kentin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, başkan ve yönetimi ile bir masa etrafında tartışacağım. Kente ya da gazetecilik mesleğine dair makul, olgunca kararlar alabileceğim bir yapı ile çalışmak isterim. Hepsi de buna uygun insanlar. Oluşturacakları kadrolarla bu nitelikte olacaklarına inanıyorum. Şu ana kadar olduğu gibi, sizlerden çok uzak, sizlerin sorunlarına kayıtsız kalan bir belediye yöntemi anlayışı içerisinde değiliz. Böyle bir şey varsa, söyleyin kendimizi düzeltelim. Basın yayını teslim ettiğimiz arkadaşımız da sizlerin içerisinden biri. Sizlerle diyalogu olan, sizlerle irtibatta olan ve bizim sahamızda çalışan insanlar da sizlerin meslektaşları. Vereceğimiz söz şudur: biz sizlerin sorunlarına asla kayıtsız kalmayacağız.”

Seçer, cemiyet lokali ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı, "Orada basının hem fiziki koşullarının uygun olduğu hem de ortamının müsait olduğu bir mekanda, basın bürosunda çalışma imkanının sağlanacağı konusunda endişeniz olmasın. Başkan olduğu dönemde Turgay Bey ile bunu konuştuk. Bir konunun söylemde kalmaması için evraka dökülmesi ve dosyaya girmesi gerekiyor. Ben böyle çalışmalardan netice alan bir insanım. Söz uçar gider, yazı kalır. Bunlar çalışılır. Neler yapılması gerekiyor, belediye başkanı ile beraber oturulur konuşulur. İnanın bunlar çok zor işler değil. Ama sadece böyle bir talep ya da burada değerli üyelere verilen bir vaat ölçüsünde kalırsa, biz de klasik siyasetçi anlayışıyla buraya çıkar, her istenene ‘Ne demek, tabii ki, fazlasıyla, sözüm sözdür, şunu yapacağız, bunu yapacağız' deriz. Bu olmaz. Bu anlayışlar çağ dışı kalmıştır. Ben 4 kardeşimize de başarılar diliyorum. Belediyemiz sizlerle işbirliği içerisindedir. Sizleri mesai arkadaşları kabul ederek, çalışma içerisinde olacağız. Ben bu konunun iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Başarılarınızın süreceğini düşünüyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Seçer konuşmasının ardından Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ne aday olan Rüstem Kaya Tepe, Fatih Şahin, Turgay Demirtaş ve İbrahim Yalçıner ile birlikte el ele tutuşarak fotoğraf çektirdi.