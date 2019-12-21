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Se?er, Muaythai Avrupa Kupas? 2'ncisi Sezgi U?ar'?n mutlulu?unu payla?t?

Antalya’da d?zenlenen Uluslararas? EMF Cup Muaythai A??k Turnuvas?nda minikler kategorisinde Avrupa Kupas? 2’ncsi olan 11 ya??ndaki Sezgi U?ar, Mersin B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Vahap Se?er’i ziyaret ederek, mutlulu?unu payla?t?.

Antalya'da d?zenlenen Uluslararas? EMF Cup Muaythai A??k Turnuvas?nda minikler kategorisinde Avrupa Kupas? 2'ncsi olan 11 ya??ndaki Sezgi U?ar, Mersin B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Vahap Se?er'i ziyaret ederek, mutlulu?unu payla?t?.


T?rkiye Muaythai Federasyonu taraf?ndan 10-15 Aral?k'ta Antalya'da d?zenlenen Uluslararas? EMF Cup Muaythai A??k Turnuvas?na kat?lan ve minikler kategorisinde Avrupa Kupas? 2'ncsi olan 11 ya??ndaki Sezgi U?ar, turnuvada elde etti?i ba?ar?yla ?n?m?zdeki y?l yap?lacak olan EMF Cup'ta milli tak?mda yer alarak T?rkiye'yi temsil etmeye hak kazand?.


Ba?ar?s?n? ve mutlulu?unu Ba?kan Se?er ile payla?an Sezgi U?ar'? kutlayan Ba?kan Se?er, B?y?k?ehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdikleri ?nemi anlatarak, minik Sezgi'ye ba?ar?lar?n?n devam?n? diledi.

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