Seçer: “Muhtarlarımız sorularına çözüm bulamazsa direk beni arasın”

Seçer, “Muhtarlarla iş birliğine hazırım. Bunu canı gönülden istiyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, muhtarlar buluşmasının ikinci ayağında Akdeniz, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinin muhtarları ile bir araya geldi. Düzenlenen Muhtarlar Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zafer Şahin Özturan, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şube Başkanı Halil Soysal, muhtar derneklerinin başkanları meclis üyeleri ve yüzlerce muhtar katıldı.

“Biz birlikten beraberlikten yanayız”

Toplantıya farklı siyasi partilere mensup ilçe belediye başkanlarını özellikle davet ettiğini belirten Seçer, Toroslar ve Akdeniz belediye başkanlarına teşekkür ederek, “Bugün burada Akdeniz Belediye Başkan Vekilimiz, Toroslar Belediye Başkanımız, farklı siyasi partilerin meclis üyeleri ve mensupları var. Seçim öncesi birlik, beraberlik, kardeşlik vurgusu yapmıştım. Ben herkesin oyuna talibim diyordum. Biz birlikten beraberlikten yanayız. Biz Mersin'i yönetmeye talibiz, kavga gürültüye gelmiyoruz. Şimdi o söylediklerimizi gerçekte uygulama zamanı. Sözümüzün eri adam olduğumuzu ortaya koymaya çalışıyoruz. Onun için bunun temelini burada atalım istiyorum” diye konuştu.

“Sorularınıza çözüm bulamıyorsanız direk beni arayın”

Muhtarlara sağlanacak imkanlar konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Seçer, tüm muhtarların iletişim numaralarını kaydederek sorunlara çözüm bulma noktasında yeni iletişim kanalları açacaklarını söyledi. Seçer, “Muhtarlarımızla bireysel diyaloglarımız var. Nelerin eksik olduğu, nelerin olması gerektiği konusunda bilgi alışverişimiz oluyor. Eksiklikler tespit edildi. Muhtarlık binalarından internet iyileştirmelerine kadar bu imkanları biz sağlayacağız. Planlı, programlı bir yol haritası çizeceğiz. Muhtarlık İşleri Dairesi başkanlığımız bu dönemde çok etkin çalışacak. 805 muhtarımızla 7/24 iletişim halinde olacak sistemi kurmak zorundayız. Bundan sonra ilgili yerleri arayın. Eğer ki, çözüm bulamıyorsanız direk beni arayın. Hepinizin telefonunu kaydedeceğiz. Gündüz yoğunluktan dönemesem bile akşam eve gittiğimde zamanım oluyor, o zaman size dönerim” şeklinde konuştu.

“Ben muhtarlarla iş birliğine hazırım”

Seçer, muhtarların kente hizmet etme noktasında son derece önemli olduğunu ve iyi ilişkiler kurmanın gerekliliğin ötesinde bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Her iki tarafın başarısının vatandaşların işine yarayacağını dile getiren Seçer, “Ben kentime hizmet etmek istiyorum. Kentimizin en ücra köşesindeki mahallelerime, Torosların eteklerindeki mahallelerime kadar hizmet götürmek istiyorum. Ama doğru zamanda doğru işler yapabilmem için doğru bilgi almam lazım. Burada devreye muhtarlarımız gidiyor. Muhtar, belediyenin bir personeli gibi görev yapıyor. Ben muhtarlarla iş birliğine hazırım. Bunu canı gönülden istiyorum. Muhtarlarımız mahallelerindeki sorunları bizlere en kısa yoldan en doğru şekilde aktaracaklar. İletişim kanallarını açacağız. Muhtarlarımızın yerel çözeceği sorular var ama büyük beklentiler Büyükşehir'den; çünkü büyük bütçeler orada, büyük imkanlar da orada ve Büyük Başkan da orada. Bu iş laf kalabalığı yaparak, ahkam kesmekle olmaz” ifadelerini kullandı.

“Partizanca kadrolaşma dönemi sona erdi”

Mersin'e dair her sorunun çözümü için Büyükşehir'in bütün birimleri ile çalışmaya hazır olduklarının altını çizen Seçer, şöyle devam etti: “Bürokratlarımız da burada, ben de buradayım. Keyfe keder, el yordamıyla, saldım çayıra Mevla'm kayıra gibi devirler bitmeli; yoksa bu ülke çok tahribatlar aldı. Partizanlık yapmıyorum. Partizanlığa dur dememiz lazım. Artık Türkiye'de keskin hatlarıyla partizanlık yapmak, partizanca kadrolaşma dönemi sona erdi. Biz memlekete hizmet edecek kadrolarla çalışacağız. Bürokratlarımız sizinle koordineli bir şekilde çalışacaktır. Aksaklık olan noktada, ben o tıkanıklığı açmakla mükellefim. Biz o sistemi oluşturacağız.”

“'Vahap Seçer'i çalıştırmayacaklar' düşüncesine ihtimal bile vermiyorum”

Farklı siyasi partilere mensup ilçe belediye başkanları ile çekişmenin kimseye fayda sağlamayacağının, zaten kendisinin de o karakterde bir insan olmadığının altını çizen Seçer, şunları söyledi: “Bizim iş birliği içerisinde bazı noktalarda hareket etmemiz lazım. Mecliste çoğunluğun CHP'de olmaması insanlara ‘Büyükşehir Belediye Başkanının önünü tıkayacaklar, Vahap Seçer'i çalıştırmayacaklar' gibi farklı düşünceler getirmesin. Ben buna ihtimal bile vermiyorum. Belediye başkanlarıma güveniyorum. Aklın yolu bir; eminim ki, onlar da benim gibi düşünüyorlar. Ben eminim ki, farklı siyasi partilere mensup meclis üyesi arkadaşlarımız da memleketin yararına olacak konularda bizim arkamızda duracaklardır. Enerjimizi boş işlerde harcamayalım. Enerjimizi Mersin'e hizmete harcayalım.”

“Bizim hizmetlerimizde bahane olmayacak”

Seçer, Mersin'de çözüm bekleyen en önemli sorunları sıralayarak, raylı sistem, sahil bandı projesi, parkomat uygulaması, otopark, trafik, su fiyatları, kanalizasyon gibi önemli konularda önümüzdeki günlerde gelişmeler olacağını belitti. Seçer, “Belediyenin borç tablosunu ve tasarruf yapmamız gerektiğini açıkladım. Yapacağımız hizmetlerde aksaklık olmayacak şekilde işleri yürüteceğiz. Bizim hizmetlerimizde bahane olmayacak. Gereksiz harcamaların önünü keseceğiz. Tasarruf tedbirlerini başlattık. Belediyenin gereksiz yere kiralanan bütün binalarını sahiplerine iade ediyorum. Belediyenin nerede alanı varsa bütün birimleri oralara taşıyacağız” dedi.

Belirli bölgelerde su fiyatlarında indirime gideceklerini ve çalışmalara başladıklarını aktaran Seçer, “Hırsızlığın suyu, emeği ya da bir başka alanı yok. Hırsızlık, hırsızlıktır. Özellikle gelir düzeyi yüksek yerlerde çok daha ketum davranacağız. Ödenmemiş faturalara bakıyorsunuz, gelir düzeyi yüksek yerler ödememiş. Birilerinin yaptığı hukuksuzluğu görmemezlikten gelip, kanunlara riayet edenlerden, yakaladığımızdan alma yönteminin doğru olmadığını düşünüyorum. Kayıp kaçak oranını en kısa sürede minimize edeceğiz” diye konuştu.

“Sahildeki kafeleri adama değil halka vereceğim”

Muhtarlara, hayata geçireceği projeleri de anlatan Seçer, Mersin halkının en çok şikayetçi olduğu konulardan biri olan sahil düzenlemesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kafeleri halka vereceğini açıklayan Seçer, “Sahilde 9 kafe var. Şimdi herkes aklından ‘acaba bu kafeleri hangi adamına verecek' diye düşünüyor. Ben bu kafeleri halka vereceğim. Adama filan kafe yok. Ben devletçiyim. Orayı şirketlerimiz üzerinden vatandaşın faydalanacağı mekanlar haline getireceğiz. Derdimiz oradan para kazanmak değil. Orası halkın yeri. Orası yapılmış ama iyi de yapılmamış onu söyleyeyim. Böyle proje olmaz. Kabulünü kim yapmışsa lütfen bir soruşturma açın. Böyle tuvalet mi olur, böyle tesis mi olur, böyle malzeme mi kullanılır? Oraları tekrar elden geçireceğiz. 9 tane kapısı açılmamış yer. Elden geçirip, vatandaşın hizmetine açacağız. Vatandaş gitsin çayını, kahvesini içsin. Ailesiyle güzel vakit geçirsin. Vatandaşlarımıza makul fiyatlar sunacağız. Asgari ücretle geçinen insan gidip pahalı bir yerde 10 TL'ye çay içemez. Sahilleri halkın yararına açacağız. Daha birçok alanda bu tarz işletmelerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

“Benim vicdanım durup izlemeye müsaade etmiyor”

Sahillerden ve bazı mesire yerlerinden sorumlu Denizkızı A.Ş. ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Seçer, “Orada da aynı zihniyetle bir yönetim olacak. Geçtiğimiz günlerde açıklamıştım; şirketlerin durumu iyi değil. Üzerinde çalışmalar devam ediyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu tip yapılar siyasetçi için taraftarlarına sunulacak çok önemli imkanlar. Ben bakıyorum; bunun üzerinden kimse faydalanmamış. Vatandaş şikayetçi. Vatandaş ‘yüksek bedel ödüyorum' diyor ama şirket zararda. Demek ki birileri suiistimal yapmış. Şimdi Büyükşehir'den para istiyorlar. Biz bunları izleyelim mi, müdahale mi edelim? Benim vicdanım izlemeye müsaade etmiyor. Bana göre doğru olanı yapacağım” şeklinde konuştu.

Ziraat konusunda çiftçiye vereceği desteklerle Mersin tarımını kalkındıracaklarını ifade eden Seçer, “Ben ziraata özel önem vereceğim. Geçmişte güzel işler yapılmış ama çok daha güzellerini yapmamız lazım. Ben ziraatçıyım. Ziraatçı belediye başkanlarının olması o kesim için önemli. Mersin de buna çok müsait bir yer. Değerli ürünlerin olduğu bir yer. Geçmiş dönemden gelen doğru uygulamaları devam ettireceğiz ama eksik olan yerlerde yeni projelerle geliyoruz. Soğuk hava deposu, ayni ve nakdi yardımlar, kooperatifleşme gibi her türlü hizmetlerle tarımsal hizmetler konusunda önemli adımlar atacağız” dedi.

İlçelerden gelen eksikleri tek tek değerlendirerek çözeceklerinin sözünü veren Seçer, “Sorunlarımız çok. Bu sorunları çözecek bilgi birikimine sahip bir Büyükşehir Belediye Başkanına sahipsiniz. Çok şükür zekamız, kabiliyetimiz, enerjimiz var. İnşallah bütün ilçe belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz ile beraber çok çalışacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.

Yemek sonrası muhtarlarla tek tek ilgilenen Başkan Seçer, muhtarlarla karşılıklı çiftetelli oynadı.