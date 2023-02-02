Seçer, öğrencilerin yarışma heyecanına ortak oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri arasında düzenlenen 'Bilgi Yarışması'na katılarak öğrencilerin yarışma heyecanına ortak oldu.

Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen yarışmada Başkan Seçer, öğrencilerin büyük coşkusu ile karşılandı. Etkinlikte Başkan Seçer, kura çekimi ile masaları belirledi, ardından da yarışmacılara tek tek başarılar dileyerek başlangıç zilini çaldı. Yüzlerce öğrencinin izlediği ve 14 kurs merkezinden 42 yarışmacının katıldığı yarışmanın birincisi Eski Ömerli Şubesi oldu.

“Eğitim insanlık demek, insanlığın ta kendisi demek”

Yarışma öncesi gençlere seslenen Başkan Seçer, “O kadar enerjiniz yüksek, o kadar güzelsiniz ki benim de enerjimi yükselttiniz. Çalışma şevkimi artırdınız. Hep böyle olun. Umutlu olun, hayal kurun, geleceğe umutla bakın, birbirinizi sevin, sayın, yardımcı olun, hayatın en güzelliklerini yaşayın. Sizler adına söyleyeceğim en iyi dilekler bunlar ama sizlerin geleceğini hazırlayan, ülkemizin, insanlığın daha da gelişmesi için çalışan, çaba saf eden biz yöneticilerin dilekten, temenniden öte de yapması gerekenler var. Birincisi de eğitim” dedi.

Eğitimin büyük bir resim olduğunu ifade eden Seçer, öğrencilerin, öğretimin yanında kendilerini eğitebilmelerinin de çok önemli olduğunu belirterek, “Eğitim yoksa gerisi boştur. Eğitim varsa huzur, barış, sevgi, kardeşlik, bilim, ilim, irfan, gelişme ve refah vardır. Onun için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlayalım, ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir'. İlimin peşinden gideceğiz. Öğreneceğiz, kendimizi eğiteceğiz. Eğitim daha büyük bir resim. Matematiği, kimyayı, fiziği, formülleri, coğrafyayı, tarihi öğreniriz ama eğitim bunların çok ötesinde. Eğitim insanlık demek, insanlığın ta kendisi demek, bir arada yaşama kültürü demek. Sizin gibi olmayanlara saygı duymak demek. Eğitim; nezaket demek, büyüklerini saymak demek, vatan sevgisi demek. Öğreneceğiz, kendimizi çok daha iyi eğiteceğiz ve bize sunulan bu enstrümanlardan da faydalanacağız” diye konuştu.

“Bizim yaptığımız her hizmet, her yatırım sizin paranız”

Başkan Seçer, çocuklar ve gençlere öğüt vermek yerine, hizmetlerle yanında olmayı ve yol göstermeyi tercih ettiklerini kaydederek, “Büyüklerin küçüklerine çok öğüt vermesini istemiyorum. Sadece başlıklar verip gerisini çocuklara bırakmak lazım. Böyle saatlerce öğüt vermek de açıkçası hoşuma gitmiyor ama en azından burası Mersin. Belediye Başkanı olarak burası benim sorumluluk alanım. Görevim, yetkim dahilinde Mersin'de eğitime, öğretime nasıl katkı verebilirim diye düşünmek, bunun çalışmasını yapmak, bunu hayata geçirmek benim idari bir görevim. Siyasetçi, yönetici halkın karşısına çıkıyor. ‘Ben sizin adınıza görev yapmak istiyorum. Sizin adınıza bütçeyi kullanmak istiyorum' diyor. Demokrasi de budur. Bundan bin yıl önce İngiltere'de ilk yeşeren demokrasinin temeli de budur. Kamunun kaynaklarını, halkın kaynaklarını kullanma yetkisi, demokrasi ondan sonra şekilleniyor. Çünkü bizim yaptığımız her işlem, eylem, hizmet, yatırım unutmayın sizin paranız, sizin kaynağınız. Biz sorumluyuz. Siyasetçilerin çok afra tafra yaptığına, kesesinden veriyormuş gibi hizmetlerini anlattığına sakın kanmayın. Zaten o bizim görevimiz. Biz sizin karşınızda bağırmak, çağırmak öfke kusmak, büyüklük taslamak değil, son derece mütevazi olmak zorundayız. Siyasetçi olarak halkın karşısında da haddimize bilmek zorundayız. Bunu unutmayın” ifadelerine yer verdi.

“Hepiniz iyisiniz, hepiniz bilgilisiniz”

Yarışma için, "Gayet centilmence geçecek çok eminim" diyen Başkan Seçer, “Daha sakin olan kazanacak. Aslında hepiniz iyisiniz, hepiniz bilgilisiniz, sorulan sorulara yanıt verecek birikimdesiniz hiçbir şüphem yok ama burada en soğukkanlı olan, ‘heyecanlandım, unuttum' demeyen yarışmayı kazanacak bu kadar. Onun için de sıralamaya girmezseniz sakın üzülmeyin, hiç üzülmeyin. O an heyecan yapmışsınızdır, soruların yanıtlarını hatırlayamamışsınızdır” şeklinde konuştu.

“Talep oldukça imkanlarınızı artırırız”

Öğrenciler için verdikleri hizmetleri anlatan Başkan Seçer, eğitimin yanı sıra beslenme noktasında verdikleri hizmetlerden olan süt ve öğle yemeği desteğinden bahsetti. Seçer, şöyle devam etti; "Sizler gibi Mersin genelinde bin 800 öğrencimiz dershanelerimize devam ediyor. Biz de talep oldukça imkanlarınızı artırırız. Silifke ve Erdemli dışında bütün ilçelerimizde var. Bizim 19 kurs merkezimiz var. Çünkü sizin abileriniz, ablalarınız da üniversiteye hazırlanıyor ve çokta güzel üniversiteler kazanıyorlar. Bizimle işiniz bitmiyor. Şimdi güzel liselere geçeceksiniz ardından yine biz size yardımcı olacağız, çok güzel üniversitelere gideceksiniz. Hem Mersinimizi hem ülkemizi temsil edeceksiniz. Ama her şeyden önemlisi insanlığa katkı yapacaksınız. Bilim insanı olacaksınız. Farklı alanlarda yetkin insan olacaksınız. Merkezde ve bazı bölgelerde 8 dersliğimizde çocuklarımıza öğle yemeği sunuyoruz. Diğer merkezlerimizde de bunun çabası içerisindeyiz. Çocuklarımızın iyi beslenmesini istiyoruz. Onun için ilköğretim okullarında çocuklarımıza, özellikle erişimde sorun yaşayan bölgelerde süt gönderiyoruz. Çocuklarımız hayvansal protein alsın. Beslenme, hem fizyolojik olarak hem zihinsel olarak da çocuklarımız için çok önemli, çok değerli.”

“Bilim ve teknoloji atölyelerinden çok önemli katkı alabilirsiniz”

Tarsus'ta bulunan Kadın ve Çocuk Bilim Atölyesi gibi merkezlerin sayısını artıracaklarını ifade eden Başkan Seçer, çocuklara bu merkezden faydalanmalarını önererek, “Bilim ve teknoloji atölyeleri; bunu duymayanlarınız duysun. Şu anda örneğin Tarsus'ta matematik evimiz var. Orada robotik kodlamalar yapılıyor. Diğer bölgelerde de açılacak onun hazırlığını yapıyorlar. Çok önemli katkı alabilirsiniz” dedi.

“Zaman içerisinde her ilçede okuma salonlarımız olacak”

Salonda bulunan çocuklara Büyükşehir Belediyesinin okuma salonlarına gidip gitmediklerini ve en çok hangisini sevdiklerini soran Başkan Seçer, çocuklardan Adres ve Halkkent yanıtını aldı. Okuma salonlarının da sayısını artıracaklarını belirten Seçer, “9 okuma salonumuz var, bunun sayısını artıracağız. Şimdi merkezde yaşayanlar için en popüler olan Adres Okuma Salonu. Sahilde olduğu için öyle ama ilçeden gelenler de merak etmesin her ilçede okuma salonlarımız zaman içerisinde olacak. Tarsus'ta var, Halkkent, Adres Okuma Salonu, bulunduğumuz bölgede çok geniş bir okuma salonu var. Gelecek haftalarda da açılışını yapacağız. Hatta şu anda aslında faal duruma da soktuk. Hal Mahallesi'nde okuma salonumuz var. Toplamda 9 okuma salonu var ama 19 olsun 29 olsun çocuklarımız daha temiz, daha sıhhi, daha sıcak ortamda derslerine çalışsın istiyoruz. Bu konuyu da çok önemsiyorum” diye konuştu.

“Her şey sizler için”

Mersin'de bir İklim ve Çevre Bilim Merkezi yapacakları müjdesini de veren Başkan Seçer, “Haziran ayı gibi Planetaryum kısmı bitecek. Orada üç boyutlu uzay yolculuğuna çıkabileceksiniz. Daha sonraki aşaması da kısa sürede tamamlanacak. Orada 150'ye yakın deneyi yapma imkanı sunacağız. Ben de heyecanla bekliyorum, bir an önce bitirelim, çocuklarımızla beraber açalım orayı ve faaliyetler başlasın. Çok beğeneceğinize eminim” ifadelerini kullandı. Hizmete sundukları her şeyin çocuklar ve gençler için olduğunu vurgulayan Seçer, “Her şey sizler için. Herkesin ortak kaygısı siz çocuklarımızsınız. Sizler olmazsanız bizlerin yaşama nedeni olmaz. Bizler sizlerin üzerinize titriyoruz. Daha iyi bir eğitim, daha iyi bir gelecek, temiz bir çevre, huzurlu, güvenli bir toplum için gayret sarf ediyoruz. Sizlerin iyi bir eğitim alması için gayret sarf ediyoruz" dedi.