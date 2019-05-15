Seçer, öğrencilerle tatlı yedi

Seçer, ikinci kez katıldığı Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'ndeki iftar programında, öğrencilerin tatlı teklifi ile karşılaştı. İftar esnasında yanına gelerek tatlı ısmarlamayı teklif eden gençler, Başkan Seçer'in "Neden olmasın?” cevabı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. "Mekanı siz seçin, hep birlikte gidelim ama tatlıyı ben ısmarlarım" diyen Başkan Seçer, gençleri bir hayli mutlu etti.

Gençlerle tatlıcıda buluşan Seçer, onlarla sohbet ederek Mersin'e dair düşüncelerini sordu. Hoş sohbet eşliğinde geçen buluşmada öğrencilerle eğitim sistemi, Mersin ve ülke geleceğine dair değerlendirmelerde bulunan Seçer, öğrencilere Mersin'i nasıl hayal ettiklerini ve beklentilerinin neler olduğunu sordu.

Yaklaşık 45 dakika süren sohbette Başkan Seçer, gençlerle öğrencilerin sıkıntılarını, Mersin'de olmasını istedikleri hizmetleri ve Türkiye gündemini konuştu. Sohbet sonrası gençler özçekim yaparak o anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

Öğrenciler kendilerinin tatlı teklifini kırmayan Seçer'e teşekkür ederken, Başkan Seçer de öğrencileri en kısa zamanda makamında ağırlama sözü verdi.

Seçer'in gençlerle buluşması sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, kız öğrenciler de Başkan Seçer'in sosyal medya hesaplarında yaptıkları yorumlarla en kısa zamanda kendilerinin de bu buluşmalarda yer almak istediklerini belirtti.