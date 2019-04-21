Seçer, Ortodoks Kilisesi'ndeki Paskalya Bayramına katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılarak, Hristiyan vatandaşların bayramını kutladı.

Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram olan Paskalya Bayramı nedeniyle düzenlenen ayine katılan ve Hristiyan vatandaşlar ile bir araya gelen Seçer, Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur'un yönettiği ayinde gerçekleştirilen dini ritüelleri izledi. Ayinde mum yakıp dilekler dilendi.

Ayinin ardından vatandaşlarla bayramlaşan Seçer, daha önceleri de birçok kez kiliseye geldiğini, fakat bugün ilk defa belediye başkanı sıfatı ile yer aldığını söyledi. Seçer, “Buraya geldiğim ve sizlerin arasında olduğum zaman huzur buluyorum. Daha önceleri birçok kez burayı ziyaret ettim, sizlerle beraber oldum. Allah nasip etti bugün de ilk kez belediye başkanı sıfatı ile burada sizin kutsal gününüzde beraber olduk. Öncelikle bayramınızı kutluyorum. Allah bize böyle bayramlar nasip etsin. Huzurla, mutlulukla, barış ve kardeşlik içerisinde hep beraber yaşadığımız, hepimizin keyif aldığı, mutlu olduğu bir ortamda böyle güzel bayramları beraberce yâd ederiz” dedi.

“Ben bu kentin belediye başkanı olduğum sürece herkes kendini rahat hissetsin”

Mersin'in çok müstesna bir kent olduğunu ve herkesin bu kentte kardeşçe yaşamak zorunda olduğunu dile getiren Seçer, “Mersinimiz çok müstesna bir kent. Çok müstesna toplulukların olduğu bir kent. Biz burada her şeye rağmen kardeşçe yaşamak zorundayız. Bize yakışan, hangi dine mensup olursak olalım, hangi etnik yapıdan olursak olalım, kökenimiz ne olursa olsun, rengimiz, dilimiz, mezhebimiz, meşrebimiz ne olursa olsun insana yakışan budur. Bugün burada bir kutsal mekânda siz değerli hemşehrilerimizle beraberiz. Bir başka zamanda, bir başka kutsal mekânda camide, sinagogda, havrada diğer yurttaşlarımız ile beraber oluruz ama bir ortak yönümüz var, hepimizin Allah'ı bir. Hepimizin temel ilkeleri, ahlaki prensipleri aynı. Hepimiz iyilikten, güzellikten yanayız, kötülük istemiyoruz. Onun için kutsal mekândayız. Bu sebeple ayrı, gayrı olmadan burada yaşayacağız. Tüm samimiyetimle ve tüm kalbimle bunu söylüyorum. Ben bu kentin belediye başkanı olduğum sürece bütün yurttaşlarım kendini rahat hissetsin. Orada bir kardeşiniz oturuyor” ifadelerini kullandı.

Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur ise ayinin ardından gerçekleştirdiği konuşmasında, “Başkanımız daha önce bizleri seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaret etmişlerdi. O zaman belediye başkanı adayımızdı. Bugün ise kendisini büyük bir sevgi ve coşku ile Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak ağırlıyoruz. Onun mutluluğunu kendisi ile birlikte paylaşıyoruz. Değerli vaktinden bize ayırıp, bugün bu kutsal günümüzde kilisemize teşrif etti. Kendisine cemaatimiz ve kilisemiz adına hoş geldiniz diyoruz” şeklinde konuştu.