Seçer: “Pamukluk ve Otluca devreye girerse, enerji giderimiz yüzde 20 azalacak”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ'nin en büyük giderlerinden birinin elektrik maliyeti olduğunu belirterek, "2023 yılı için yapılan bütçe çalışmasında elektrik gideri yaklaşık olarak 700 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Pamukluk Barajı önemli. Bunun devreye alınması Mersin'de su fiyatlarını önemli derecede etkileyecek çok önemli bir unsur. Pamukluk Barajı ve Anamur Otluca isale hattı devreye alınırsa, bizim enerjide toplamda yüzde 20 civarında bir tasarrufumuz olacak" dedi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısının 2. Birleşimi gerçekleştirildi. Meclis üyelerine, kamuoyunu aydınlatma açısından performansla ilgili bilgiler veren Seçer, “2019 yılında MESKİ'nin toplam 5 yıllık yatırım bedelini 2,5 milyar TL olarak belirledik. Fakat, döviz kurlarından kaynaklı olarak aynı projeleri, 6 milyar 228 milyon liraya revize ettik. Şu ana kadar tamamladığımız projelerin toplam maliyeti 1 milyar 97 milyon lira. Toplamda 181 projeden 96'sını tamamladık ve hizmete sunduk. Devam eden 38 proje ve planlanan 47 projemiz var” ifadelerini kullandı.

MESKİ'nin, yatırım miktarının bütçeye olan oranı bakımından 2014'ten bu yana tarihinin en yüksek seviyesinde olduğunu ve şu anda bu oranın yüzde 53 civarında seyrettiğini kaydeden Seçer, bu seviyeyi her yıl daha da arttıracaklarını belirtti. Geçen yıl yüzde 94 oranında gerçekleşen MESKİ bünyesinde yapılan yatırımların gerçekleşme oranının, bu yıl yüzde 96'yı bulacağını kaydeden Seçer, “Harcamalarımızı, yatırımlarımızı, cari ödemelerimizi ne yazmışsak o şekilde yılı bitireceğiz. Bu anlamda da üstün bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim” diye konuştu.

“MESKİ'nin esas geliri, su faturalarından gelmektedir”

MESKİ'nin sadece su faturalarından elde ettiği bir geliri olduğunu, çok kayda değer bir miktar olmamakla birlikte bir de İller Bankası payı olduğunu vurgulayan Seçer, “MESKİ'nin cari harcamalarını, yatırımlarını yaptığı gelir, su faturalarından elde ettiği gelirdir. Bir de bunun yanında tabi bütçeyi denkleştirmek için finansman kullanır. Bunu da uygun kredi şartlarında kullanır ya da bir proje yapacaktır, çok ağır yük gelmesin diye kısa süre içerisinde, uzun yıllara sarih uygun finansman maliyetleri ile kredi kullanır” şeklinde konuştu.

Girdi maliyetlerinde, cari harcamalarda stabil bir durum ya da dengeli, istikrarlı bir durum olmadığını kaydeden Seçer, “İstikrarsız durumlar olunca da sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Biz de fiyatlara ilave bir şey yapamamışız, yeni fiyat düzenlemesi yapamamışız. Bu da evdeki hesabı çarşıya uydurmamış. Yani gelirlerimize yarar sağlayacak tedbirler alamamışız. O da nedir? Su fiyatlarında yapacağımız fiyat ayarlaması” dedi.

“MESKİ'nin şu ana kadar 38 milyon Euro dış borcunu ödedik”

MESKİ'yi devraldıklarında toplam 329 milyon 942 bin lira tutarında cari, kredi, emanet gibi borçları olduğunu, bunun yanı sıra 66 milyon 938 bin Euro tutarında da dış borcu olduğunu belirten Seçer, söz konusu dış borçların TL karşılığının ise o günkü kurlar üzerinden yaklaşık olarak 422 milyon lira olduğunu söyledi. Toplamda 67 milyon Euro olan borcun 2022 Ekim ayı sonu itibariyle 29 milyon Euro'ya indirildiğini ifade eden Seçer, “Yaklaşık 67 milyon Euro borcu, 29 milyon Euro'ya indirmişiz. O günkü 422 milyon Liraya denk gelen TL bazındaki dış kredi borcu, 38 milyon Euro ödeme yapmamıza rağmen, kur farklarındaki oynamalar nedeniyle bugün TL bazında 540 milyon liraya yükselmiş. Tablo bundan ibaret” ifadelerini kullandı.

“Pamukluk ve Otluca devreye girerse, enerji giderimiz yüzde 20 azalacak”

Ocak ayında 0,95 lira olan elektriğin kw/saat ücretinin, ekim ayı faturasında 4,98 lira olarak yansıdığını ifade eden Seçer, bu artışın Ocak 2022'de yaklaşık 10 milyon lira olan elektrik giderini, ekim ayı faturasında 70 milyonluk rakamlara yükselttiğini kaydetti. MESKİ'nin en büyük giderlerinden birisinin elektrik maliyetleri olduğuna meclis üyelerinin dikkatini çeken Seçer, 2023 yılı için yapılan bütçe çalışmasında elektrik giderinin yaklaşık olarak 700 milyon lira olarak tahmin edildiğini söyledi. Elektrik fiyatlarının artması durumunda, bu rakamın da artacağını belirten Seçer “ Pamukluk Barajı önemli. Bunun devreye alınması Mersin'de su fiyatlarını önemli derecede etkileyecek çok önemli bir unsur. Pamukluk Barajı ve Anamur Otluca isale hattı devreye alınırsa, bizim enerjide toplamda yüzde 20 civarında bir tasarrufumuz olacak. Dört merkez ilçenin suyunun yüzde 85'i Berdan'dan terfilerle geliyor. Ödediğimiz elektrik faturasını hesap edin. Bunların ortadan kalktığı bir ortamda, bunun bugünkü su fiyatlarına yansıma oranı yüzde 11 daha az olacak” diye konuştu.

“Kayıp ve kaçak oranını yüzde 55'den yüzde 40 seviyesine düşürdük”

MESKİ'nin en önemli ikinci giderinin ise kayıp-kaçak olduğunun altını çizen Seçer, göreve geldiği 2019 yılında kayıp-kaçak oranının yüzde 55 civarında olduğunu, bu rakamın 2022 yılı itibarıyla yüzde 40'lı rakamlara düştüğünü söyledi. Bu düşüşün yıllık 12 milyon metreküp su anlamına geldiğini dile getiren Seçer, “Bu da 120 milyon liralık su tasarrufu demektir. Yani 256 bin kişinin 1 yıllık su ihtiyacına karşılık gelen bir rakam” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin heliport olarak hazırlanan, ancak şu anda atıl vaziyette olan alanı MESKİ'nin makine ikmal birimi olarak yapılandırdıklarını söyleyen Seçer, “Atıl olan bir kaynağı şu anda ekonomiye kazandırdık. Biz burayı yeni yaptıracak olsak, herhalde 100 milyon lira yetmezdi, ama pırıl pırıl bir makine ikmal alanı oldu. MESKİ'nin araç filosu ve iş makineleri bunun içinde. Türkiye'nin 3. sıradaki filosu. Bu alanda 740'a yakın aracımız, iş makinemiz var” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Genel Kurul'un ücret tarifesi maddesi, oy çokluğu ile reddedildi.