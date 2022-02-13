Seçer, pazar yerinde esnafla buluştu

Şevket Sümer Mahallesi 156. Caddede dükkanları bulunan esnaf, Başkan Seçer'i yola astıkları, 'Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve tüm ekiplerine 156. Caddeye yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” yazılı pankart ile karşıladı. Başkan Seçer'e mahalle ziyaretleri sırasında Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdulhalim Batur, Şevket Sümer Mahalle Muhtarı Abdülbaki Esen, Güneş Mahalle Muhtarı Nezir Elçi, meclis üyeleri, daire başkanları ve bürokratları da eşlik etti.

Seçer, ziyareti sırasında vatandaşlardan gelen talepleri tek tek dinledi ve ilgili daire başkanlarına yönlendirdi. Kahvehanede oturan vatandaşlarla çay içip sorunları dinleyen ve esnafla selamlaşan Başkan Seçer, pazarcı esnafına da 'hayırlı işler' diledi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Seçer, mahallede hizmet veren özel bir polikliniği de ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

Şevket Sümer Mahallesi'nde yer alan Halk Ekmek Büfesine uğrayan Başkan Seçer, ekmek kuyruğundaki vatandaşla sohbet edip, dertlerini dinledi. Seçer'in sonraki adresi ise Şevket Sümer Mahallesi'nde yer alan Yenipazar oldu. Ardından Siteler Mahallesi'ne giden Seçer, orada da esnaf ziyareti yapıp, pazarcı esnafı ile de bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından her iki mahallede vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinin yeni yıl takvimleri ve çocuklara oyuncaklar hediye edildi.