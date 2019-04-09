Seçer, Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' etkinliğine katılarak Mersin'deki Romanlarla bir arala geldi.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından Turgut Reis Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Seçer'in yanı sıra, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Bedrettin Gündeş'de katıldı.

Seçer, etkinlikte yaptığı konuşmada, belediye başkanı olmadan önce geçtiğimiz ay Roman vatandaşları ziyaretinde verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mersin'in hoşgörülü bir kent olduğunu, herkesi kucakladığını, kendisinin de hoşgörü kentinin başkanı olduğunu ifade eden Seçer, “Ben insanlara baktığım zaman etnik, siyasi ve mezhep olarak körüm. Ben herkesi insan olarak görüyorum. Roman, Arap, Çerkes, Kürt, Alevi, Sünni olarak ayırmıyorum. Burada her renge yer var. Mersin çok cömert, herkesi kucaklar. Mersin hoşgörülü bir kent ve biz burada barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşayacağız. Bizim fakire, mağdura, mazluma sahip çıkmamız lazım. Bu sözleri vererek Mersin'de her iki kişiden birin oyunu aldık. Evelallah sözümüzün eri insanız rahat olun. Zorluklar bizi bekliyor. Bunun farkındayız. Bazıları rahatsız olacak ama vatandaşlarımız CHP'li belediye başkanlarını sevecek. Hizmetlerimizle, yaptıklarımızla, sevgimizle, gönlümüzle bütün Mersin halkı bizi sevecek. Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum. En kötü günümüz böyle olsun. Şen, mutluluk ve huzur içerisinde olalım" dedi.

Konuşmaların ardından ulusal ve yerel ses sanatçıları sahne alarak Roman vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da hareketli şarkıları ile Romanların ruhuna uygun en keyifli şarkılarını seslendirdi. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Seçer de Roman vatandaşlar ile karşılıklı çiftetelli oynadı.