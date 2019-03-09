Seçer, Romanlarla bir araya geldi

Seçer, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu'nca Barış Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Roman toplumunun en büyük sorununun işsizlik olduğuna işaret etti ve çalışabilir yaştaki Roman vatandaşların yüzde 96'sının düzenli bir işi olmadığını söyledi. Daylam, eğitim ve barınma sorunlarına da dikkat çekti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer ise Romanların, Türklerin, Kürtlerin, Çerkezlerin hepsinin bu ülkenin asli unsuru olduğunu vurgulayarak, "Bizde ayrımcılık yok. Ben bu şehrin abisi, kardeşi, babası olmak istiyorum. Bir baba evlatları arasında ayrım yapmaz. Size devletin imkanlarıyla hizmet vereceğiz. Sizin hakkınız olan parayla hizmet vereceğiz. O hizmeti verirken ayrımcılık olmaz” dedi.

Mersin'in temel sorununun işsizlik olduğunu ifade eden Seçer, bu sorunu en yakıcı şekilde yaşayan kesimlerin başında da Romanların geldiğini söyledi. Mersin'de insanların iş bulması için yatırımların yapılması gerektiğine değinen Seçer, yatırımcıları Mersin'e çekmek için çalışacağını kaydetti. Mersin'de işsizlik ve yoksulluk sorununun ancak yatırımlarla, yeni istihdam alanlarıyla çözüleceğini belirten Seçer, “Bu ana sorunlar çözülene kadar yoksul vatandaşımıza belediye olarak destek olacağız. Her mahalleye kreş yapacağız. Anne babalar çocuklarını o kreşlere güvenle bırakacak. Mahalle mutfakları kuracağız. Vatandaş gidip ucuza yemek yiyecek, parası yoksa ücret de vermeyecek. Yoksullara sahip çıkacağız. Kış günü yoksul çocuklar üşümeyecek. Yoksul çocuğun montunu da alacağız, botunu da alacağız. Belediye bunun için var” ifadelerini kullandı.

Mersin'in birçok mahallesinde olduğu gibi Romanların yaşadığı mahallelerde de kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu ifade eden Seçer, “Kentsel dönüşüm yapılırken insanlar 50 yıldır, 70 yıldır oturdukları evlerinden edilirken elbette onların beklentileri, onların çıkarları önde olacak. Sizden destek istiyorum. Pişman olmayacaksınız. Allah da beni size karşı mahcup etmesin” diye konuştu.

Seçer, Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleriyle de bir araya gelerek projelerini anlattı. Seçer, şehir merkezinde bisiklet parkuru uzunluğunu 40 kilometreye çıkaracaklarını, kırsal mahallelerdeki çocuklara hizmet verecek gezici etkinlik merkezleri oluşturacaklarını, Adnan Menders Bulvarı sahilinde denize girilmesine olanak sağlayacak kumsallar oluşturacaklarını, sahildeki parkı yeniden düzenleyeceklerini ve dar gelirli vatandaşların da yararlanabileceği, belediye eliyle işletilen kafeler kuracaklarını kaydetti.