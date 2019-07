Seçer: “Sanatı, sanatçıyı yücelterek bu ülkede toplumsal barışı sağlayabiliriz”

Bizim yolumuz çağdaşlık. ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyen zihniyetin peşinden gidiyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 2020-2024 dönemi Stratejik Planını oluşturmak amacıyla düzenlenen ‘Kültür, Turizm ve Spor Çalıştayı'na katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen ve üç gün sürecek olan çalıştaya eşi Meral Seçer ile birlikte gelen Seçer, Mersin'in bir sanat, kültür ve spor kenti olması yönünde atacakları adımlara vurgu yaptı.

“İlk katılımcı demokrasi anlayışımızı stratejik planla fiili olarak hayata geçirelim istedik”

Çalıştayda kent dinamiklerine seslenen Seçer, katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde Büyükşehir'in yol haritasını çizdiklerini söyledi. Katılımcı demokrasi adına işe, 2019-2024 yılları arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni belediye başkanı ve yönetim anlayışını hayata geçirecek olan, belediye bürokratları ile beraber hazırlayacakları stratejik plan ile başlamak istediklerini belirten Seçer, “İlk katılımcı demokrasi anlayışımızı burada fiili olarak hayata geçirelim istedik. Her daire kendi bünyesi içerisinde stratejik plan çalışmalarını çalıştaylar yaparak başlattı. Bugün de Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızın 3 etaplı çalıştayındayız. Bugün, turizm, dış ilişkiler, kütüphanecilik ve müze konusunun işleneceği ilk çalıştay çalışma günümüz” dedi.

“Mersin, medeniyet, çağdaşlık, insanlık kenti. Bunları hayata geçirebilmek önemli”

Türkiye'de konuşulması ve tartışılması gereken en önemli başlıkların demokrasi ve hukuk devleti olduğunu vurgulayan Seçer, “Bugün tabi biz bunu konuşup, tartışmayacağız. Mersin'in turizmini, öne çıkan özelliklerini, bu konuda neler yapabiliriz, müzelerimizi daha zengin hale nasıl getirebiliriz, nasıl tarihi mirasımızı koruyabiliriz, onları insanlığın hizmetine nasıl açabiliriz, dış ilişkileri nasıl tahkim edip, iyi noktalara getirebiliriz, bunlar tartışılacak. Yarın kültür ve sanat konusunda çalışmalar olacak ve daha sonraki gün spor. Bu başlıkları bir kenara yazın, eşittir deyin, medeniyet. Kültür, sanat, tarih, bütün bunlar işte medeniyet, işte çağdaşlık. Bizim 5 yıllık yeni belediyecilik anlayışımızda bence en önemli kavramlardan bir tanesi bu. Mersin, medeniyet, çağdaşlık, insanlık kenti. Bunu öne çıkartacak hamleler yapmak, projeler geliştirmek, bunları hayata geçirebilmek önemli” diye konuştu.

“Turizm, bacasız fabrika niteliğinde bir alan”

Mersin'in son derece önemli bir turizm hinterlandında yer aldığına dikkat çeken Seçer, “Mersin'de turizm sadece doğamızdan, tarihsel, kültürel mirasımızdan ibaret değil. Birçok disiplini var. Biz bu disiplinlerin hangisini Mersin'de uygulayabilirsek hem Mersin'in medeni hüviyetine bir katkı sağlarız hem de nasıl bunları ekonomik değere dönüştürebiliriz? Bir tarafta turizm, sosyal dokunuzu düzene koyuyor; muazzam bir kent oluşturuyor size. Daha çağdaş, daha eğitimli, tertemiz, müziğin, sanatın konuşulduğu bir kent oluşturuyor. Kültürleri alıyor, barındırıyor, bir potada eritiyor. Dünyanın her tarafından farklı amaçlarla insanları kentinizde misafir ediyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki, kentinizin de dokusu zamanla değişiyor. Bu son derece önemli. Sağladığı önemli ekonomik katkılar var. Hele de bizim gibi en büyük sorunu işsizlik olan ülkeler için bacasız fabrika niteliğinde bir alan” ifadelerini kullandı.

“Her taraftan müzik seslerinin geldiği, kahkahaların olduğu bir Mersin oluşturmak zorundayız”

Çalıştay boyunca kültürü, sanatı ve turizmi ve bunların kente sağlayacağı ekonomik değerleri konuşacaklarını ifade eden Seçer, şunları söyledi:

“Daire Başkanımıza, o daireden sorumlu Sayın Genel Sekreter Yardımcımıza ve Genel Sekreterimize bu konudaki düşüncemi bir cümle ile izah etmiştim. Bu daire ne yapmalı? Mersin'de kültür, sanat, spor, turizm konusunda ne olmalı? ‘Işıl ışıl, her taraftan müzik seslerinin, melodilerinin geldiği, havada notaların dans ettiği, gülücüklerin, kahkahaların olduğu bir Mersin oluşturmak zorundayız. Bu konuda belki de en bonkör davranacağımız alan bu alan olacak' dedim. Eksiğimiz var, tamamlayalım. Sanatçı eksiğimiz var. Bu konuda rüştünü ispat etmiş insanlarla belediyenin hizmetinde topluma çok önemli katkılar yapabiliriz. Enstrüman eksiğimiz var. Daha zengin bir orkestra kurabiliriz. Bu konuda her türlü yatırımı yapalım. Bunlar çok küçük işler olabilir ama yansımalarının çok büyük olduğunu zamanla göreceksiniz. Çok güzel orkestramız var, folklor ekibimiz var, her şeyimiz var ama bunlar sokaklarda olmalı, salonlardan dışarı çıkmalı.”

“Bizim yolumuz çağdaşlık”

Toplumlarda barışı ve kardeşliği tesis etmenin en önemli unsurlarının başında sanatın geldiğini dile getiren Seçer, “Sokağın bir köşesinde müzik çalsın. Sokaklarda müzik sesleri çıksın. Kırsal mahallelere gitsinler. Bizim yolumuz çağdaşlık. ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyen zihniyetin peşinden gidiyoruz. Biz Mustafa Kemal'in peşinden gidiyoruz. Yönümüz geriye, hurafelere, palavralara, insanların maneviyatını sömüren anlayışlara değil, çağdaşlığa bakıyor. İnsanları vicdanıyla ve inancıyla baş başa bırakalım. Bunlar günah değil, ayıp değil. Bunlar sanat, bunlar medeniyet. Bunlar kardeşlik, bunlar barış. Barış olacaksa sanatla olur. Kardeşlik olacaksa sanatla olur. Savaşlar duracaksa sanatla olur, müzikle olur. Dolayısıyla biz sanatı, sanatçıyı yücelterek bu ülkede toplumsal barışı sağlayabiliriz. Birbirimizle mücadele edelim ama toplumun huzura, sükunete ihtiyacı var. Bunlar, biz destek olalım ama bir taraftan uygulayacağımız bu politikalarla toplumları rahatlatsın istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Spor, toplumdaki çürümenin antibiyotiği”

Konuşmasının sonunda spor konusuna da değinen Başkan Seçer, sporun kültür ve sanat kadar önemli olduğunu söyledi. Gençleri madde bağımlığından uzak tutup, topluma kazandıracak işlerin başında sporun geldiğini, sporun toplumsal çürümenin antibiyotiği olduğunu belirten Seçer, “Spor; bir kent için müzik, kültür ve sanat kadar önemli. Evrensel bir anlayış, evrensel bir alan. Barışa, huzura, birliğe, dış ilişkilere, toplumsal ilişkilere önemli katkı sağlayan bir alan olduğu için konuşuyorum. Genç bir nüfusa sahibiz ama son derece sorunlu bir genç nüfusa sahibiz. Gençler birçok referansla, gerekçeyle, nedenle önemli tehlikelerle bir aradalar. Madde bağımlılığı had safhada. Nedeni ne olursa olsun, aile, yoksulluk, kötü çevre, kötü mahalle ama ortaya çıkan sonuç bir felaket. Genç yavrularımız madde bağımlısı. Bu, toplumsal bir çürümenin işareti. Bunu durdurmamız kazım. Bunu nasıl durduracağız? Bunun antibiyotiklerinden bir tanesi spor. Biz amatör spora katkı sunmak zorundayız. Bizim en önemli konularımızdan bir tanesi, özellikle gençliğimizin ideolojik, mezhepsel, etnik kamplaşmasının önüne geçecek en önemli antibiyotik spordur. Spor insanları bir araya getiriyor” dedi.

“Amatör sporu desteklemek için düğmeye bastım”

Büyükşehir Belediyesi olarak geleceği ve gençleri kurtarmak için önemli katkılar yapacaklarının altını çizen Seçer, “Hep bana sordular, ‘Ne olacak Mersin İdmanyurdu'nun hali?' diye. Başım üzerine. Profesyonel bir spor kulübünün Mersin'i temsil etmesini, marka olmasını, değil ülkemde, uluslararası arenada beni tanıtmasını isterim ama benim birinci görevim amatör sporu desteklemek. Şimdi ben belediye başkanı olarak onu yapacağım. Bu konuda düğmeye bastım. Bizim spor kulüplerimiz var. Belediyemizin ismini taşıyor. Şu kadar milyon borçları var. Ben ödeyemem. Para benim değil. Para benim olsa öderdim belki ama para sizin. Ödeyemem, elim titrer. Ben amatör sporlara destek vermek istiyorum. Sıfırdan bir yapı oluşturuyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Derneği'ni oluşturduk. Şu anda kulüpleşiyoruz. Buradan tekrar yurttaşlarımıza sesleniyorum; yaz kurslarımız da devam ediyor, 15 disiplinde hizmet vereceğiz, kapılarımız açık. Çocuklarını bize emanet etsinler. Bu alanda belediyemizin hocaları eşliğinde, belediyemizin şefkatli kolları eşliğinde bu disiplinlere çocuklarını yazdırsınlar ve kulübe de üye etsinler. Sıfırdan, alt yapıya önem veren bir spor kulübü oluşturacağız. Pırıl pırıl, tertemiz, ne yaptığı bilinen, çağdaş zihniyetlerle, sporu bilen insanlarla, yeni nesil sporcularla, yeni nesil spor antrenörleri ile ve yöneticilerle. Spora önemli ve sürdürülebilir destekler vereceğiz” diye konuştu.