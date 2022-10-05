Seçer: "Sayapark çevresindeki katkı kavşak çalışması başlıyor"

Cadde kesişimindeki Sayapark AVM çevresindeki katlı kavşak inşaatının çok yakın zamanda başlayacağını belirterek, "Bu kavşak, zeminle birlikte 3 katlı bir kavşak olacak ve bu özelliğiyle Mersin'de bir ilk olacak” dedi.

Seçer, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesinin mali bilançoları hakkında bilgiler vererek, devraldıkları döneme göre çok daha iyi bir durumda olduklarını söyledi. Belediyede mali disiplinin sağlandığını vurgulayan Seçer, “Belediyeyi devraldığımızda MESKİ ile birlikte her iki kurum için söylüyorum, yaklaşık 3 milyar lira bütçemiz vardı ve borç da yaklaşık olarak 3 milyar liraydı. O günlerde dolar 5.7 liraydı. Şu anda dolar kuru 19 lira ve 8.3 milyar lira bütçemiz, 2.2 milyar lira borç yükümüz var. Doğru bir mukayese için dolar bazında yapacağınız değerlendirme, bu tablonun gerçekliğini daha net ortaya koyacaktır. Biz nasıl yürüdüğümüzü biliyoruz. Bir taraftan borçları eritiyor, bir taraftan da yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz” diye konuştu.

“Saya Park AVM çevresindeki katlı kavşak inşası başlıyor”

Mersin'de şehir içinde ve belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki grup yolları hakkında da konuşan Seçer, 'Dikenli Yol' olarak bilinen 18. Caddenin 2. Çevreyolu ile kesiştiği noktada, Sevgi Katlı Kavşağı ile Demokrasi Kavşağı'ndaki trafik yükünü azaltacak altgeçit çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı. Bu projenin, 2. Çevreyolu üzerinde güney-kuzey aksındaki ilk geçit olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, söz konusu projenin bu ayın sonunda tamamlanacağını söyledi.

Bu geçidin hizmete alınmasının ardından, Okan Merzeci Bulvarı ile 34. Cadde kesişiminde yer alan Sayapark AVM çevresindeki katlı kavşak inşaatının başlayacağını belirten Seçer, “Bu kavşak, zeminle birlikte 3 katlı bir kavşak olacak ve bu özelliğiyle de Mersin'de bir ilk olacak” açıklamasında bulundu. Seçer, “Biz yaptığımız işi kaliteli yapıyoruz. Anamur'da, Tarsus'ta yaptığımız yol çalışmamızı, 3. Çevre Yolunu, 4. Çevre Yolunu, köy yollarını bir inceleyin ve hakkını teslim edin” ifadelerini kullandı.

“Metro inşası öz kaynaklarla sürüyor”

Mersin'e 3 etapta toplam 35 kilometrelik raylı sistemi kazandırmak için yaptıkları çalışmaları da anlatan Seçer, Mersin Metrosu'nun yapım çalışmalarının tamamen öz kaynaklarla ilerlediğini ifade etti. Seçer, “Bugüne kadar öz kaynaklardan yaklaşık 200 milyon TL'lik bir hak edişin olduğu metro inşası ilerliyor, ilerleyecek. Çünkü vatandaşımıza söz verdik. Daha hızlı olamaz mı? Olur. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına da alınan metro, Hazine ve Maliye Bakanlığındaki imzayı bekliyor" dedi.