Seçer: "Şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, bu topraklarda bağımsız ve özgür yaşamak isteyen herkesin boynunun borcudur" dedi.

Seçer, 'Şehitler Haftası' dolayısıyla yayınladığı mesajında, tarihindeki zaferlerin; vatan ve bağımsızlık söz konusu olunca Türkiye'nin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı olduğunu ifade etti. Aynı topraklar üzerinde huzur, barış, birlik ve beraberlik içinde yaşamamıza vesile olan şehitlerin hakkının ödenmeyeceğinin altını çizen Seçer, "Birliğimiz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin yazdığı bu onurlu zaferler, geleceğimizin yegane güvencesidir. Cumhuriyetimizi ve onun değerlerini korumak, bizlere büyük zaferleri ve güzel yurdumuzu armağan eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, bu topraklarda bağımsız ve özgür yaşamak isteyen herkesin boynunun borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi Şehitler Haftası'nda bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" dedi.