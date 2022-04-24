Seçer, sendika temsilcileriyle bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin'i katılımcı demokrasinin hakim olduğu bir kent haline getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Seçer, emek örgütleri olan sendikaların başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonunda düzenlenen sivil toplum buluşmalarında Başkan Seçer'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Rıza Özdemir ve Hasan Gökbel ile bürokratlar ve daire başkanları eşlik etti. 3 yıllık görev süresi boyunca kenti yönetirken ve kente dair kararlar alırken en çok yararlandıkları alanların bu tarz toplantılar olduğunu söyleyen Seçer, “Çünkü kente ve hayata dair ne varsa konuşuluyor. Hayata ve kente dair hizmet etmek, bu hizmeti yaparken doğru işleri, doğru zamanda, doğru mekanda, doğru bir anlayışla yapmak için bu toplantıları çok önemsiyorum” diye konuştu.

Mersin'in barış, kardeşlik ve huzur kenti olduğu vurgusunu yapan Başkan Seçer, kentin bir demokrasi kenti olması için uğraş verdiklerinin altını çizdi ve “Şu anda burada olmamız da aslında onun bir göstergesidir. Burada bir arada olmak aslında demokratik bir reflekstir” ifadelerini kullandı. Bir siyasi parti çatısı altında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini, ancak belediye başkanlığı boyunca herkesi kucaklama prensibiyle bu görevi yürüttüğünü belirten Seçer, “Mersin'i demokrasi, özgürlük, sivil toplumun yönetime mümkün olduğunca katıldığı, katılımcı demokrasinin hakim olduğu bir kent haline getirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğünü kuruyoruz”

Sivil toplumu önemsediklerini ve birlikte iş yapma arzusu içerisinde bulundukları için birçok çalışmaya imza attıklarını kaydeden Seçer, bu amaçla belediye idari yapısında değişiklik yaptıklarını bildirdi. Seçer, “Mayıs ayı meclisimizde bunu meclis gündemimize getireceğiz. Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğünü kuruyoruz” dedi.

“Toplu taşımada Mersin'de devrim yapıyoruz”

Konuşmasında, önceki yıllarda yapılan katlı kavşaklar ile yakın zamanda yapılan katlı kavşakların maliyetlerini karşılaştıran Başkan Seçer, Anıt Katlı Kavşağına 8 milyon dolar ödediklerini anlatırken, Sevgi Katlı Kavşağını 4 milyon 200 bin dolar maliyetle yaptıklarını kaydetti. Seçer, önceki yönetimin açtığı Egemenlik Katlı Kavşağının da 10 milyon dolar maliyette olduğunu vurguladı. Türkiye'de bazı illerde yapılan metro ve katlı kavşakların Ulaştırma Bakanlığı tarafından üstlenildiğini de hatırlatan Seçer, Mersin Metrosu finansman kaynağının kullanılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığından beklenen imzayı anımsattı. Seçer, şöyle devam etti; "Metro için elimizi taşın altına koyduk, gittik. Ben, zaten 330 milyon Euro'ya bunun ihalesini verdim. Ne kaybettik? Herkes teşekkür ediyor, hizmet yapılıyor. Mersin'in, belediyenin iyi kaynakları var. İsraf etmeyeceksiniz, zayi etmeyeceksiniz, çaldırmayacaksınız, bunu her ortamda söylüyoruz." Seçer, Türkiye'nin en genç filosuna sahip olacak Mersin'de toplu taşımada devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarını ve önümüzdeki yıllarda oluşacak ihtiyacı giderdiklerini dile getirdi.

“Bizim ücretler Türkiye'nin en ucuz ücretlerinden”

Başkan Seçer, toplu taşımada bazı kamu görevlilerinin ve öğretmenlerin indirimli yolculuk talebi konusunda ise indirimli seyahat edecek kişilerin mevzuat uyarınca belirlendiğini hatırlattı. Seçer, Türkiye'de neredeyse en ucuz ulaşımın Mersin'de olduğunu belirterek, “Bizim tarifeler Türkiye'nin en ucuz ücretlerinden” diye konuştu. Öğrencilere ücretin 1 TL olduğunu ve Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulama olmadığını hatırlatan Seçer, “Ben isterim bedava olsun. Sağlık, ulaşım özellikle bebeklerin, çocukların beslenmesi, sosyal devlet öncelikle bunlarla ilgilenen devlet yapısıdır. Biz sosyal belediyecilik yapıyoruz. Mevcut imkanlar dahilinde en çok bütçe ayırdığımız konuların başında sosyal politikalar var. Bu uygulamaları daha da iyileştirerek devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sosyal politikalar bizim özümüz”

Sendika temsilcilerinin mültecilere ve tarım işçilerine hizmetlerini de sorduğu Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin Uyum Merkezi'nden söz ederek, çocuklara ve hamile annelere yönelik verdikleri birbirinden farklı hizmetleri aktardı. “Bu sosyal politikalar bizim özümüz. Ben halkçı bir belediye başkanıyım. Ben Mersin'in sosyolojisini bilerek belediye başkanı oldum” dedi.