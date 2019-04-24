İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Seçer, Sevgi Evlerindeki çocukları unutmadı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Mersin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde yer alan Sevgi Evleri’ni ziyaret ederek çocukların bayramını kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Mersin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde yer alan Sevgi Evleri'ni ziyaret ederek çocukların bayramını kutladı.


Sevgi Evleri'ni eşi Meral Seçer ile birlikte ziyaret eden Vahap Seçer, çocuklarla beraber pasta keserek mutlu anlar yaşadı.


Sevgi Evi'nde yaşayan çocuklar ile tek tek tanışıp, sohbet eden Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde nasıl bir Mersin inşa edeceklerini anlattı. Seçer, “Cıvıl cıvıl, yemyeşil, insanların hep güldüğü, tertemiz bir Mersin oluşturacağız. Onun için çalışıyoruz ve çalışacağız. Herkes mutlu olsun istiyoruz. Herkesin işi olsun, evi olsun, insanlar birbirine nezaketli olsun. Bunlar da hep eğitim ile olur. Birbirimizin hakkına saygı göstermek, nazik olmak çok güzel şeyler” dedi.


Mersin Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Faruk Azgıt ise Sevgi Evleri hakkında Başkan Seçer'i bilgilendirerek, “Şu anda 2 erkek, 3'te kız evimiz var. Bir ev daha devreye sokacağız şimdi. Toplam 62 çocuğumuz var. 20'si erkek, 42'si kız çocuğu. Hemen hemen hepsi okula gidiyor. 7-18 yaşa hizmet veriyoruz. Ondan dolayı okula gitmeyen çocuğumuz yok ama geldiğinde örgün eğitimin dışında kalmış çocuklarımız da oluyor. Onları da eylül ayında okuma hayatına kazandırıyoruz” diye konuştu.


Korunmaya muhtaç çocuklara hizmet veren kuruluşta çocukların bakım, eğitim ve sağlık anlamındaki durumları hakkında da bilgi alan Seçer, ziyaret sonrasında bir kez daha çocukların bayramını kutladı, hediyelerini takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.