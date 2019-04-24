Seçer, Sevgi Evlerindeki çocukları unutmadı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Mersin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde yer alan Sevgi Evleri'ni ziyaret ederek çocukların bayramını kutladı.

Sevgi Evleri'ni eşi Meral Seçer ile birlikte ziyaret eden Vahap Seçer, çocuklarla beraber pasta keserek mutlu anlar yaşadı.

Sevgi Evi'nde yaşayan çocuklar ile tek tek tanışıp, sohbet eden Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde nasıl bir Mersin inşa edeceklerini anlattı. Seçer, “Cıvıl cıvıl, yemyeşil, insanların hep güldüğü, tertemiz bir Mersin oluşturacağız. Onun için çalışıyoruz ve çalışacağız. Herkes mutlu olsun istiyoruz. Herkesin işi olsun, evi olsun, insanlar birbirine nezaketli olsun. Bunlar da hep eğitim ile olur. Birbirimizin hakkına saygı göstermek, nazik olmak çok güzel şeyler” dedi.

Mersin Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Faruk Azgıt ise Sevgi Evleri hakkında Başkan Seçer'i bilgilendirerek, “Şu anda 2 erkek, 3'te kız evimiz var. Bir ev daha devreye sokacağız şimdi. Toplam 62 çocuğumuz var. 20'si erkek, 42'si kız çocuğu. Hemen hemen hepsi okula gidiyor. 7-18 yaşa hizmet veriyoruz. Ondan dolayı okula gitmeyen çocuğumuz yok ama geldiğinde örgün eğitimin dışında kalmış çocuklarımız da oluyor. Onları da eylül ayında okuma hayatına kazandırıyoruz” diye konuştu.

Korunmaya muhtaç çocuklara hizmet veren kuruluşta çocukların bakım, eğitim ve sağlık anlamındaki durumları hakkında da bilgi alan Seçer, ziyaret sonrasında bir kez daha çocukların bayramını kutladı, hediyelerini takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.