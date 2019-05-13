Seçer, Silifkelilerle iftarda buluştu

Silifke'de kurulan iftar etkinliğine erkenden gelerek vatandaşlarla selamlaşan Başkan seçer, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla hasbıhal etti. Seçer, ayrıca iftar programına katılan annelerin ve anne adaylarının 'Anneler Günü'nü çiçeklerle kutladı.

“Vatandaşların mutluluğuna vesile olmaktan daha büyük bir servet yok”

Seçer, iftar öncesi yaptığı konuşmasında, iftar sofraları ile vatandaşların beraberlik duygularının pekişmesine vesile olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Belediye başkanınız olarak burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu mutluluğun tarifi yok. İnsanlara hizmet ederek, hayır dualarını almaktan, onların mutluluğuna vesile olmaktan daha büyük bir servet yok. Mersin halkına iyi bir tercih yaptığı için minnettarım. Onları mahcup etmeyeceğiz” dedi.

“Ramazan ayı kardeşliği, birliği, beraberliği ifade ediyor”

İnsanları sarıp sarmalayan ve tüm vatandaşları kucaklayan bir yönetim anlayışı ile güzel işlere imza atacaklarını kaydeden Seçer, “Sizlere hizmetkârlık yapacağız. Bundan en küçük bir endişeniz olmasın. Türkiye ve Mersin her şeyiyle güzel. Biz de buna layık olmaya çalışacağız. Daha fazla çalışacağız, gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakacağız. Bizlere yakışan da budur. Hangi ırktan olursak olalım, zengin fakir fark etmez birazdan aynı sofrada ekmeği paylaşacağız. Ramazanın güzelliği de burada. Paylaşımı, kardeşliği, birliği, beraberliği ifade ediyor. Gelecek günler bugünlerden çok daha güzel olacak” diye konuştu.

Konuşmanın ardından oruçlar açıldı, dualar edildi. Binlerce insan aynı sofrada birlik ve beraberlik ortamını yaşadı.