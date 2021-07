Seçer: "Siyaseti sokakta yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarına götürür"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bayram boyunca yaylalarda vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, "Siyaseti sokakta, mahallede, köyde yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarıya götürüyor” dedi.

Seçer, Kurban Bayramı'nın son gününü Erdemli ilçesinin yaylalarındaki mahallelere ayırdı. Seçer'in Erdemli ilçesindeki ziyaretleri Sarıyer Mahallesi ile başladı. Sarıyer'de kahvehane ziyareti yapan Seçer, vatandaşlar ile bir araya gelerek, sorunları yerinde dinledi. Ziyaretlerini Doğusandal ve Karayakup mahalleleriyle sürdüren Seçer, Karayakup'un ardından da Küçük Fındık mevkiine gitti. Küçük Fındık yolunda yapılan genişletme çalışması hakkında vatandaşı bilgilendiren Seçer, içme sularının kapalı sisteme alındığını ve bin metrelik boru döşenerek, mahalle halkının daha kaliteli bir içme suyuna kavuştuğunu söyledi.

“Vatandaşla iç içe olmak bizi başarıya götürüyor”

Bayram dolayısıyla herkesin yaylalara çıktığını ve kendisinin de bayram boyunca yaylalarda vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Seçer, “Siyaseti sokakta, mahallede, köyde yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarıya götürüyor. Çok şükür belediye olarak faydalı işler yapıyoruz" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi olarak Erdemli'ye önemli hizmetler yaptıklarını vurgulayan Seçer, “Ben diyorum ki, Erdemli Erdemli olalı Büyükşehir Belediyesinden böyle bir hizmet görmedi. Burada hiç tevazu sahibi olmayacağım. Gelirken bu bölgelere neler yaptığımıza baktım. Çok çok önemli işler yapmışız. Bu, ‘her şey tamamlandı, sorunlar bitti' anlamına gelmez. Erdemli olduğu sürece sorunlar olacak, biz de belediye olarak bu sorunları çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Lamos köprüsünü yapıyoruz”

Büyükşehir Belediye Meclisinde, kendisine borçlanma yetkisi verilmemesine rağmen Erdemli'ye her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğini söylediğinin altını çizen Seçer, “Geçtiğimiz meclis toplantısında da Büyükşehir Belediyesi Erdemli Meclis üyelerine söyledim; ‘Siz bana borçlanma verseniz de vermeseniz de ben Lamos köprüsünü bitireceğim' diye. Şu anda biz orada bir köprü yapıyoruz. Bize maliyeti de 10 milyon liranın üzerinde ama orası önemli bir örtü altı üretimin, meyve sebze seralarının olduğu bir yer. Bunu ortaya koymak, bu

bedeli ödemek, bu projeyi yaptırmak, geleceği görmek vizyon sahibi bir belediyenin, belediye yönetiminin işidir” şeklinde konuştu.

Seçer sahilde vatandaşların oluşturduğu kirliliği yorumladı: “İçler acısı bir tablo”

Başkan Seçer, vatandaşların sahillerde oluşturduğu kirliliği, bir televizyon kanalının Üzümlü Mahallesi'nde gerçekleştirdiği canlı yayında değerlendirdi. Seçer, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu içler acısı bir tablo. Ben her gün uyarıda bulunuyorum, bunu bilinçli yapıyorum. Tabi o görüntüler daha çok Mersin dışından gelen tatilcilerin, ayrılırken bıraktıkları görüntüler. Diğer taraftan bizim orada plajlarımız var. Oradan da görüntüler geldi. Biz akşam sade vatandaşa bırakıyoruz oraları. Akşam, gece belki serin havada kumlar üzerinde oturacaklar veya denize girecekler ama sabah 05.30'da gelen görüntülere baktım, sanki oradan bir fil sürüsü geçmiş gibi. Olacak iş değil. Şimdi bu ne ile izah edilebilir? Biz bunları temizlemekle bu memleketi temiz falan tutamayız. Böyle bir doğru yok. Nasıl yapacaksınız, hangi sahile kaç bin kilometreye gücünüz yetecek. Her insan oturduğu yerde yer içer, afiyet şeker olsun ama be kardeşim sen o pisliği olduğu gibi bırakma, o karpuz kabuğunu, kumun üzerinde çekirdek çitlenmiş ve kabuklarını görüyorsunuz. Orada içki içilmiş, içki şişelerini, su içilmiş pet şişeleri, yemek yenilmiş yemek artıklarını, çerez yenilmiş çerez artıklarını. Doğayı katlediyoruz. Ondan sonra işte müsilaj oluyor, deniz kirliliği, denizde balık kalmıyor, balık neslini tüketiyoruz. İklim değişikliği oluyor. Çünkü küresel ısınma oluyor. Çevre kirliliği bunu körüklüyor. Sularımız kirleniyor, hastalıklar oluyor. Bütün bunlar hep çevre kirliliği.”