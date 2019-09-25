Seçer: “Son 2 ayda piyasaya 60 milyon lira civarında para sürdüm”

Belediyenin esnafa olan borcu kapsamında son 2 ayda piyasaya 60 milyon lira ödeme yaptığını belirten Seçer, 5 yılda belli bölgelere küçük sanayi sitesi kazandırmayı hedeflediğini de söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Tırmıl Sanayi Sitesi tarafından düzenlenen kahvaltıda sanayi esnafıyla buluştu. Seçer, sanayi sitesi esnafının sorun, şikayet ve taleplerini dinlediği buluşmaya, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Tırmıl Sanayi Sitesi Başkanı İlhan Çokgün ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

Seçer, buluşmada yaptığı konuşmada, “Bir belediye başkanı esnafı tanıyorsa, kenti daha rahat yönetebilir. Bir insanla farklı iki dili konuşursanız anlaşamazsınız. Yönetici ile vatandaş arasında ilişki de böyledir. Sizinle anlaşabileceğimizi düşünüyorum” diyerek, hayata geçirmeyi planladığı projelerini sanayi esnafıyla paylaştı.

“Büyükşehir'de Fen İşleri'nden Makine İkmal kısmını ayırdık”

Tırmıl Sanayi Sitesi'ni seçim öncesinde de ziyaret ettiğini dile getiren Seçer, Mersin'de yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, “Ben adalet dağıtacaksam belediyemin alışverişini de adaletli bir şekilde yapmak zorundayım. Benim de arkadaşlarıma talimatımdır. Verdiğim talimatların dışında da kimsenin bir uygulama yapma şansı yoktur. Sizi en çok ilgilendiren konuların başında yedek parça alımı, iş tamirat yapımı geliyor. Bu konuyla ilgili MESKİ de son derece teyakkuzda. Büyükşehir'de Fen İşlerinden Makine İkmal kısmını ayırdık. Onu ayrı bir daire başkanlığı olarak düzenledik. Yeni bir daire başkanı getirdik. Orada düzeni sağlamak için yapıyoruz” dedi.

“Son 2 ayda piyasaya 60 milyon lira civarında para sürdüm”

Büyükşehir'den alacağı olan esnafın borçlarını da ödemeye başladıklarını dile getiren Seçer, “Bizden alacağı olan esnaf var. Herkesin borcu ödenecek, ödemeler de başladı. Biz geçtiğimiz hafta Büyükşehir Meclisinden borçlanma yetkisi aldık. Şu ana kadar da henüz bankalardan bir borçlanma yapmadık. Onun hazırlığı içerisindeyiz. Tabi her istediğimiz banka bize para vermiyor. Verse de astarı yüzünden pahalı. Gelecek yıl bankalara ödeyeceğim para 360 milyon lira. Bunun 190 milyonu faizden kaynaklı. Ben her ay ortalama 100-110 milyon lira para ödüyorum. Borçlanmaya girmeden, öz kaynaklarımı, öz gelirlerimi, vergiden üzerime düşen payı, İller Bankası'ndan üzerime düşen payı alıyorum. Geriden gelen banka borçlarım var. SGK ödemelerim var ve artan para ile de esnafın parasını ödüyorum. Son 2 ayda piyasaya 60 milyon lira civarında para sürdüm. Bundan sonra bu ödemeler devam edecek. En eski alacaklarımızı ödüyoruz. Oradan başladık, belirli oranlarda, herkesin alacağına göre ödüyoruz. Bu ödemeler yapılacak ama benden önceki dönemde alacaklı olanlar benim üzerime gelmesin. Sakın icraya falan müracaat etmesin. O faturaların birçoğunu tek tek inceledim. Ben kendi işletmemde faturaları bu kadar incelemedim” diye konuştu.

“Mersin'in esnafından alışveriş edeceğiz”

Sanayi esnafından alışveriş yapacaklarını da söyleyen Seçer, “Mersin'in esnafından alışveriş edeceğiz. Ancak biz açık ihalelere çıkıyoruz. Türkiye'nin her yerinden insanlar girebiliyor. Diyelim ki bir konteynır ihalesi açılıyor, bin tane ya da 100 tane bu malzemeden alınacak. Biz bunu açık ihaleye çıktığımız için Konya'dan da Erzurum'dan da girilebiliyor. Ama doğrudan teminle ki bizim tercihimizdir, tamamı Mersin esnafından alınacak” ifadelerini kullandı.

“5 yılda, hiç olmazsa belli bölgelere sanayi sitesi olarak bir eser kazandıralım”

Kentte var olan küçük sanayi sitesi ihtiyacını da gidermek için çalışmalar yapacaklarını dile getiren Seçer, “Bizlerin de daha önce üzerinde çalıştığı, projelendirdiği Akdeniz'de, Toroslar'da, Erdemli'de, şimdi Tarsus'ta yeni bir sanayi sitesi yapıldı. Anamur'da, birçok yerde bu talepler var. Farklı büyüklükte, fabrika, küçük atölye karışımı, alt yapısı, bankası, lokantası, günlük hayatlarını idame ettirebilecek tüm müştemilatı içerisinde olan, sıhhi, temiz, güvenli bir alan. Bir vatandaşın girdiği zaman birçok ihtiyacını görebileceği, esnafın bir arada olduğu bu tip küçük sanayi siteleri ideal çalışma ortamlarıdır. Bunlar için zorlandığımız en önemli konu arsa. Gerisi teferruat. Bizim arsa sorununu çözmemiz için önce plan sorununu çözmemiz lazım, onun da yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bu konuları çalışıyoruz, bu konulara hakimiz ve her şeyden önemlisi sorunu bilirseniz, sorunun çözüm yolunu bilirsiniz ama bir çözüm iradesi ortaya koymazsanız o sorun orada durur. Biz bunu çözeceğiz. Belediye olarak bu tip yapılanmalara katkı sunacağız” şeklinde konuştu.

Tüm bu süreçlerde esnafın görevinin de büyük olduğunu ifade eden Seçer, “Esnaf işin içine girecek, belediye girecek. Başta devlet bankaları olmak üzere finans kaynakları bulunacak. Bu yapı oluştuğu zaman, Ticaret ve Sanayi Odası gibi bütün alanları kapsayan bu tip çatı kuruluşlar işin içerisinde olacak ve bu sorunları hep beraber çözeceğiz. Benim tek başıma söz vermem doğru olmaz. Kol kola yürüyelim, nerede, ne yapılacak, belediyeye düşen imarla ilgili bazı çalışmalardır, alt yapıdır, kaynağa ulaşımdır, bunları hep beraber yapabiliriz. Bu irade bende var, belediyemizde var. İnşallah ilk 5 yılda, hiç olmazsa belli bölgelere sanayi sitesi olarak bir eser kazandıralım. Bunu bir yerden başlatalım” dedi.

Konuşmaların ardından sanayi esnafı ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Seçer, ayrıca sanayi sitesi içinde yer alan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi'ni de ziyaret ederek, işleyiş hakkında bilgi aldı.