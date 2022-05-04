Seçer: "Sosyal belediyecilikte Türkiye'de çığır açmış bir belediyeyiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal projelere öncelik verdiklerini belirterek, "Biz sosyal belediyecilikte Türkiye'de çığır açmış bir belediyeyiz” dedi.

Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte merkez Akdeniz ilçesinin kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bayramlaştı. Dikilitaş, Bekirde, Civanyaylağı, Iğdır, Esenli, Puğkaracadağ ve Parmakkurdu mahallelerini ziyaret eden Başkan Seçer, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyaretlerde dağıtılan oyuncak ve şekerler çocukların bayram neşesine neşe kattı.

“Birliğin, azmin, çalışmanın elinden hiçbir şey kurtulmaz”

Mersin Büyükşehir Belediyesine İller Bankası'ndan 1 milyon 900 bin nüfusa göre kaynak geldiğini belirten Başkan Seçer, bu kaynağı yaklaşık 400 bin Suriyeli nüfusu ile 2 milyon 300 bin yurttaşa harcadıklarını belirtti. Seçer, “Demek ki her 10 vatandaş için bana gönderilen paranın ikisi yok, yani 5'te 1'i yok. 5'te 4'ünü yerli nüfus için harcıyoruz. O ikiyi de yüzde 20 artı misafir nüfus için harcıyoruz. Onun için Türkiye'nin en zor yerlerinden biri. Burada bizim birbirimize kardeşçe tavrımız, davranışımız, bir belediye başkanının konuşurken ne konuştuğunu bilmesi, hizmet yaparken kimseyi ayırmaması, siyasi görüşünden, köyünden, mezhebinden, meşrebinden dolayı ayrım yapmaması çok önemli. Bu ülke hepimizin. Kimsenin bu ülke üzerinde bir habbe daha fazla hakkı yok. Herkesin hakkı aynı. Size bakarken nasıl biz sizi vatandaş olarak görüyorsak, vatandaşımızın da belediye başkanına bakarken bir partinin belediye başkanı değil, tüm bir şehrin, bütün bir halkın belediye başkanı olarak görmesini arzu ederiz" diye konuştu.

“Biz sosyal belediyecilikte Türkiye'de çığır açmış belediyeyiz”

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Dosthane, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, Hamile Bakım Sütü Projesi, gıda kolisi destekleri, evde sağlık ve bakım hizmetleri, fide-fidan destekleri gibi önemli sosyal belediyecilik hizmetlerini anlatarak, “Belediyecilik sadece yol yapmak değil. Kanalizasyonu yapacağız ama şunu unutmayalım; belediye herkesin evi, belediye başkanı herkesin babası,

herkesin abisi, belediyecilik böyle bir şey. Bizde genel alışkanlık; belediye dendiği zaman akla beton gelir. Bir de imar gelir. Belediyecilik bunlar değil. Biz sosyal belediyecilikte Türkiye'de çığır açmış belediyeyiz” ifadelerini kullandı.

“Belediyemiz mevcut imkanlarımızla çok güzel şeyler yapıyor”

Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden birinin Mersin olduğunu kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "Biz Mersin'i seviyoruz, Mersin'e sahip çıkıyoruz, çıkacağız hep beraber. İstiyoruz ki çocuklarımız işsiz olmasın. İş sahalarımız olsun, çocuklarımız çalışsın. Bereket her yerden fışkırsın.” Seçer, konuşmasında vatandaşlara, ‘Belediyemizden memnun musunuz? sorusunu da yöneltti. Vatandaşlar, Başkan Seçer'e alkışlarla karşılık verdi. Seçer bunun üzerine, “Güzel şeyler yapıyoruz. Hayırlı işler yapıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. Belediyemiz, mevcut imkanlarımızla çok güzel şeyler yapıyor. Bizler sokakta rahat gezen belediye başkanlarıyız. Vicdanı rahat hizmet yapıyoruz. Yüzde 45 oyla belediye başkanı oldum. Ben kalan yüzde 55'in de oy vermeyen insanların da belediye başkanlığını yapıyorum” dedi.