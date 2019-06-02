Seçer: "Tarihe geçmek istiyorum"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gece gündüz hiç yorulmadan çalıştıklarını belirterek, "İşimize hakimiz, çalışkanız, birikimliyiz, becerikliyiz. Açık söyleyeyim ben hizmet etmek istiyorum ve tarihe geçmek istiyorum" dedi.

Başkan Seçer'in muhtarlar buluşması Gülnar ilçesi ile devam etti. İftar programı için gittiği Gülnar'da muhtarlarla buluşan Seçer, onların sıkıntılarını dinledi, eksiklerin giderilmesi için ekiplere talimat verdi.

“Muhtarlar benim mahalleler ile bağlantımı sağlayacak”

Vatandaşların sorunlarını öğrenme noktasında muhtarların büyük önem taşıdığına vurgu yapan Seçer, "Muhtarlar benim mahalle ile bağlantımı sağlayacak olan en önemli birim” ifadelerini kullandı. Gülnar'ın dağınık bir yerleşim birimi olduğunu ve dolayısıyla sorunların diğer ilçelere göre daha fazla olduğunu kaydeden Seçer, “Gülnarımız kırsal yoğunluğu fazla olan ve daha çok tarımsal üretimle geçimini sağlayan vatandaşlarımızın yaşadığı bir ilçe. Yer dağınık olunca sorunlar da bir hayli fazla oluyor. Yapmak istediklerimiz seçim döneminde söyledik. Allah'ın izni ile de yapacağız” diye konuştu.

“Tarihe geçmek istiyorum”

Gülnarlıların grup yolu, içme suyu, tarımsal sulama borusu, park gibi kendisine iletilen eksiklerini gidereceklerini ancak meclisten kendisine borçlanma yetkisinin verilmesi gerektiği dile getiren Seçer, “Mersin'de ve Gülnar'da tüm sorunların takipçisiyiz. Gece uyumadan çalışıyoruz. İşimize hakimiz, çalışkanız, birikimliyiz, becerikliyiz. Açık söyleyeyim ben hizmet etmek istiyorum ve tarihe geçmek istiyorum. Çok güzel hizmetler vermek istiyorum. Bu şevkimiz var” şeklinde konuştu.

“Bundan sonra artık sözün bittiği yerdeyiz, işimize bakacağız”

Vatandaşların sıkıntılarını çözmek için deneyim sahibi olmak gerektiğini söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Bizler de deneyimli yöneticiler ve siyasetçileriz. Bu işe de isteyerek geldik. Mersin gibi bir yerde seçim almak için çok emek verdik. Binlerce insanla diyalog kurup, güven verdik. Bundan sonra artık sözün bittiği yerdeyiz, işimize bakacağız. Benden yana herkes rahat olsun.”

Mersin'in her mahallesine eşit hizmet anlayışı ile yaklaşacağını ifade eden Seçer, “Mahalleniz bana oy vermedi diye hizmet getirmeyeceğimizi, sizi öteleyeceğimiz asla aklınıza getirmeyin. Hizmet isteyen yerin hangi partili olduğunu düşünmek aklıma bile gelmez. Ben belediye başkanı olarak herkesin belediye başkanıyım” dedi.

“Tüm muhtarlarımıza bütün iletişim kanallarımız açık”

Gülnar'ın en uzak mahalle muhtarının bile kendisine ve ekibine kolayca ulaşabileceğini belirten Seçer, “Tüm muhtarlarımıza bütün iletişim kanallarımız açık. Hizmetleri, talepleri, eksikleri, önerileri sizler söyleyeceksiniz, bizler yerine getirmek zorundayız. Allah'ın izni ile de zamanla tüm sözünü verdiğimiz hizmetleri yerine getireceğiz” diye konuştu.