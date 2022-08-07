Seçer: "Tarımsal üretime katkı sunmak için her türlü desteği yapıyoruz"

Seçer, Gülnar temasları çerçevesinde ilk olarak Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde yürütülen 'Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi çerçevesinde, Gülnar Zeyne'de 4 yeni yetiştiriciye küçükbaş hayvanlarının dağıtıldığı törene katıldı. Her yıl 60 aileye 25'er küçükbaş hayvan ve 4'er ton yem desteğinde bulunulan 'Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinin detaylarından bahsederek, her bölgenin özelliğine göre dağıtımların yapıldığını anlatan Seçer, “Buraya, bu bölgeye uygun kıl keçisi veriyoruz. Bugünle beraber burada toplam 15 yeni işletme oluşmuş. 24 dişi, 1 erkek hayvan veriyoruz. Bir süre sonra kendi içinde yeni işletmeler, bu ürettiğimiz hayvanlardan oluşuyor. Biz bu yıl toplamda 60 aileye 1500 hayvan dağıtıyoruz. 527 hayvanımız bize kendi işletmelerimizden geldi. 5'inci yıl sonunda tüm hayvanları, üretilen hayvanlardan sağlayacağız ve çark kendi kendine dönecek. Artık para vermeden kendi işletmelerimiz, her yıl yeni 25 aileye hayvan verebilecek ama yemini yine biz vereceğiz. Veteriner hizmetlerini de biz vereceğiz. Çok değer ve önem verdiğim bir proje. Bu hayvanlar damızlık hayvanlar ve bölgede çeşit bakımından da kaliteyi artıracak” dedi.

“Kadınları üretime dahil ediyoruz”

Üretmenin dünyanın en helal kazancı olduğunu ve kadın üreticilere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Seçer, “Bu yüzden Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır her konuda tarıma destek projelerine büyük önem verdi. Kadınları üretime dahil edelim, kadınlar doğduğu yerde üretim yapsın, biz onların ürünlerinin ekonomik değere dönüşmesini sağlayalım diye gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçer, projeleri gerçekleştirirken kadınlara öncelik tanıyacaklarını hatırlatarak, Gülnar'daki kadınlar için de hamur yoğurma makinesi desteği vereceklerini söyledi. Seçer, “Biz şu ana kadar 160 tane hamur yoğurma makinası dağıtmışız. İsteyen bütün köylere veriyoruz. Kadınlarımız baş tacı. Bir üzüm sıkma makinası vermişiz. Yine bu yıl içinde 1 ceviz soyma makinası, 1 adet erik boylama makinası veriyoruz. Maşallah Gülnar üretiyor. Ceviz var, erik var, üzüm var, her şey var” diye konuştu.

Programının devamında Başkan Seçer, Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde öğrenim gören ve LGS Gülnar 1'ncisi olan İzzet Nergiz'i evinde ziyaret etti. Güzel bir sohbetin yaşandığı ziyarette Nergiz ailesi, eğitim desteklerinden dolayı Başkan Seçer'e teşekkür etti.

“Tarıma önemli desteklerimiz oluyor”

Bazı desteklerin, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olmasa dahi yapıldığını kaydeden Başkan Seçer, kooperatifler üzerinden sulama borusu desteği sağladıklarını söyledi. Seçer, “Her yıl 100 kilometre sulama borusu dağıtmayı hedefledik. 2 yıldır dağıttığımız sulama boruları konusunda çok ciddi rakamlara ulaştık. Fakat, 2 yıl önce aldığımız sulama borularının fiyatı, bugün yüzde 400 artmış. Bu durum bizim de bütçemizi zorladı ama biz ona rağmen desteklerimizde kısıtlamaya gitmedik” şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, avokado fidanından incir fidanına, nergis soğanından lavanta fidesine kadar bölgede yetişebilecek, üreticilerin gelirlerine katkı sağlayabilecek ne kadar ürün varsa destek sağladıklarını ifade ederek, “Övünerek söyleyebilirim ki, Türkiye'de uygulanan tarım projeleri arasında en önemli projelerin altına imza atan belediye ya da belediyelerden biri Mersin Büyükşehir Belediyesidir. Çok önemli, çok değerli tarımsal desteklerimiz oluyor. Arıcılarımıza da yardımcı oluyoruz. Gülnar'da bu yıl arıcılarımıza destek olarak, bal sağım çadırı vereceğiz. Yine bu yıl Gülnar bölgesinde, büyükbaş hayvan sahibi yetiştiricilerimize de yem desteğimiz olacak. Bu desteği tüm Mersin çapında da yapacağız. Yine ekim-kasım ayında Gülnar'da ceviz, badem, incir fidanı, lavanta fidesi dağıtımını gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkan Seçer, üreticilerle birlikte Atalık nohut hasadı yaptı

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içerisinde yürütülen 'Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi' çerçevesinde destek sunulan üreticilerle Bereket Mahallesi'nde 'tarla günü' etkinliğinde buluşan Başkan Seçer, üretimin sürekliliği için her daim üreticinin yanında olacaklarını belirterek, üreticilerle birlikte tarlada nohut hasadı yaptı.

Gülnar'da bir fasulye çeşidi üzerinde de çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Seçer, “Bunlar da atalık tohum çalışmaları. Biz mümkün olduğunca bunları artırmayı düşünüyoruz, planlıyoruz ve bu konuda da çalışmaları artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sadece tohum ya da hayvancılık projesi değil, birçok şekilde tarıma destek sunduklarını söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Mersin'de tarımsal üretime katkı yapmak için her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Toplamda kent genelinde bugüne kadar, 214 adet makine ekipman desteği sağlamışız. Biz bunu kooperatifler aracılığıyla, muhtarlıklar aracılığıyla yapıyoruz. Kişilere vermiyoruz. Yeter ki üretim olsun. Yeter ki el birliği olsun, iş birliği olsun, sonuç alacağımız projeler olsun. Biz hepsine varız. Önemli olan projelerden sonuç almak.”

“Huzuru, kardeşliği, barışı gösterenlerin peşinde koşun”

Popülist söylemlerle ve siyasi saiklerle yapılan açıklamaların kimseye bir fayda getirmeyeceğini dile getiren Seçer, “Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Kimse benden daha fazla milliyetçi değil. Kimse bu bayrağı benden daha fazla sevmiyor. Ben bu ülkenin şerefli bir vatandaşıyım. Ben bu ülkede doğdum, ülkemde büyüdüm, ülkeme vergi verdim. Bu ülkede askerlik görevimi yaptım. Şimdi arımla, namusumla, şerefimle bu ülkeye hizmet ediyorum. Şu anda da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin şerefli, onurlu bir belediye başkanıyım. Ben buraya siyaset yapmak için gelmedim. Ben belediye başkanıyım. Hizmet yapmak için, hizmetlerimi anlatmak için, sizlerin şikayetini dinlemek için geldim. Ama bunları da söylemeden geçemeyeceğim. Bilinçli vatandaşlarsınız. Kitle iletişim araçları yaygın. Olanları takip edin, televizyonları takip edin, Meclis toplantılarını takip edin. Göreve geldiğim ilk gün kendim önerge verdim. Önergede, ‘buradaki toplantıları halk izlesin' dedim. Meclis toplantılarını tüm Mersin'in izlenimine açtık. Neden? Her şeyi açık açık konuşalım. Hırlı hırsız belli olsun. Kim bu ülkeyi düşünüyor, kim bu ülkeyi soyuyor? Kim bu ülke için çalışıyor? Kim fakir fukaranın, garip gurebanın yanında herkes görsün. Bizim amacımız bu. Size mutluluğu, geleceği, huzuru, kardeşliği, barışı gösterenlerin peşinde koşun” diye konuştu.

Gülnar Otogarına da değinen Seçer, “Otogar var biliyor musunuz? Yeni otogar. Hiç otobüs girmiyor herhalde. Niye yaptınız kardeşim? Dostlar alışverişte görsün diye, seçim geliyor hadi bir proje yapalım. Ne yapalım, dediler ki Gülnar'a otogar lazım, 1 tane otobüs gidiyormuş, ilçe başkanımıza sordum. Yazık günah değil mi arkadaşlar? Sonra Vahap Seçer bağırıyor, 3 milyar bütçe var 3 milyar borç ödüyoruz. Ödedik çok şükür. Türkiye'nin mali disiplini en iyi belediyelerin başında Mersin Büyükşehir Belediyesi geliyor” dedi.