Seçer: "Tarlada izimiz var, çalışıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahah Seçer, Erdemli ilçesinde 'Erdemli, Silifke, Mezitli ve Toroslar sulama borusu, hamur yoğurma makinası ve güneş paneli desteği' törenine katıldı.

‘Destek büyükşehirden üretim çiftçiden' sloganı ile düzenlenen dağıtım töreninde, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından toplam 164 üreticiye güneş paneli desteği, 17 mahalleye hamur yoğurma makinesi desteği ve 15 mahalleye toplam 17 bin 376 metre sulama borusu desteği verildi.

“Erdemli'yi hissetmek, takip etmek lazım”

Törende konuşan Başkan Seçer, üretimin merkezi olarak adlandırdığı Erdemli'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Erdemli'ye gelince enerjimiz yükseliyor. Çünkü başta kadınlar olmak üzere çok enerjik ve çalışkan bir kent. Özellikle kadınlar, Yörük kadınlar taşı sıksa suyunu çıkarır. Üreten, çalışan, vatanına milletine hayırlı çocuklar yetiştiren kadınlar; bizim başımızın tacı onlar. Tarıma yaptığımız desteklerde de kadınlara öncelik tanıyoruz. Tarım deyince dünyada akla Türkiye geliyor. Türkiye'de de Mersin, Mersin'de de özellikle örtü altısıyla, meşhur Lamas limonuyla Erdemli geliyor” diye konuştu.

Erdemli'nin Mersin'de en hızlı büyüyen ilçelerin başında geldiğini aktaran Seçer, “Erdemli'yi hissetme, takip etmek lazım. Erdemli'de neler oluyor, Erdemli'de nüfus artıyor mu, nasıl bir nüfus artışı oluyor, bu büyümeye öncelik edecek kurumlar ne yapıyor ya da bu büyüme karşısında hangi tedbirleri alıyor. İyi bir yöneticinin, iyi bir belediye başkanının bunu düşünmesi lazım” diye konuştu.

“Erdemli göç alıyor ve her geçen gün büyüyor”

Erdemli'de de hem pandemi hem de deprem sonrası ciddi bir nüfus artışı olduğuna dikkat çeken Seçer, “Erdemli'deki imkânlar dolayısıyla nüfus arttı. Çünkü Mersin de Erdemli de büyüyor, gelişiyor. Erdemli tarımsal üretim yapan bir kent. Toprak, alın teri ve turizm kenti. Ondan dolayı da Erdemli göç alıyor ve her geçen gün büyüyüp gidiyor” şeklinde konuştu. Yaşanan göçün oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ivedilikle tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Seçer, yol, altyapı çalışmalarının yanı sıra, okul, konut ve hastane sayılarının da bu göçe bağlı artırılması gerektiğini söyleyerek, bunun merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin görevi olduğunu belirtti.

“360 üreticimize güneş paneli desteği yapacağız”

Başkan Seçer, 4 yıldır tüm küçük üreticilerin yanında olduklarını ve ilk kez bu yıl güneş paneli desteği vereceklerini belirterek, “Konargöçer Yörük kardeşlerim kışın ovada, yazın dağlarda zor koşullarda hayvancılıkla uğraşır. 300 yetiştiricimize güneş paneli desteği veriyorduk. Adem Başkan bir ziyaretinde ‘Başkanım talep fazla olabilir, bunu artıralım' dedi. Alım yapılmıştı yasal olarak yüzde 20 artış imkanım vardı hemen kullandık. Şu anda 54'ü kadın olmak üzere toplam 360 üreticimize güneş paneli desteği yapacağız” dedi.

Başkan Seçer, isteyen her mahalle muhtarının hamur yoğurma makinesi taleplerini de karşıladıklarını hatırlatarak, “Bu yıl 100 adet hamur yoğurma makinesi dağıtıyoruz. Bugün 3 ilçemizde Mezitli, Silifke, Toroslar'da 17 adet hamur yoğurma makinesi dağıtımını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Bugüne kadar 162 kilometre sulama borusu dağıtımımız oldu”

Seçer, üreticilere sulama borusu desteğinde bulunmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Su olmazsa üretim olmuyor, bereket, kalite olmuyor. Bugüne kadar 162 kilometre dağıtımımız oldu. Pandemi ve ekonomik kriz aslında hedeflerimizde sapmaya neden oldu ama bu yıl 94 kilometre dağıtım gerçekleştireceğiz. Bugün burada toplam 17 bin 376 metre HDPE-100 boru plastik boru dağıtımı yapacağız. Erdemli‘ye 5 bin 344, Silifke'ye 5 bin 204, Toroslara 6 bin 828 metre. Hemen ardından önümüzdeki günlerde çelik borularımız gelecek. Erdemli'ye 10 bin 422, Silifke'ye 9 bin 846, Toroslar'a 3 bin 906 ve Mezitli'ye 3 bin 126 metre olmak üzere 27 bin 300 metre daha çelik boruyu değerli üreticilerimize teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl sonu itibari ile 6 bin hayvan dağıtılmış olacak”

1500 hayvanının ilerleyen günlerde dağıtımına başlanacağını belirten Seçer, “Bu yıl sonu itibari ile 6 bin hayvan dağıtılmış olacak. Proje şöyle yürüyor; ben size 25 baş hayvanı veriyorum ama gerçekten üretici olacaksınız. Öyle torpil geçmiyor bu işte. O işler yok bizde. Hakkı olan hakkını alacak bu ülkede, torpili olan değil. Benim partime oy vermiş, vermemiş meselesi değil. Çünkü bu proje için harcadığımız halkın parası. Onun için adalet. Önemli olan sizdeki emaneti namusumuzla tekrar size ulaştırmak. Namuslu yöneticinin işi budur, gerisi laf-ı güzaf” diye konuştu.

“Tarlada izimiz var, çalışıyoruz”

Vatandaşlara Erdemli'ye yapılan hizmetlerden memnun olup olmadıklarını soran Başkan Seçer, memnuniyetin fazla olduğunu belirterek, “Vizeyi, hizmetimizle halktan alırız. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Tarlada izimiz var, çalışıyoruz. Mergin'i, Lamos Köprüsünü, Üzümlü'yü, Mezitli'ye bağlayan köprüyü yapacağız dedik, yaptık. Bugüne kadar tarihinde musluktan su almamış, su içmemiş Ayşe teyzemin suyunu Şahna'da akıttık. Demek ki çalışıyoruz, demek ki emek ediyoruz. Ana caddelerinizi yaptık, yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Sulama borusu desteğinden faydalanan Erdemli İlemin Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Aydoğmuş, destekler için teşekkür ederek, “Sulama sorularının devamının verilmesini rica ediyorum” derken, Hamur Yoğurma Makinesi Desteği Projesinden faydalanan Silifke Yeni Mahalle Muhtarı Sebahat Yılmaz da, “Özellikle kadınlarımıza bu güzel hediyeyi hediye ettiği için tüm muhtar arkadaşlarım ve şahsım adına teşekkür ederim. Böyle güzel projelerde bir araya gelme dileklerimle” diye konuştu.