Seçer, Tarsus Gençlik Kampında 'Halk Günü' etkinliğine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen ‘Halk Günü Etkinliği'ne katılarak kadınlar, çocuklar ve aileleri ile dolu dolu bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte yüzlerce aile Tarsus Gençlik Kampı'nda doyasıya vakit geçirme imkanı buldu. Başkan Seçer, etkinlikte ilk olarak Büyükşehir Belediyesinin Tarsus'ta bulunan Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesinde eğitim alan çocukların yaptığı robotları inceledi. Tarsus Gençlik Kampındaki yeni alanları da inceleyen Seçer, gezici araçta miniklerle birlikte kısa bir gezinti yaptı.

“Burası halkın tesisi. Kimsenin malı değil, hepimizin malı”

Başkan Seçer, doyasıya eğlenen çocuklara, “Çok mutlu görünüyorsunuz. Burası çok güzel değil mi?” diye sordu ve miniklerden “Evet” yanıtını aldı. Seçer, kampa sürekli gelen çocukların da nadir gelen çocukların da olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak çocukları daha sık etkinliklere götüreceklerini belirtti. Tarsus Gençlik Kampının kapısının herkese açık olduğunu ifade eden Seçer, “Burası halkın tesisi. Kimsenin malı değil, hepimizin malı. Herkes buradan yararlanacak. Kadınları, çocukları o kadar seviyoruz ki, onlarla ilgilenecek ayrı bir birim oluşturduk ve onun başkanını da bir kadın arkadaşımızı, Şerife Hanımı yaptık. Onların katkıları çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz, muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz, burada muhtarlarımı da gördüm. Bütün mahalle muhtarlarımızdan ricamız; bu organizasyonlara katkı yapsınlar, mahallelerden çocuklarımızı buraya getirsinler. Biz her türlü ulaşım imkanımızı seferber ederiz” dedi.

“Güzel saatler geçirin burada”

Çocuklara Tarsus Gençlik Kampında ne ikram edildiğini soran, “Hamburger ve çikolata” yanıtını alan Başkan Seçer, “Ben de her gün geleceğim buraya. Ben de çok severim hamburgeri, çikolatayı. Afiyet olsun, şeker olsun. Güzel saatler geçirin burada. Ablalar var, abiler var, sizlerle ilgileniyorlar. Mutlu bir şekilde evinize dönün. Ama artık okul başladı. Biliyorsunuz pandemi de var. O kuralları uygulayın mutlaka okulunuzda” diye konuştu.