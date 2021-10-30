Seçer: "Tek amacımız hizmet etmek"

Seçer, Mersin Oto Galericiler Sitesi yönetiminin talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından siteye kazandırılan Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdi. Galerici esnafının sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Seçer, 2 yıl sonra cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatarak, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bütün bir ulusun değeri. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, hatta sınırlarımızın ötesinde birçok mazlum millete örnek olmuş bir devlet adamı. Biz de bugün 100 yıl sonra o ataların evlatları, torunları olarak bu ülkeyi, bize bıraktıkları noktadan çok daha iyi noktalara taşıma misyonuyla görev yapıyoruz” dedi.

“Tek amacımız hizmet etmek”

Oto Galericiler Sitesi esnafının beklentilerinin ve sorunlarının farkında olduklarını belirten Seçer, herkesin belediye başkanı olduğunu hatırlattı. Seçer, “Görgüm, bilgim, azmim, şevkim, kuvvetim nispetinde Mersin'e de hizmet etmek için 24 saat arkadaşlarımla beraber mesai yapıyorum. Tek amacımız hizmet etmek. Tek amacımız, Mersin daha nasıl büyür, kalkınır, gelişir. Ama bunun da ötesine çıkarak da ülkemizi nasıl daha güçlü bir ülke haline getirebiliriz. Bunun çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Esnafın sıkıntılarını dinledi

Seçer konuşmasının ardından galerici esnafından gelen soruları not alıp, talep ve sıkıntılarını dinledi. Başkan Seçer, siyasi bir dertleri olmadığını dile getirerek, “Sizler de esnaf olarak belediyenizi herkesin belediyesi olarak görün. Bu konuda da rahat olun” diye konuştu.