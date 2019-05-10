Seçer, Toroslar'daki iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Anadolu Lisesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu kentin her köşesine yaymak amacıyla iftar sofraları kurulurken, Başkan Seçer de iftar programlarına katılarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

Toroslar'daki iftar sofrasında halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Seçer, tek tek dolaştığı masalarda iftara katılanlarla sohbet edip hemşerilerinin Ramazan ayını kutladı. İftar hizmetinden dolayı kendisine teşekkür edenlerin fotoğraf çektirme isteklerini de kırmayan Seçer, kendisine gösterilen ilgiden dolayı da herkese teşekkürlerini iletti.

“Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun”

İftar öncesi yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapan Seçer, “Ramazan'ın güzel tarafı zengini, fakiri, büyüğü, yaşlısı, genci arasında ayrım olmadan bir masada, bir ekmeği paylaşıyor olmamız. Ramazan ayı her şeyden önce birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sağlamlaştıran, tahkim eden bir ay. İnsanların birbirine yardım etme arzusunun, duygusunun yükseldiği, yüceleştiği bir ay” dedi.

Her gelen yeni yılda daha mutlu bir ülkede Ramazan aylarını kutlama temennisinde bulunan Seçer, “Bu ay çok şey veriyor insanlığımıza. Diliyorum her gelen yılda daha mutlu, daha huzurlu bir ülkede Ramazanları kutlayalım. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz paylaşımımız daim olsun. Birbirimizi daha çok sevelim, daha çok sayalım. İnşallah acılar ve mutsuzluklar yaşanmasın. Daima hep birlikte hayatımız mutlu olsun. Çocuklarımızla, ablalarımızla, kardeşlerimizle, abilerimizle beraber olmaktan daha keyifli ve daha büyük bir zenginlik yok. Hep beraber bunu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ezanın okunmasıyla birlikte iftarlar yapıldı.