Seçer: "Turizm olacaksa havalimanı olacak"

Mersin'e dünyanın her tarafından çok kısa bir yolla, çok az bir masrafla, zaman yitirmeden insanlar buraya gelecekse mutlaka bir uluslararası havaalanına ihtiyaç var” dedi.

Seçer, bir derneğin galasında yaptığı konuşmada, metroyu hayata geçireceklerini belirterek, "Bu konuda kucağımızda bulduğumuz proje üzerinde önemli değişiklikler yaptık. Olayın daha çağdaş, daha etkin, daha az yatırımla, toplu taşımada Mersin'e nasıl raylı sistemle hizmet getirebiliriz en ince ayrıntısına kadar hesapladık. Önceki gün itibarıyla da ihaleye çıktık. EKAB'a girdik, resmi olarak işlemlerimizi tamamladık. 3 faz halinde raylı sistem düşünüyoruz. Yer altı, yerüstü ve tramvay sistemi. Bu konuyla ilgili geniş açıklama yapacağız” diye konuştu.

Metro için finans kurumlarının Hazine garantisi istediğini ifade ederek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Seçer, “Finansa erişimde sıkıntılar yaşıyoruz. Finans kurumları bizden Hazine garantisi istiyor ya da çok yüksek finans maliyetleri ile bize finans sağlamak istiyor. Burada başta Elvan'ın desteğine ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili gerekirse Cumhurbaşkanı'ndan randevu alıp, Mersin ile ilgili bu konuda bizlere katkı sunması için bizzat belediye başkanı olarak kendisinin yanına gitmek istiyorum. Ben Mersin'e hizmet etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz Mersin'i bir başımıza kalkındıramayız”

Metroyu önemsediğini ve ilk fazın da doğu-batı hattında olacağını dile getiren Seçer, “Çamlıbel esnafı için önemli bir yatırım. Eğer Millet Bahçesi yapılıyorsa ki, bunun projesi ihale edildi, bitti, şu anda inşaat başladı. Bizim de belediyemizin bu yatırımı ile eski Mersin'i, yani Çamlıbel'i cazibe merkezi haline getirebiliriz. Yaptığımız anketlerde vatandaşlarımızın en çok sorunlu alanlar olarak gördüğü su, kanalizasyon, yol. Daha çok Batı Mersin'de. Eğer turizmi canlandıracaksak ki, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya yapılan ziyaretin temel amacı böyle bir birliktelik oluşturmak. Biz belediye olarak altyapı çalışmalarını süratlendirip, turizm yatırımlarının önünü açma gibi bir katkımız olabilir. Biz Mersin'i bir başımıza kalkındıramayız. Yerel yönetimler olarak görevimizi yaparız. Bunu merkezi yönetimle yaparız, meslek odalarıyla, STK'larla yaparız. Sonuca daha süratli ulaşabiliriz” şeklinde konuştu.

"Turizm olacaksa havalimanı olacak"

Konuşmasında, havaalanının mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, şöyle devam etti; "Turizm olacaksa havaalanı olacak, ticaret olacaksa havaalanı olacak. Mersin'e dünyanın her tarafından çok kısa bir yolla, çok az bir masrafla, zaman yitirmeden insanlar buraya gelecekse mutlaka bir uluslararası havaalanına ihtiyaç var. Otoyol önemli bir projeksiyon. Umut ediyorum önemli bir mesafe alındı. Taşucu-Alanya sahil yolu çoğunluğu bitti. Çok kısa bir mesafe kaldı. Bunlar önemli yatırımlar. Bunun gibi daha birçok yatırım. Hata yapabiliriz ama asla yanlış yapmayız. Hatadan döneriz, işbirliğine açığız. Hepimiz Mersin ortak paydasında buluşup, Mersin'i kalkındırmak zorundayız. En başarılı da ben olmak zorundayım.”