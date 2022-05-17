Seçer: “Türkiye'de sosyal politikalar denildiği zaman Mersin akla geliyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meslek odaları temsilcileri ile bir araya geldiği buluşmada, hiçbir projeyi oya tahvil ederek yapmadıklarını belirterek, “Türkiye'de ses getiren sosyal politikaları uygulayan bir belediyeyiz. Türkiye'de Mersin Büyükşehir denildiği zaman sosyal politikalar akla geliyor ya da sosyal politikalar denildiği zaman Mersin akla geliyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Sivil Toplum Buluşmalarının 5'inci oturumunda kentteki meslek odaları temsilcileri ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen buluşmada, Mersin'e hizmet sunmak adına fikir alışverişinde bulunulurken, meslek odalarından temsilciler öneri ve taleplerini dile getirdi.

“Sizlerin de vasıtasıyla birçok şeyi görebiliyorum”

Başkan Seçer, buluşmada yaptığı konuşmada, yönetim olarak kente dair alacakları kararlarda sivil toplum kuruluşları ile fikir alışverişinde bulunmanın kendilerine önemli kazanımlar sağladığını ifade ederek, 2020 yılında başlattıkları sivil toplum kuruluşu buluşmalarını önemsediklerini söyledi. Seçer, “Biz bu toplantıları yasak savmak için değil, gerçekten sizlerden faydalanmak için yapıyoruz ve bu toplantıları geleneksel hale getirmek istiyoruz. Sizlerin de vasıtasıyla birçok şeyi görebiliyorum ya da karar alırken sizlerin de görüşlerine başvuruyorum. Hiç aklımıza gelmeyen bir öneriyi sizler söyleyebiliyorsunuz” diye konuştu.

Büyük önem verdikleri Teksin'e ilişkin de konuşan Başkan Seçer, haftada en az 15 bin çağrı aldıklarını belirterek, “Genel anlamda Teksin uygulamasını daha da yaygınlaştırmak istiyoruz” diyerek, katılımcılara uygulamayı telefonlarına indirmeleri çağrısında bulundu.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi hiçbir projesini oya tahvil ederek yapmıyor”

Tarımsal hizmetlere dair de bilgiler veren Seçer, tarıma 3 yılda 68 milyon lira destek verdiklerini anımsatarak, Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim projesini, “Yılda 60 aileyi hayvan işletmecisi haline getiriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi hiçbir projesini oya tahvil ederek yapmıyor” cümleleriyle anlattı. Kazanç Projesine de değinen Seçer, hayata geçirdikleri her projenin sonuç odaklı olduğunu vurguladı. İstihdamda olduğu gibi hayata geçirdikleri projelerde de kadınlara pozitif ayrımcı bir anlayışla yaklaştıklarını vurgulayan Seçer, “Türkiye'de ses getiren, sosyal politikaları uygulayan bir belediyeyiz. Türkiye'de Mersin Büyükşehir denildiği zaman sosyal politikalar akla geliyor ya da tam tersi sosyal politikalar denildiği zaman Mersin akla geliyor” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde fedakarca mücadele ederek yaşamını yitiren kahraman sağlık emekçilerinin anılacağı bir pandemi anıtının yapımı yönünde kendilerine sunulan talebi olumlu yanıtlayan Seçer, yakın zamanda bu anıtın yapımı için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

“Biyokütle tesisi kuruyoruz”

Çevreci çalışmalardan da söz eden Başkan Seçer, Tarsus OSB'de 100 dönümlük bir alanı 2019 yılında satın aldıklarını belirterek, “O alanın 20 dönümüne biyokütle tesisi kuruyoruz. İlgili firmayla da mutabakatı sağladık. Özellikle bizim budamalarda elde ettiğimiz atıklar peyzaj çalışmalarında çok sorun oluyordu. İlçe belediyelerinin de öyle. Bir de Hal'deki sebze atıkları var. Onları da ekonomiye bir değer olarak katacağız, çünkü elektrik enerjisi üreteceğiz. Böyle güzel bir çalışmamız var. Çevre yatırımlarımız da var” diye konuştu.

Seçer, bir firmayla yaptıkları protokol gereği Karaduvar'da derin deşarjı yapılan arıtılmış suyun artık sanayide kullanılacağını da söyledi.

Buluşmaya katılan meslek odalarının temsilcileri de bu tür toplantıların sivil toplum kuruluşlarının fikirlerinin alınması açısından önemli olduğunu belirterek, çok olumlu bulduklarını ifade ettiler.