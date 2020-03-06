Seçer: "Türkiye'nin mutlaka üretmesi lazım"

Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarının açılışında yaptığı konuşmada, belediye olarak tarıma ayrı bir sayfa açtıklarını belirterek, “Mersin özel bir yer. Tarım konusunda özel bir yer. Tarıma önemli destekler verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Seçer, 15. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarının açılışına katıldı. Fuarın açılış kurdelesini Mersin Valisi Ali İhsan Su ile birlikte kesen Başkan Seçer, tarımın Mersin ve Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat çekti. Seçer, “Mersin bir tarım kenti ve tarım fuarı da böyle bir tarım kentinde yapılıyor. Tam da yerinde” diyerek, tarımın saatlerce konuşulabilecek kadar derin ve önemli bir alan olduğuna işaret etti.

“Tarım hala değerli bir alan”

Türkiye'nin de yakın zamana kadar bir tarım toplumu olduğunu kaydeden Seçer, “Bugün Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı yüzde 6 düzeyinde olsa da topluma sağladığı sosyal fayda açısından düşündüğünüzde, yine de değerli bir alan. Tarım, tartıda ağır olabilir ama pahada hafif bir sektör. Tarım sektöründe gerekli yatırımları yapamıyorsanız, bu alanı geliştiremiyorsanız, bugün Türkiye'de istihdamda her 4 insandan birinin tarımda çalıştığını, her 3 insandan da birinin direkt ya da dolaylı olarak tarımdan geçindiğini düşünürseniz, çok önemli sosyal ve ekonomik olaylara sebebiyet vermiş olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Mersin'in değerlerini en iyi şekilde kullanmalıyız”

Mersin'in çok önemli tarım hinterlandına sahip olduğunu belirten Seçer, “Toplam yüzölçümünün dörtte birine denk gelecek tarım topraklarımız var. Bunlar değerli tarım toprakları ve burada üretilen ürünler de katma değeri yüksek ürünler. Mersin'de, dünyada eşi benzeri görülmeyen bu topraklarda, iklim kuşağında, bu mikro klima iklim sayesinde çok muntazam ürünler üretiyoruz. Çilek, limon üretiyoruz. Meyvenin, sebzenin bütün çeşitlerini üretiyoruz. Türkiye'nin yaklaşık 22 milyon ton meyve üretimi var, bunun 2.5 milyon tonunu biz üretiyoruz. Türkiye'nin üretiminin yüzde 7'sine denk gelen 2 milyon ton sebze üretimi yine bizim bölgemizde gerçekleşiyor. Örtü altı üretiminde önemli yere geldi. Örtü altı üretimin yüzde 16'sı bizim bölgemizde gerçekleşiyor. Bunlar çok önemli değerler. Bunları en iyi şekilde kullanmak zorunluluğumuz var. Bu fuar da aslında bu değerlere sahip çıkmak, bu değerleri geliştirmek, dünyada rekabet kapısını aralamak için yapılan organizasyonlar” diye konuştu.

“Daha fazla üretmemiz lazım”

Başkan Seçer, Türkiye'nin yakın zamana kadar bazı tarım ürünlerini ithal ettiğini, ancak dünya ekonomisindeki ve dövizdeki gelişmelerin ithalat gerekçesini ortadan kaldırdığını vurgulayarak, “Türkiye'de üretimler artık yurtdışı üretimden daha cazip hale geldi. Yani artık ithalat şansı da kalmadı. Onun için altını kara kalemle çiziyorum. Türkiye'nin mutlaka üretmesi lazım. Daha fazla üretmesi lazım. Üretecek ki, çiftçi kazanacak. Kazanacak ki, ekonomi büyüyecek. Ekonomi büyüyecek ki, refah olacak. Refah olacak ki, barış, huzur ve kardeşlik olacak” şeklinde konuştu.

“Kooperatifçiliğe önem veriyoruz”

Türkiye'de çiftçilerin en çok şikayet ettikleri konuların başında mazot, ilaç, gübre ve tohum gibi girdilerin pahalı olmasının geldiğini belirten Seçer, tohum ıslahı gibi köklü sorunlar yaşandığını da değindi. Tarımın merkezi idarenin politikalarından doğrudan etkilense de yerel yönetimlerden de destek görmesi gerektiğini ifade eden Seçer, şöyle devam etti; "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma ayrı bir sayfa açtık. Mersin özel bir yer. Tarım konusunda özel bir yer. Bizim bakışımızla özel. Önemli destekler verdik, vermeye devam edeceğiz. Üreticilerimize ayni, nakdi, proje, sulama, fide, fidan desteğimiz, hayvancılık yapanlara araç desteğimiz var, bunlar çok önemli dokunuşlar. Kooperatifçiliğe önem veriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kadın kooperatifi oluşturuldu. Kadınlara örtü altı çiçek üretimi konusunda ders verdik. Şu anda ilk tohumları attılar, fidelerini büyüttüler. Biz o kadınlarımızın ürettiği çiçekleri alacağız ve Mersin'i kadınlarımızın ürettiği çiçeklerle süsleyeceğiz."

Seçer, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile birlikte fuar alanında stant açan firma ve kurumları ziyaret etti. Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standını da ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.