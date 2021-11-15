Seçer: "Ülkemiz ve Mersinimiz adına çok iş yapmamız gerekiyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erkenekliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin “5. Geleneksel Kuru Fasulye ve Pilav Günü” etkinliğine katıldı.

Etkinlikte, Başkan Seçer'in yanı sıra milletvekilleri, Erkenekliler Derneği Başkanı Ali Karakaya, farklı siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda dernek üyesi vatandaş yer aldı. Seçer, Mersin'in muazzam bir kent olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden vatandaşların Mersin'de huzur içinde yaşadığını belirtti. Kentteki çeşitliliğin zenginliğe dönüştürülmesiyle Mersin'in dünyanın en iyi kentlerinden biri olabileceğini ifade eden Seçer, “Bunu daha çok çalışarak, azmederek, kentte düzeni ve dirliği sağlayarak yapabiliriz. Her zaman söylüyoruz, çok konuşmaktan ziyade, çok iş yapmamız gerekiyor. Ülkemiz adına, Mersinimiz adına böyle” dedi.

Seçer, yöre derneklerinin önemine değinerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Erkenekliler Derneği Başkanı Ali Karakaya ise Başkan Seçer'in adaylık sürecinde kendilerini ziyaret edip, “Ben seçilirsem Mersin'e sevgi getireceğim” diyerek yola çıktığını anımsattı. Karakaya, “Mersin halkı da teveccüh etti, bu seçimde Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ‘Mersin'de bizi yönet, 5 yıl da seni bir görelim' diyerek oy verdi. Ondan dolayı ilk hedefte Sevgi Kavşağı'nı yaptı. Mersin'de yapmış olduğu hizmetlerden bir tanesiydi. Şu anda Göçmen Kavşağı yapılıyor, yapacağı hizmetlerden bir tanesi de o. 4. Çevre Yolu Türkiye'nin örnek yollarından bir tanesi oldu. Kendisine derneğim adına, yönetimimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.