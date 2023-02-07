Seçer: "Ulusça bu badireyi hep birlikte atlatacağımıza inancımız tamdır"

Tüm Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da gözyaşları ile takip ettiği Kahramanmaraş depremlerinin ardından bir taraftan enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürerken, diğer taraftan ise yaralar sarılmaya devam ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi de tüm ekip ve ekipmanları ile depremin acı bilançosunun hissedildiği il ve ilçelerde arama kurtarma çalışmalarına destek, gözü yaşlı vatandaşlara omuz vermeye çalışıyor. Başkan Seçer, Macit Özcan Spor Tesisleri içinde oluşturulan Kriz Masasına giderek belediye ve MESKİ yöneticilerinden son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

“Belediye olarak her türlü desteği veriyoruz”

Bürokratları ile yaptığı toplantının ardından bir açıklama yapan Seçer “Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızın kurtarılması için seferber olan kurumlarımız ile birlikte belediye olarak biz de her türlü desteği veriyoruz. İlimizde şu ana kadar ciddi bir hasar ve can kaybı olmamıştır. Ancak artçı depremlerin devam etmesi korku ve paniğe neden olmakta, hasarlı ve risk taşıyan binalarda tehlike oluşturmaktadır. Bu sebeple vatandaşlarımızın bu tip binalarda kalmamalarını, gösterilen en yakın alanlarına gitmelerini istiyoruz” diye konuştu.

İl genelinde 34 noktada yer alan toplanma alanları ve tesislerde vatandaşlara sıcak çorba -ekmek, çay ve su ikramı yapıldığını ifade eden Seçer, ihtiyaca göre yeni toplanma alanlarının da ilave edileceğini söyledi.

“Ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır”

Şiddetli depremin yaşandığı Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerinde toplam 154 personel, 65 araç, 39 iş makinası, 1 mobil mutfak, 2 mobil WC ile birlikte battaniye, gıda malzemeleri, bebek ihtiyaç malzemeleri, yemek ve su gibi temel ihtiyaç maddelerinin gönderildiğini belirten Başkan Seçer, “Ekiplerimiz ulaştıkları yerlerde sabah saatlerinden bu yana arama kurtarma çalışmalarına başlamış olup çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Tüm bu çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Ulusça bu badireyi hep birlikte atlatacağımıza inancım tamdır”

Deprem bölgesine destek vermek isteyen Mersinlilerden yoğun telefon aldıklarını da kaydeden Seçer, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Yapacağınız destekleri 'Teksin Alo 185' hattı üzerinden bilgi alarak iletebilirsiniz. Ayrıca ana arterlerimizdeki hatlarımızda toplu taşıma hizmetlerimiz 24 saat devam edecektir. Tekrar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, enkaz altındaki vatandaşlarımızın çıkarılması için canla başla çalışan görevlilere kolaylıklar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde ulusça bu badireyi hep birlikte atlatacağımıza inancım tamdır” şeklinde konuştu.

Büyükşehir olarak belirledikleri toplanma alanlarında çadır kurma çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Seçer, ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesine ait kurumlarda görevli personellerden, hamile ve engelli kamu görevlileri ile 10 yaş ve altı çocuk sahibi olan kadın personellerin 6 Şubat 2023 Pazartesi gününden itibaren 5 gün süre ile idari izinli olduklarını açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çadır kurulan mahalleler ise şöyle sıralandı; "Mersin Merkez; Macit Özcan Spor Kompleksi, Forum, Mezitli Opet Arkası Pazar yeri, Ortadoğu Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Alsancak Mahallesi, Şehir Hastanesi, Barış Mahallesi,50. Yıl Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Bahçe Mahallesi, Çilek Mahallesi Güney Ortaokulu, Şevket Sümer Mahallesi, Menteş Mahallesi Muhtarlık yanı, Güneykent Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Yalınayak Mahallesi Cumhuriyet Meydanı, Mezitli Kapalı Perşembe Pazarı, Camişerif Mahallesi, Toroslar Mahallesi Muhtarlık Yanı, Güvenevler Sitesi, Batıkent Mahallesi, Kurdali Mahallesi, Sağlık Mahallesi Adnan Kahveci Parkı, Mezitli Mezarlık yolu, Karaduvar Mahallesi, Çankaya Mahallesi, Akkent Mahallesi, Turgut Reis Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi Mezitli, Arpaçsakarlar Mahallesi, Deniz Mahallesi Gazipaşa Caddesi, Eğriçam Mahallesi, Mithat Toroğlu Mahallesi, Güneş Mahallesi 5 bin 819 Sokak, Akbelen Mahallesi S. Çakmakoğlu Ortaokulu.

Tarsus; İsmet Paşa Mahallesi Baca Önü, Dua Tepe Mahallesi Köylü Garajı, Anıt Mahallesi Pazar Yeri, 82 Evler Mahallesi Yeni Hastane Bahçesi, Yeşilyurt Mahallesi Pir Sultan Abdal Parkı, Gaziler Mahallesi 1874 Sokak, Öğretmenler Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Çağlayan Mahallesi. Erdemli; Merkez Mahallesi, Erdemli Saim Göküş Parkı, Kargıpınarı Atatürk Parkı - Anadolu Lisesi yanı, Büyükşehir Belediyesi Şantiyesi -Toki yanı. Silifke; Demokrasi Parkı İlhan Akgün Caddesi, Mukaddem Mahallesi kapalı pazar yanı, Silifke Şehir Stadyumu, Atakent Anırtma Tesisi yanı futbol sahası. Mut; Büyükşehir Şantiyesi, Kapalı Spor Salonu, Cumhuriyet Meydanı, Kültür Mahallesi Parkı, Doğancı Mahallesi Parkı, Güllük Mahallesi Parkı, Meydan Mahallesi Sevgi Parkı, Adliye Binası Arkasındaki Alan"

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanma alanı olarak kullanıma açılan tesisler ise şöyle; "Yenişehir Macit Özcan Spor Tesisleri, Yenişehir Kapalı Spor Salonu, Yenişehir Pazar Yeri, Toroslar Ata Eğitim Merkezi, Toroslar Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi, Toroslar Toplu Taşıma Yerleşkesi, Akdeniz Hal Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Akdeniz Tırmıl Mesleki Eğitim Merkezi, Mezitli- Yenişehir Kültür Park İçi Belediyeye ait tüm kafeler."