Seçer, üniversite öğrencileriyle ikinci kez iftarda buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerle ikinci kez iftar sofrasında buluştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü içerisinde öğrenciler için kurulan iftar sofrasına Başkan Seçer de konuk olmuş, öğrencilerle iftar yapmıştı. Seçer, yoğun istek üzerine üniversite gençliği ile ikinci kez iftarda bir araya geldi.

İftar öncesi yaptığı konuşmasında öğrencilerle ikinci kez bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ve enerjisinin yükseldiğini ifade eden Seçer, “Buraya geldiğim zaman farklı bir enerji görüyorum. Farklı bir atmosfer, güzel bir sinerji var. Sizlerin o yüksek enerjisinden bizler de faydalanıyoruz. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Mersin'e hizmet etmemiz, sizlere umut olmamız, refah toplumu oluşturmamız ve kentin koşullarını daha uygun hale getirmemiz lazım. Tüm bu sorunların üstesinden gelmek için bizim her zaman enerjik olmamız lazım. Sizler bize bu enerjiyi sağlıyorsunuz” dedi.

“Statü, cinsiyet, siyasi görüş, etnik köken farkı olmaksızın yemeğimizi paylaşıyoruz”

Mersin'de yaşayan gençlerin kendisine önemli bir misyon yüklediğini ve beklentilerin çok fazla olduğunu kaydeden Seçer, “Çok güzel, çok daha iyi şeyler olacak. İnşallah her şeyin daha güzel olacağı bir Türkiye'de yaşayacağız. Bugün burada ikinci kez sizlerle buluşuyoruz. Beraberce statü, cinsiyet, siyasi görüş, etnik köken farkı olmaksızın yemeğimizi paylaşıyoruz. Barış, huzur, kardeşlik dünyanın en değerli kavramlarıdır. Bu kavramları Mersinimizde hep birlikte tesis edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'nde yapılan iftara saatler kala etkinlik alanını dolduran öğrenciler Seçer'le birlikte oruç açmanın mutluğunu yaşadı. Gençler iftar öncesi ve sonrasında Başkan Seçer ile sohbet etmek, fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı.

Okunan ezanlar ve edilen duaların ardından Çiftlikköy Kampüsü'nü dolduran binlerce öğrenci, Başkan Seçer ile birlikte iftar yaptı.