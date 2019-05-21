Seçer, vatandaşlarla iftarda buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz'in Köselerli Mahallesi sakinleriyle iftarda buluştu.

Köselerli Mahallesi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen iftar etkinliğinde konuşan Seçer, Ramazan ayının getirdiği en önemli özelliklerinin başında insanların kardeşçe bir araya gelerek aynı sofra etrafında buluşması olduğunu belirterek, “Ramazan boyunca iftarlar vesilesi ile dostlar, ahbaplar, komşular bir arada olabiliyor. Her gün olduğu gibi bugün de ekmeğimizi paylaşacağız” dedi.

“Gelecek günler bugünkü günlerden daha güzel olsun”

Ramazanda var olan kardeşlik ruhunun tüm yıla yansıması dileğinde bulunan Seçer, “İnsanların sadece Ramazan ayı boyunca değil, tüm yıl kardeşçe yaşamalarını temenni ediyorum. Önümüzdeki günlerde Ramazan Bayramını da idrak edeceğiz. Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Her günümüz bolluk bereketlik içerisinde olsun. Gelecek günler bugünkü günlerden çok daha huzurlu, mutlu ve güzel olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, Mersin'in dört bir tarafında kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirtirken, tüm vatandaşları birlik beraberlik için kurulan Ramazan sofralarına davet etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlarla dua eden Seçer, ezanın okunmasının ardından iftar yaptı.