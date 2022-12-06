Seçer: "Yaptığımız hizmetler insanların yüzünü güldürmeli"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, '5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü' çerçevesinde düzenlen programa katılarak, "Yaptığım hizmetler karşılığında Ayşe ablamın, Fatma bacımın, Mehmet abimin, Ahmet kardeşimin, Ali çocuğumun ya da Zeynep kızımın yüzü gülüyor mu? Buna bakar, gülüyorsa en büyük servet benim için odur. Daha bir halk dili ile konuşayım; namuslu bir siyasetçi için beklenti bundan başka bir şey değil" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde kurulan Gönüllüler Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde toplum yararına gönüllüler ordusu olarak hizmet üreten vatandaşlar için '5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü' dolayısıyla bir buluşma etkinliği düzenledi. Bugüne kadar üretilen hizmetlerin konuşulduğu ve birlik duygularının pekiştirildiği etkinliğe; Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilk gönüllüsü Meral Seçer de katıldı. Başkan Seçer, gönüllülere sundukları destekler ve dayanışma duyguları için teşekkür ederken, programda toplam 69 gönüllüye plaketleri verildi.

"Sağladığımız faydanın karşılığı insanlığa yarar sağlamak"

Hiçbir karşılık beklemeden gönüllülük esaslı yapılan işleri çok anlamlı bulduğunu söyleyen Seçer, "Kimse bir karşılık beklemiyor mutlaka ama beklenen karşılık, kadınlara, çocuklara, toplumumuza, dezavantajlı insanlarımıza fayda sağlamak ve onlara sağladığımız faydanın tüm topluma yayılması, memleketimize, ülkemize, hatta global anlamda insanlığa yarar sağlamak. Birine bir iyilik yaptığınız zaman onun mutlu olması sizi ondan daha fazla mutlu eder. Dünyalar sizin olur. Öyledir. Size biri bir ricada bulunur, karşılık beklemeden yardımcı olursunuz. Eğer yardımcı olabilirseniz onun sonucunu aktarırken, müjdesini verirken siz ondan daha heyecanlı olursunuz. Bu hissi taşıyan, iyi kalpli insandır. Zaten kötü kalpli insanın böyle işlere zaman ayıracak bir derdi falan yoktur. Öyle bir kaygısı yoktur. Gönüllülük bir de insan olmaktır. Onun için hepinizi değerli buluyorum. Bir kere iyi insan olarak görüyorum. Bu her şeyden çok önemli" ifadelerini kullandı.

Toplum yararı için siyasetin de aslında kutsal bir görev taşıdığına dikkat çeken Başkan Seçer, "Şimdi siz gönüllü olarak yararlı olduğunuz zaman ne kadar mutlu oluyorsunuz değil mi? Bakın; başkanlık, bir başka makam, bir siyasetçi için başka anlamlar ifade etmiyorsa insanların mutluluğu, hayır duası, teşekkürü, onun tek beklentisidir. Başka bir beklentisi varsa zaten yadırgadığımız o zaten. Toplum onun için çürüyor. Yolsuzluk, rüşvet, adam kayırmacılık, israf… Toplum onun için çürüyor. Siyaset çürütüyor ama böyle bir derdi yoksa ne yapabilir? Şimdi başkanın böyle bir derdi yoksa hiçbir insanın kabul edemeyeceği çağdaş, iyi yetişmiş bir insanın kabul edemeyeceği bu huyu yok ise ne bekler? Ne bekler Vahap Seçer? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı mesai ister, yürek ister. Her şeyden önemlisi çelik gibi sinir sistemi ister. Yani bütün bunlar yoksa hayatınız zindandır. Ne bekler? Şunu bekler. Yaptığım hizmetler karşılığında Ayşe ablamın, Fatma bacımın, Mehmet abimin, Ahmet kardeşimin, Ali çocuğumun ya da Zeynep kızımın yüzü gülüyor mu? Buna bakar, gülüyorsa en büyük servet benim için odur. Daha bir halk dili ile konuşayım; namuslu bir siyasetçi için beklenti bundan başka bir şey değil" şeklinde konuştu.

"El birliği ile çok daha iyi noktalara geleceğiz"

5 Aralık'ın ‘Dünya Gönüllüler Günü' olmasının yanı sıra Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün olarak da ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Meral Seçer ise tüm kadınlar adına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sevgi, minnet ve saygılarını sundu. Etkinliğin önemine dikkat çeken Seçer, "Gönüllülük denince akla ilk olarak hiçbir karşılık beklemeden bireyin, emeğini, zamanını, tecrübesini toplum yararına aktarması geliyor. Farklı düşünüyorum ben. Bir karşılık bekliyorum. Sizin de öyle düşündüğünüze inanıyorum. Hepimiz aslında bu gönüllülük çalışmalarında toplum yararına kadının güçlenmesi ve dolayısıyla ülkemizin güçlenmesini istiyoruz. Bunun hepimizin ortak fikri olduğuna inanıyorum" diye konuştu. Gönüllülük çalışmalarına 2019 yılında başladıklarını ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde Gönüllülük Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu kaydeden Meral Seçer, bu birimin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gönüllük çalışmalarında elde edilen başarılar ve hayata geçirilen hizmetler hakkında da kısa bilgiler paylaşan Seçer, yapılan çalışmalarla farkındalık yaratıldığını ve hep birlikte Mersin'in parlayan yıldızını daha da yükseklere çıkaracaklarına inandığını ifade etti. Başarılı çalışmalar sonucunda edindiği bir başka inancı da paylaşan Seçer, "Aslında bu çalışmalarımızın sonunda gördüğüm, 'Ben' duygusunun değil 'Biz' duygusunun giderek içimize işlediği, yani hep beraber birlikte güç birliği, el birliği yaparak çok iyi noktalara gideceğimize inanıyorum" dedi.