Seçer'den bürokratlara ‘siyaset yapmayın' uyarısı

Bürokratlarını siyaset yapmamaları konusunda uyaran Seçer, “Bürokratlar işlerini yapar. Hizmete siyaseti karıştırmam” dedi.

BaşkanSeçer, yeni dönemde Mersin'e vizyon kazandıracak ve başlattığı hizmet atağında beraber yol yürüyeceği Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile bir toplantı düzenledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda ana gündem maddesi olarak ilk 100 günlük projeler masaya yatırıldı. Tasarruf tedbirleri kapsamında alınacak önlemlerin de konuşulduğu toplantıda, hizmet konusunda atılacak adımların yol haritası çizildi.

Toplantıda, ilk 100 günlük projelerin özel bir şekilde üzerinde çalışılarak zamanında uygulamaya geçirilmesi ve takip edilmesine yönelik talimatlar veren Seçer, ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanlarından birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

“Gizli bir ajandam yok. Tek amacım halka hizmet götürmek”

Toplantıda, yönetim anlayışının şeffaf, adil ve hizmet odaklı olacağının altını çizen Seçer, liyakate önem verdiğini ve kenti en iyi noktalara taşımak istediğini belirterek, “Gizli bir ajandam yok. Dünya malı da gözümde değil. Tek amacım halka hizmet götürmek. Bu anlamda da Atatürkçü ve çağdaş bir başkanım. Bu zamana kadar aldığım tüm kararlarda ve değişimlerde liyakate önem verdim, bundan sonra da böyle olacak” diye konuştu.

“Hizmete siyaseti karıştırmam”

Liyakatli kadrosu ile kentin yönetimini devraldıklarını ve herkesin bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi çatısı altında Mersin halkına hizmet edecek hiçbir bürokratının siyaset yapmaması konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Seçer konuya ilişkin “Bürokratlar işlerini yapar. Hizmete siyaseti karıştırmam” ifadelerini kullandı.

Seçer, ayrıca yönetim kadrosunda sürekli olarak performans değerlendirmesi yapacağını ve yeterli görmediği durumlarda değişikliğe gideceğini kaydederek, “Yeni dönemde beraber yol yürüdüğüm bürokratların ileriki dönemde performanslarını yeterli görmediğim anda görevden alırım” şeklinde konuştu.

“Harcamalarda dikkatli ve şeffaf olacağız”

Tasarruf tedbirleri konusunda son derece titiz olduğunu da ifade eden Seçer, harcamaların çok dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Seçer, Büyükşehir'in harcama kalemlerinde ekonomik önlemler alacaklarının altını çizerek, yapılan bu harcamaların ise şeffaf bir şekilde olması gerektiğinin önemine değindi. Seçer ayrıca, aktif olarak kullanılmayan araçların iade edilmesi ve yakıt tüketimi konusunda da talimatlar verdi.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Seçer, personele ilişkin de düzenlemeler yapacaklarını belirterek, personelin görev tanımına uyup uymadığı, mesai saatine riayeti konusunda denetimlerinin sıkılaştırılacağını söyledi. Görevini ihmal edenlerin tespiti söz konusu olduğunda gereğinin yapılacağını vurgulayan Seçer, görevini aksatanların sıkı denetimi konusunda daire başkanlarına talimatlar verdi. Seçer, personel denetimi konusunda ihmali bulunan ilgili daire başkanlarına da gerekli yasal işlemlerin yapılacağını söyledi.