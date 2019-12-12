Seçer'den öğrencilere sürpriz ziyaret

Öğrenciler dersteyken kapılarını çalarak içeri giren Seçer, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Seçer, Akdeniz ilçesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinin merkez şubesinde öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler dersteyken kapılarını çalarak içeri giren ve hem öğretmenlere hem de üniversite sınavına hazırlanan gençlere sürpriz yapan Seçer, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Seçer, toplam bin 237 öğrenciye eğitim verilen merkezdeki neredeyse tüm sınıfları ziyaret etti. Girdiği tüm dersliklerde ilgi ile karşılanan Seçer, öğrenciler ile bol bol fotoğraf çektirdi.