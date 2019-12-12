İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seçer'den öğrencilere sürpriz ziyaret

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin merkezdeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde öğrenim gören öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Öğrenciler dersteyken kapılarını çalarak içeri giren Seçer, tüm öğrencilere başarılar diledi.


Başkan Seçer, Akdeniz ilçesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinin merkez şubesinde öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler dersteyken kapılarını çalarak içeri giren ve hem öğretmenlere hem de üniversite sınavına hazırlanan gençlere sürpriz yapan Seçer, tüm öğrencilere başarılar diledi.


Seçer, toplam bin 237 öğrenciye eğitim verilen merkezdeki neredeyse tüm sınıfları ziyaret etti. Girdiği tüm dersliklerde ilgi ile karşılanan Seçer, öğrenciler ile bol bol fotoğraf çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.