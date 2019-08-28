Seçer'den sanayicilere destek sözü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sanayi Sitesi'nde sanayicilerin taleplerini dinleyerek, kendi görev alanları dahilinde olan talepleri gerçekleştirip, görev alanı dışında kalan taleplerin çözümü için de destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte Mersin Sanayi Sitesi'ndeki sanayicilerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kızıltan, Mersin Sanayi Sitesi'nin kent ekonomisi adına önemine dikkat çekti. “Mersin sanayisinin kalbi burada atıyor” diyen Kızıltan, “Bugün OSB varsa temeli burada atılmıştır. Sanayici ağabeylerimiz buradan yetişmişlerdir, buraya verilecek her türlü destek kent ekonomisi adına önem taşır” dedi.

“Emrinize amadeyiz”

Kendisinin işadamı kökenli olması nedeniyle sanayinin önemini de sorunlarını da bildiğini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Sorunlarınızın çözümünde bizler tüm ekibimizle birlikte emrinize amadeyiz. Yaşadığınız günü birlik sorunları tek bir telefonla çözebileceğiniz sistemi oturtma gayretindeyiz” ifadelerini kullandı.

Seçimler öncesi yaptıkları incelemelerde Mersin'in ilçeleriyle birlikte 5 bin işyerini barındıracak yeni sanayi sitelerine ihtiyaç duyduğunu saptadıklarını anlatan Seçer, şunları söyledi: “Hatta ihtisas sanayi sitesi talepleri var. Ancak Mersin'in bir de planlama sorunu var. Bunları akşamdan sabaha çözemiyoruz. Üretim odaklı tesislerin oluşturulabileceği 1/5000'lik nazım planda sorunlar sürüyor. Bu planlar yapılmış ama tamamlanmayan birçok prosedür, kurum izinleri var. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Bunların bitmesiyle birçok sorunu da çözümlemiş olacağız.”

Sorunların çözümü için her türlü işbirliğine açık olduklarını vurgulayan Seçer, gerçekleştirdiği ziyaretle amacının yasak savmak değil, sorunlara çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Mersin Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ertuğan ise bölgede yaşanan altyapı sorunundan temizliğe, dere ıslah çalışması ve çevre düzenlemesinden, elektrik altyapı sorununa, güvenlikten belediye bünyesinde kurulması planlanan esnaf masasına kadar sanayicinin beklediği birçok konuyu dile getirdi.