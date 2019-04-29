Seçer'den ‘Teftiş istemedi' eleştirilerine yanıt

Burası ‘Ali kıran baş kesen' düzeni değil. Hukuk var, devlet var, yargı var. Yanıltmışlarsa gideriz yargıya” dedi.

Göreve başlar başlamaz gelir ve gider durumu ile ilgili hesapları inceleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, devraldığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut ekonomik yapısı ile ilgili bilgileri, düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuna açıklamıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin mevcutta 2 milyar 40 milyon 108 bin lira borcu olduğunu aktaran Başkan Seçer, teftiş istememesine yönelik eleştirilere yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi.

“Yanlış varsa hukuki süreci hemen başlatırım”

Belediye hesapları ile ilgili incelemelerin devam ettiğini ve ortada bir yanlış varsa ve bu yanlış kim tarafından yapıldıysa bedelinin de mutlaka ödetileceğini ifade eden Seçer, teftiş sürecine ilişkin olarak da “Beni eleştiriyorlar ‘Geldi, teftiş istemedi' diyorlar. Biz ne dedik? ‘Devr-i sabık oluşturmayacağız' dedik. Biz kimseyle rövanş içine girmeyeceğiz. Bir durun! Bakıyoruz neler olmuş, neler bitmiş? İki kişi beni tahrik etti diye bağırıp çağıramam ben. Burada bu var, şurada şu var diyemem. Allah akıl vermiş fikir vermiş, kadro vermiş. Kardeşim burada hata var, bir bakın bakalım ben mi yanılıyorum yoksa önceki yönetimi mi yanıltmışlar? Yanıltmışlarsa hemen hukuki süreci başlatıyorum. Burası ‘Ali kıran baş kesen' düzeni değil. Hukuk var, devlet var, yargı var. Gideriz yargıya bürokratsa sıkıntı yapan ya da yüklenici firmaysa onun hakkında gereğini yaparız ve bedeli ödenir” ifadelerini kullandı.