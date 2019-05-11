Seçer'den vatandaşlara 'sende meclise katıl' çağrısı

31 Mart seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen, ancak belediye meclis üyeliği sayısında çoğunluğu Cumhur İttifakına kaptıran Seçer, 349 milyon 500 bin lira borçlanma yetkisi isteyeceği 13 Mayıs'taki meclis toplantısı öncesi Mersinlileri, internet üzerinden canlı yayınlanacak olan meclis toplantılarını izlemeye çağırdı.

Seçer, kendisinin ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden 'sende meclise katıl' sloganıyla yayınladığı klipte, "Yola çıktığımız ilk gün bir söz vermiştik. Şeffaf, hesap verebilir, izlenebilir bir belediye başkanı olacağımıza dair. 7'den 70'e, işçiden çiftçiye, alacağımız kararlara gelin sizde ortak olun. Tüm hemşerilerimi, sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlayacağımız Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarını izlemeye davet ediyorum. Haydi sende meclise katıl, şehrimizin geleceği ile kararlara ortak ol" dedi.

Seçer, hafta içi düzenlediği bilgilendirme toplantısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2.2 milyar liralık borcuna dikkat çekerek, acil ödenmesi gereken borçlar ile zorunlu harcamalar için meclisten borçlanma yetkisi isteyeceğini söylemişti. Seçer, 9 Mayıs'taki toplantıda, "Esnafın benden 500-600 milyon lira alacağı var. Diğer taraftan zorunlu ödemelerimizi kör topal yapıyoruz. Benim borçlanmam lazım ve meclisin bana bu yetkiyi vermesi lazım. Herkesi, meclis toplantısını televizyon ekranlarından izlemeye davet ediyorum. Benim kamuoyundan gizleyecek hiçbir şeyim yok. Kamuoyunun da desteğini istiyorum. Değerli meclis üyeleriyle konuşsunlar. Ankara'dan talimatla değil, ferasetleriyle, akıllarıyla, ortak payda Mersin düşüncesiyle lütfen bu konuda kararlarını versinler istiyorum. 13 Mayıs'ta, 2019 Bütçe Kararnamesinde yer alan 349 milyon 500 TL'lik borçlanma yetkisi isteyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.