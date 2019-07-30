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Seçer'e İğne Oyası Festivali ve Motofest daveti

Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım, Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ve Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret ederek, ilçede düzenlenecek İğne Oyası Festivali ve Motofest’e davet etti.

Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım, Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ve Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, ilçede düzenlenecek İğne Oyası Festivali ve Motofest'e davet etti.


Çamlıyayla heyeti, Başkan Seçer'i Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Çamlıyayla Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan 5. Geleneksel Çamlıyayla İğne Oyası Festivali ve 5. Uluslararası Çamlıyayla Motofes'e davet etti. Çamlıyayla'nın önemli festivalleri arasında yerini alan ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Geleneksel Çamlıyayla İğne Oyası Festivali 13-14 Ağustos'ta, yine bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Çamlıyayla Motofest ise 23-24-25 Ağustos'ta yapılacak. Nazik davetlerini ileten misafirleriyle festivallerin kente katkıları hakkında konuşan Seçer, ziyarette Mersin'in kültürel kimliğini yansıtacak ve tanıtımına katkı sağlayacak festivallere her zaman destek olacağını bir kez daha yineledi.

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