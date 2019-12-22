?efika Kutluer, St.Paul An?t M?zesi'nde konser verdi

'Sihirli fl?t' olarak tan?nan fl?t sanat??s? ?efika Kutluer, Avrupa Birli?i Oda Orkestras? ile Mersin'in Tarsus il?esindeki St.Paul An?t M?zesi'nde konser verdi.

10. ?efika Kutluer Festivali kapsam?ndaki konserde sanat??ya, aralar?nda ?rlanda, ?ekya, Bel?ika, ?spanya ve ?talya'n?n da oldu?u ?e?itli ?lkelerden 9 m?zisyen e?lik etti.

Sanatseverlerin b?y?k ilgi g?sterdi?i programa, Tarsus Belediye Ba?kan? Haluk Bozdo?an, Kent Konseyi Ba?kan? Ali Cerraho?lu ile belediye ba?kan yard?mc?lar? da kat?ld?. Konser ?ncesi Anadolu K?lt?rlerini Ara?t?rma ve Geli?tirme Derne?i Ba?kan? Ahmet Refik Kutluer, Tarsus'un 10 bin y?ll?k tarihi ge?mi?e sahip oldu?unu belirterek, k?lt?rel de?erlerin tan?nmas? ve korumas?n?n ?nemine dikkat ?ekti.

Belediye Ba?kan? Bozdo?an ise Tarsus'un UNESCO, yani Birle?mi? Milletler E?itim, Bilim ve K?lt?r ?rg?t? ?yesi ?ehirler aras?nda yer alabilmesi i?in gerekli t?m ?al??malar?n yap?ld???n? belirterek, "??nk? Tarsus, ?st?n bir do?a fenomeni veya istisnai bir do?al g?zelli?e ve estetik ?neme sahip alanlar i?ermektedir. Bu y?nlerine tarihi ve k?lt?rel yap?s? da eklenince Tarsus, d?nya miras? ?ehirler aras?ndaki yerini mutlaka ama mutlaka almal?d?r. Tarsus Belediyesi olarak il?emizin UNESCO D?nya Miras Listesi'ne al?nmas? ve tarih arenas?nda boy g?sterebilmesi ad?na gerekli t?m ?al??malar?n altyap?s?n? tamamlam?? bulunmaktay?z? dedi.