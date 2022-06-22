Sefo Silifke'de coşturdu

'su düzenlenen Silifke Müzik ve Folklor Festivalinin ikinci gününde ünlü sanatçı Sefo konser verdi.

Festival alanına toplanan on binlerce kişi, son zamanlarda ‘Bilmem mi' ve ‘Affettim' gibi şarkılarıyla ün kazanan Sefo konserinde gönüllerince eğlendi. Sefo, bu konserin kariyerinde gerçekleştirdiği en coşkulu ve en kalabalık konserlerden biri olduğunu söylemesi üzerine coşkusuna coşku katan kalabalık, konser boyunca bol bol fotoğraf ve video çekmeyi de ihmal etmedi.

Hayatında ilk defa Silifke yoğurdu yediğini belirten Sefo, bundan sonra favorisinin Silifke yoğurdu olduğunu söyledi.

Sefo, Silifke'de kendisini çok iyi hissettiğini, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

İki saat sahnede kalan Sefo, konser sonrası ilçeden ayrıldı.